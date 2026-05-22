Thêm Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

Ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông báo nêu rõ: Đảng bộ công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm .

Cụ thể, ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1. Phía doanh nghiệp cho biết đang tiến hành các thủ tục xử lý nhân sự theo quy định nội bộ và sẽ thông báo kết quả về cơ quan điều tra .

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Hội đồng quản trị TV1 từ ngày 29/04/2021.

Trước đó, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 tới nay. Còn bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty từ tháng 12/2016.

Tại PC1, một số lãnh đạo của PC1 cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng. Theo công bố của PC1, các cá nhân này đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.