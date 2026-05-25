Vinaconex phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2025, chi 500 tỷ tăng vốn tại Giầy Thượng Đình

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) công bố Quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 517 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vinaconex sẽ tăng từ gần 6.464,7 tỷ đồng lên mức gần 6.981,9 tỷ đồng.

Mới đây, VCG cho biết sẽ tăng sở hữu tại Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM) để tham gia phát triển dự án tại khu đất 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội) theo phương án mà GTD công bố triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể: GTD dự kiến phát hành riêng lẻ 216,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Đáng chú ý, chốt phiên ngày 22/5, giá cổ phiếu này tăng 14,96% lên mốc 162.900 đồng/cổ phiếu và mức giá chào bán chỉ bằng 1/16 thị giá thị trường.

Theo danh sách được công bố, có 5 nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành gồm Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE), CTCP An Quý Hưng Holding, CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải, CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng.

Trong đó, Vinaconex đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu, tương đương dự kiến chi khoảng 531 tỷ đồng để tham gia đợt chào bán. Trong khi đó, An Quý Hưng Holding có thể bỏ ra gần 520 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần và mua thêm trong đợt phát hành này, nhóm liên quan đến VCG sẽ nắm giữ khoảng 109,5 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng gần 48,5% vốn.

Được biết, GTD đã công bố Nghị quyết HĐQT về Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Theo đó, toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 2.165 tỷ đồng - trong đó, hơn 90% số tiền huy động từ đợt phát hành (2.000 tỷ) sẽ được GTD sử dụng để triển khai dự án “nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình” tại khu đất số 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội), với tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỷ đồng.

Còn lại 165 tỷ được dùng để di dời cơ sở sản xuất từ 277 Nguyễn Trãi đến Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, dự kiến từ 2026-2030.

Các hạng mục chính gồm khối căn hộ và thương mại dịch vụ cao 25–40 tầng, có 4–5 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Khối văn phòng – thương mại dịch vụ có quy mô tương tự, vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn bao gồm trường học liên cấp từ tiểu học đến THPT, cao 8–12 tầng, với 2–3 tầng hầm.

Về nguồn vốn, Giầy Thượng Đình dự kiến sử dụng khoảng 1.981 tỷ đồng vốn tự có, tương đương 20% tổng mức đầu tư. Phần còn lại, khoảng 7.925 tỷ đồng, sẽ được tài trợ bằng vốn vay.

Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư là Công ty Giầy Thượng Đình phải có quy mô vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án; ngoài việc phát triển dự án bất động sản thì công ty còn cần nguồn vốn để di dời cơ sở sản xuất và hỗ trợ người lao động mất việc làm.