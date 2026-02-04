Temu chật vật vì lệnh cấm của hàng loạt quốc gia

Từ tăng trưởng thần tốc những năm 2022 trên toàn cầu, nay Temu lại chật vật vì lệnh cấm của hàng loạt quốc gia...

Cuối năm 2024, Temu, ứng dụng thương mại điện tử giá rẻ Trung Quốc, từng rầm rộ thâm nhập vào Việt Nam, song lại nhanh chóng “ngậm ngùi” thông báo tạm dừng để xin cấp phép từ cơ quan chức năng. Thực tế, lúc bấy giờ, không riêng tại Việt Nam, nền tảng này cũng gặp khó trước quy định của các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia, Thái Lan, thậm chí cả tại Phương Tây.

Được thành lập bởi PDD Holdings (Trung Quốc), Temu chính thức ra mắt thị trường quốc tế vào cuối năm 2022. Nền tảng này nhanh chóng tạo được sức hút nhờ sự kết hợp giữa mức giá cực thấp, chiến dịch tiếp thị dày đặc và các chương trình ưu đãi để lôi kéo người dùng. Nhưng, chiến thuận từng làm nên tên tuổi này của Temu lại dần trở thành điểm yếu của nền tảng.

NHIỀU QUỐC GIA SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH, TEMU MẤT LỢI THẾ

Ngày 21/1 vừa qua, cơ quan cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ đến văn phòng Temu tại Istanbul trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền.

Thậm chí, trước đó chỉ vài tuần, các nhà quản lý của Liên minh châu Âu cũng bất ngờ kiểm tra trụ sở Temu ở Dublin, nhằm làm rõ nghi vấn nền tảng này hưởng lợi từ các khoản trợ cấp nhà nước không công bằng của Trung Quốc.

Làn sóng siết chặt quy định tại nhiều quốc gia đang cản trở bước tiến của Temu, cũng như với tham vọng mở rộng toàn cầu của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc khác.

Từ tháng 7 tới, Liên minh châu Âu sẽ chấm dứt cơ chế miễn thuế đối với các bưu kiện có giá trị dưới 150 euro – chính sách từng tạo điều kiện thuận lợi cho sự bành trướng của Temu và Shein.

Song song với các biện pháp thuế quan, từ năm 2024, EU đã bắt đầu triển khai Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, yêu cầu các nền tảng trực tuyến quy mô lớn phải chịu trách nhiệm cao hơn, minh bạch hơn và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Dù Temu vẫn tiếp tục mở rộng tại châu Âu nói chung, song tại nhiều thị trường trọng điểm, tỷ lệ người mua sắm trực tuyến từng giao dịch trên nền tảng này gần như không tăng thêm. Tại Hà Lan, chẳng hạn, đà tăng trưởng người dùng mới đã có dấu hiệu chững lại.

Temu cũng đang làm dấy lên sự bất mãn từ chính phía người dùng tại một số thị trường quốc tế. Tại Nam Phi, mạng xã hội tràn ngập các phản ánh về tình trạng giao hàng chậm trễ, đơn vị vận chuyển thiếu phản hồi và các khoản hoàn tiền kéo dài không được xử lý. Những bức xúc này nhanh chóng dẫn tới các bài đăng kêu gọi tẩy chay nền tảng.

Theo bà Ashley Dudarenok, nhà sáng lập công ty nghiên cứu và tư vấn chuyển đổi số ChoZan, mô hình “từ Trung Quốc đến tận cửa nhà” của Temu từng là chiến lược rất hiệu quả, nhưng về bản chất lại khá mong manh vì dựa nhiều vào các khoảng trống pháp lý, nhưng “kỷ nguyên đó đang dần khép lại”.

GẶP KHÓ NGAY TRÊN SÂN NHÀ

Trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, khi nhiều chính phủ dựng lên các rào cản nhằm bảo vệ ngành sản xuất và thương mại nội địa, tình hình hoạt động của Temu ngay tại thị trường trong nước cũng không mấy khả quan.

Kể từ tháng 11/2025, cổ phiếu của công ty mẹ Temu là PDD Holdings đã giảm khoảng 30%, khi tăng trưởng doanh thu chậm lại chỉ còn ở mức một chữ số. Đây được xem như thông tin chấn động, vì PDD Holdings vốn được biết đến với tốc độ tăng trưởng thần tốc.

Chưa kể, các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng đã siết chặt giám sát đối với PDD Holdings, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần bất ổn. Doanh nghiệp này bị điều tra liên quan đến việc điều chỉnh chính sách hoàn tiền bắt buộc, các nghi vấn vi phạm nghĩa vụ báo cáo thuế, cũng như làn sóng phản đối từ người bán trước những hình phạt bị cho là quá khắc nghiệt do nền tảng áp đặt.

Trong nhiều năm qua, sự vươn lên của Temu và các nền tảng tương tự đã góp phần nâng vị thế của hàng hóa giá rẻ “made in China” trên thị trường toàn cầu. “Trong những năm 1990, các nhà sản xuất Trung Quốc thường tự xem mình chỉ là mắt xích thấp trong chuỗi giá trị. Nhưng các kênh bán hàng mới đã cho phép họ tiếp cận người tiêu dùng ở gần như mọi nơi, từ đó hình thành một khát vọng toàn cầu”, ông Yao Kaifei, nhà sáng lập startup thương mại điện tử BrandAI, chia sẻ với Rest of World.

Theo nhiều đánh giá, những thách thức đang đè nặng lên Temu hiện nay không chỉ là vấn đề riêng của một nền tảng, mà có nguy cơ lan sang các doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc khác, trong đó có Shein, cái tên cũng đã mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế trong vài năm trở lại đây.