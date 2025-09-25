Thứ Năm, 25/09/2025

Thực hiện chính sách đặc thù về giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình

Phương Nhi

25/09/2025, 08:41

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.884,88 ha...

Phối cảnh mô phỏng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Phối cảnh mô phỏng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ngày 23/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tháng 9.

Tại hội nghị, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã thống nhất thông qua 3 nội dung chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.884,88 ha.

Vì vậy, sẽ hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất còn được hỗ trợ bằng 30% giá đất ở theo bảng giá đất của thửa đất đó hoặc thửa đất ở liền kề đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở; hỗ trợ bằng 10% giá đất ở đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở nhưng không vượt quá 600 m2 (phần diện tích lớn hơn 600 m2 không được hỗ trợ). 

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ bố trí tái định cư với mức 1,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng; 3 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình có một nhân khẩu; thời gian hỗ trợ 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng di dời. 

Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đối với vật nuôi là thủy sản chưa có quy trình sản xuất được cấp có thẩm quyền ban hành mà không thể di chuyển bằng 9.000 đồng/m2 (diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi).

Đồng thời, ông Vương Quốc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo chính sách và ban hành hướng dẫn cụ thể để có hành lang pháp lý triển khai thực hiện.

Từ kinh nghiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chính sách ban hành cho việc thu hồi, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô rộng lớn hơn cần phải mang tính chất đặc thù hơn, hướng dẫn cụ thể hơn trên tinh thần mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân và trong khuôn khổ của pháp luật. 

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu các chính sách hỗ trợ đặc thù khác để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án trọng điểm khác của tỉnh.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng và an ninh quốc phòng. Đây sẽ là một sân bay thông minh thế hệ mới, tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Mục tiêu đến năm 2030, sân bay sẽ có hai đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật hiện đại, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sau năm 2030, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất, hạ cánh, nâng công suất lên tới 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Từ khóa:

Bắc Ninh đầu tư Giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Gia Bình hàng không Sân bay Gia Bình

