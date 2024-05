Tập trung điều trị tốt nhất cho các nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 24/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Bệnh viện hiện đang chăm sóc, điều trị cho 6 nạn nhân, trong đó có 5 nạn nhân đang điều trị, theo dõi tại Khoa Cấp cứu. Riêng nạn nhân nặng nhất là cụ bà đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực.

Thăm các nạn nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời hỏi thăm các nạn nhân và động viên, ổn định tâm lý, yên tâm điều trị. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các y bác sĩ tập trung cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.BS Bùi Sĩ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy, bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân.

Trong số này người cao tuổi nhất là một cụ bà 84 tuổi đang được điều trị tích cực. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một cháu bé 11 tuổi. Hiện 5 trong số 6 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Anh L.V.G (quê Phú Thọ), nạn nhân vụ cháy, cho biết khi phát hiện ra có cháy, anh và vợ đã cùng cuốn chăn ướt sau đó vào nhà tắm chờ đến khi hết khói mới ra ngoài. Hiện cả hai vợ chồng nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Được biết anh G. là một trong số những người thuê phòng tại nhà trọ này.

Ngay buổi sáng nay, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã đến Bệnh viện Giao thông vận tải để phối hợp với các y bác sĩ tại đây trong công tác điều trị nạn nhân của vụ cháy.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tập trung cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: Tuấn Dũng.

TS.BS Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải, cho biết thêm toàn bộ 6 người may mắn được đưa ra khỏi vụ cháy, cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải đều qua cơn nguy kịch.

Trong đó, bệnh nhân lớn tuổi nhất là cụ bà 84 tuổi, nặng nhất có dấu hiệu bỏng sâu đường hô hấp, hiện đang được điều trị tích cực. Ngoài ra, 5 bệnh nhân khác đều đã tỉnh táo, tuy nhiên tâm lý vẫn còn chưa ổn định, trong đó có 1 bé trai 14 tuổi.

Theo Bác sỹ Bùi Hồng Giang, hiện nay các bệnh nhân này được bệnh viện phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn để có phương án điều trị tích cực nhất.

"Chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để cứu chữa bệnh nhân. Ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu cho người bệnh", Bác sỹ Bùi Hồng Giang cho hay.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói thêm rằng ngay sau khi nhận được tin vụ cháy xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, ngay lập tức huy động tối đa lực lượng 9 kíp cấp cứu, tập trung trang thiết bị, thuốc men xuống hiện trường để cứu chữa người bị nạn.

Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo, huy động sự hỗ trợ của các bệnh viện trên địa bàn từ Trung ương cho đến thành phố như Bệnh viện E, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đến trực cấp cứu tại hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng y tế đã đưa và cấp cứu 6 nạn nhân tới Bệnh viện Giao thông vận tải. Cơ bản tình trạng sức khỏe của các nạn nhân kiểm soát tốt. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực điều trị, cần động viên để giúp ổn định tâm lý cho các bệnh nhất sau cú sốc vừa trải qua vụ cháy.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo bệnh viện cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho các nạn nhân.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5, đã xảy ra vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đến 1h26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, qua tìm kiếm ban đầu các lực lượng xác định 14 người tử vong.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.