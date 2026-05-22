Thêm Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

22/05/2026, 13:23

Ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) vừa công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông báo nêu rõ: Đảng bộ công ty đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm .

Cụ thể, ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1. Phía doanh nghiệp cho biết đang tiến hành các thủ tục xử lý nhân sự theo quy định nội bộ và sẽ thông báo kết quả về cơ quan điều tra .

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Hội đồng quản trị TV1 từ ngày 29/04/2021. 

Trước đó, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 tới nay. Còn bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty từ tháng 12/2016.

Tại PC1, một số lãnh đạo của PC1 cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát và bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng. Theo công bố của PC1, các cá nhân này đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Đặng Quốc Tưởng - Phó Tổng Giám đốc đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Có tới 81/83 quỹ cổ phiếu báo lãi trong tháng 4/2026

Cổ phiếu trụ tiếp tục lao dốc, khối ngoại bán ròng đột biến kỷ lục 3 tháng

bắt tạm giam lãnh đạo PC1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Chỉnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 hậu quả nghiêm trọng hình sự Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khởi tố bị can vi phạm quy định kế toán

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý 3/2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng Công ty.

Hiện có 13 cá nhân liên quan đến "bầu" Đức sở hữu cổ phiếu HAG, với tổng tỷ lệ nắm giữ khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL.

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/5 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo báo cáo vừa cập nhật, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

