Tập đoàn Trung Quốc chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP với giá 57.400 đồng

Thứ Năm, 15/01/2026
Hà Anh
15/01/2026, 14:30
Nếu thành công, tổ chức này phải chi hơn 6.891 tỷ đồng sở hữu số cổ phiếu trên.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) thông báo về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai từ LIAN SGP Holding Pte. Ltd.
Cụ thể: IMP cho biết đã nhận được hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu IMP của từ LIAN SGP Holding Pte. Ltd với tổng số lượng là 120.059.970 cổ phiếu, chiếm 77,94% vốn điều lệ của IMP với giá 57.400 đồng/cổ phiếu. Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai là CTCP Chứng khoán SSI - chi nhánh Hà Nội.
Được biết, Lian SGP Holding Pte. Ltd., một công ty được thành lập tại Singapore và được sở hữu 100% bởi Livzon Pharmaceutical Group Inc. (một công ty được thành lập tại Trung Quốc).
Nếu thành công, tổ chức này phải chi hơn 6.891 tỷ đồng sở hữu số cổ phiếu trên. Hiện đang là phiên chiều ngày 15/1, giá cổ phiếu IMP tăng nhẹ 0,38% lên 53.400 đồng/cổ phiếu.
Mới đây, IMP công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2025 với doanh thu thuần đạt 224 tỷ đồng, tăng 6%, lợi nhuận trước thuế đạt 49 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2025, IMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.235 tỷ, tăng 14%, lợi nhuận trước thuế đạt 410 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ
Theo IMP, kết quả kinh doanh đang bám sát kế hoạch năm, với mức độ hoàn thành 88% doanh thu gộp, 84% doanh thu thuần, 83% lợi nhuận trước thuế và 82% chỉ tiêu EBITDA so với kế hoạch năm.
Bên cạnh đó, kênh OTC tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 21% so với cùng kỳ, được dẫn dắt bởi kênh hiệu thuốc bán lẻ tăng +21% và kênh chuỗi nhà thuốc tăng +72%.
