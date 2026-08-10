VN-Index sẽ tăng mạnh trong tháng 8, cổ phiếu có vốn nhà nước dẫn dắt?

Trong ngắn hạn, kỳ vọng thị trường khởi đầu thuận lợi trong tháng 8 sau mức giảm khá mạnh trong tháng 7, gần 7%, của chỉ số VN-Index. Thị trường đang có cơ hội để hồi phục mạnh mẽ và mang lại “ngôi sao hy vọng” cho nhà đầu tư.

Ảnh minh họa.

Nhìn lại thị trường chứng khoán toàn cầu tuần qua cho thấy, chứng khoán Mỹ khởi sắc, với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới. Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 và là tuần đi lên thứ hai liên tiếp. Cả tuần, S&P 500 tăng 3,6%, Nasdaq tăng 5,2% và Dow Jones tăng gần 3%.

Báo cáo việc làm yếu khiến lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và thị trường hạ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9. Sau báo cáo này, thị trường lãi suất tương lai giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 xuống còn 44%, từ mức 57% trước đó. Khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên 56%, từ 43%.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index hồi phục tuần thứ hai liên tiếp nhờ lực đẩy từ các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước sau khi có Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/8/2026 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước.

Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.768,06 điểm, tăng 32,28 điểm (+1,86%). Các cổ phiếu lớn đóng góp vào mức tăng của thị trường gồm GAS (+3,1 điểm), MBB (+2,8 điểm), CTG (+2,8 điểm) và GVR (+1,9 điểm). Cả tuần, chỉ số VN30 tăng 2,1%; bên cạnh đó, Midcap và Smallcap cũng tăng lần lượt 2,4% và 1,6%.

Nhận định về xu hướng vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán tuần này, MBS cho rằng bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá nhưng cũng đối diện với những lực cản thể chế cũ kỹ.

Quyết định 40/2026/QĐ-TTg và Công điện 52/CĐ-TTg chính là “liều thuốc đặc trị” để đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong kỷ nguyên phát triển mới. Mục tiêu tối thượng không chỉ là sắp xếp lại các con số trên bảng cân đối kế toán, mà là bảo toàn, phát triển vốn nhà nước gắn liền với năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế.

Trong ngắn hạn, kỳ vọng thị trường khởi đầu thuận lợi trong tháng 8 sau mức giảm khá mạnh trong tháng 7, gần 7%, của chỉ số VN-Index. Thị trường đang có cơ hội để hồi phục mạnh mẽ và mang lại “ngôi sao hy vọng” cho nhà đầu tư.

Điểm sáng về vĩ mô đang tạo cơ sở quan trọng để triển khai các chính sách cải cách thể chế mạnh mẽ, tiêu biểu là Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Kỳ vọng thị trường sẽ có dòng dẫn trong thời gian tới, tiêu biểu là nhóm cổ phiếu nằm trong Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Ngoài yếu tố dòng cổ phiếu dẫn dắt, dòng vốn ngoại cũng đang tạo kỳ vọng về điểm sáng mới sau thời gian bán ròng kỷ lục, khi tuần vừa qua đánh dấu tuần đầu tiên khối ngoại quay trở lại mua ròng. Trong đó, MBS kỳ vọng yếu tố dòng vốn ngoại quay trở lại lần này có “dấu chân dòng tiền P-Notes”.

Số liệu từ ngày 28/7 đến ngày 4/8 cho thấy lực mua ròng của khối ngoại tập trung rõ vào nhóm cổ phiếu trụ cột – đúng với “dấu chân” P-Notes từng xuất hiện trong quá khứ.

Trong kịch bản cơ sở, yếu tố mùa vụ cho thấy xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.

Về định giá, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) dự phóng của thị trường đang ở mức 12,4 lần, tương đương mức bình quân 5 năm qua. Định giá hấp dẫn có thể kích thích dòng tiền vào thị trường, bao gồm dòng tiền nước ngoài, dù đã có dấu hiệu quay trở lại trong tuần cuối tháng 7 nhưng quy mô vẫn rất khiêm tốn.

Bên cạnh đó, FTSE công bố danh mục cổ phiếu cuối tháng 8 cũng tạo thêm kỳ vọng cho thị trường. MBS kỳ vọng thị trường tích cực trong tháng 8, với vùng mục tiêu cơ sở 1.800 điểm và 1.850 điểm trong kịch bản tích cực; vùng hỗ trợ 1.600-1.650 điểm.

Nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm cổ phiếu liên quan đến cơ cấu lại vốn nhà nước, bên cạnh các nhóm khác như chứng khoán, bán lẻ, logistics...

Mirae Asset nhận định: VN-Index hồi phục tuần thứ hai liên tiếp tại vùng định giá hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) dưới mức trung bình 10 năm trừ 1 độ lệch chuẩn (SD). Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, dưới 15 nghìn tỷ đồng/ngày, cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng và chờ đợi tín hiệu bứt phá rõ ràng hơn.

Nhịp hồi phục có thể được củng cố nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện. Một số yếu tố có thể hỗ trợ tâm lý thị trường gồm: tiếp tục hoàn thiện bộ khung giải pháp chính sách giúp khơi thông dòng vốn trong nước, như Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam và Quyết định 40/2026/QĐ-TTg quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; kỳ vọng mức tăng trưởng cả năm khoảng 20-22% so với cùng kỳ năm trước.

Một số cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng cơ cấu lại vốn nhà nước như BVH (+11%), GAS (+9%), PLX (+8%), GVR (+8%) và BCM (+8% so với tuần trước) đã tăng tích cực sau thông tin Quyết định 40/2026/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước được ban hành ngày 5/8.

Về mặt định giá, với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 2 lên đến 46% so với cùng kỳ năm trước, định giá P/E của thị trường đã giảm về vùng 13,4 lần, so với mức P/E trung bình dài hạn trừ 1 độ lệch chuẩn là 13,9 lần. Nhìn lại thống kê từ năm 2025 đến nay, đây là vùng định giá hấp dẫn, có khả năng thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.