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CEO NVIDIA dùng điện thoại nào?

H Hạ Chi

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang được phát hiện đang sử dụng Galaxy Z Fold8, trước đó, ông từng sử dụng Galaxy Z Fold7, phiên bản tiền nhiệm của Fold8, do Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tặng…

Ông Jensen Huang tại Hội nghị thượng đỉnh All-In 2026.
Ông Jensen Huang tại Hội nghị thượng đỉnh All-In 2026.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh All-In 2026 diễn ra tại Los Angeles ngày 14/9, Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang đã nhận được một cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông chuyển cuộc gọi sang chế độ loa ngoài và mở màn hình điện thoại để những người tham dự có thể theo dõi người gọi là “Tổng thống Trump”. 

Nhờ đó, công chúng phát hiện điện thoại ông Huang sử dụng là Galaxy Z Fold8, dòng điện thoại màn hình gập được Samsung công bố hồi tháng 7. Hình ảnh ông Huang sử dụng mẫu điện thoại mới nhất của Samsung nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh ông từng nhiều lần xuất hiện cùng các thiết bị màn hình gập của hãng điện tử Hàn Quốc.

Galaxy Z Fold8 được Samsung giới thiệu ngày 22/7/2026. Máy có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình chính 7,6 inch khi mở ra, cùng bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Samsung cũng tích hợp các tính năng Galaxy AI và khả năng đa nhiệm trên màn hình lớn.

Đây không phải lần đầu tiên ông Huang sử dụng điện thoại màn hình gập của Samsung. Hồi tháng 5, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, ông Huang từng được chụp ảnh sử dụng Galaxy Z Fold7 do Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong tặng.

Đáng chú ý, trong cuộc điện thoại gọi đến ông Huang tại Hội nghị thượng đỉnh All-In 2026, Tổng thống Trump đã chỉ trích những kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI của các công ty AI hàng đầu của Mỹ, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không để ngành công nghiệp AI chậm lại”.

Trước đó, ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, cho rằng tốc độ phát triển AI cần được chậm lại để có thêm thời gian triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cũng bày tỏ đồng tình với quan điểm này.

Tổng thống Trump nói thêm rằng những người phản đối việc thúc đẩy AI đang bị các thế lực khác tác động, và gọi đây là “trò lừa đảo”. Ông Huang đã đáp lại: “Tổng thống nói đúng. Chúng tôi sẽ không để những điều như vậy xảy ra”. 

Cuộc trao đổi diễn ra ngay trên sân khấu, trước đông đảo người tham dự, trong bối cảnh tranh luận về an toàn AI, đầu tư hạ tầng và vị thế của Mỹ trong cuộc đua AI đang ngày càng trở nên gay gắt.

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