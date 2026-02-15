Tết xưa làng cổ Đông Sơn

Từ ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán, chương trình “Tết xưa làng cổ” tại làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) mở ra không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Được tổ chức năm thứ tư, “Tết xưa làng cổ” dần trở thành hoạt
động thường niên mỗi dịp Xuân về ở làng Đông Sơn. Không chỉ đơn thuần là chương
trình chào đón năm mới, sự kiện còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại,
góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Hàm Rồng.
Cách trung tâm Thanh Hóa 3km, làng cổ Đông Sơn thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là ngôi làng đã có hàng ngàn năm tuổi, gắn với nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh và thời gian nhưng làng cổ Đông Sơn vẫn cơ bản giữ gìn được những giá trị văn hóa vật chất với những đặc trưng của làng quê miền Bắc Trung Bộ. Đây chính là điểm đến hấp dẫn du khách và Nhân dân những ngày Tết đến xuân về.
Ngay từ những con ngõ nhỏ rêu phong của làng cổ, không gian chợ quê đã được tái hiện sinh động. Các gian hàng bày bán nông sản an toàn, sản phẩm OCOP đặc trưng của Thanh Hóa tạo nên sắc màu phong phú, vừa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, vừa quảng bá sản vật địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa và thương mại giúp người dân có thêm cơ hội giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời mang đến cho du khách trải nghiệm gần gũi, chân thực về đời sống làng quê xưa.
Không khí hội hè càng thêm rộn ràng với chuỗi trò chơi, trò
diễn dân gian phong phú. Tiếng trống hội dồn dập, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng
khắp sân đình, bến nước trong các trò bịt mắt bắt dê, ném còn, chọi gà, đi cà
kheo… Tất cả tạo nên bức tranh Xuân sôi động, đậm chất truyền thống, gợi nhắc
ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hội thi nấu bánh chưng. Không chỉ là cuộc tranh tài của các nghệ nhân địa phương, hoạt động này còn trở thành bài học thực tế cho thế hệ trẻ về sự tỉ mỉ, khéo léo và lòng trân trọng hạt gạo quê hương. Hình ảnh những nồi bánh chưng đỏ lửa, làn khói bếp bảng lảng hòa quyện cùng mùi lá dong, mùi nếp thơm gợi lên ký ức về cái Tết cổ truyền ấm cúng, thiêng liêng.
Bên cạnh những hoạt động náo nhiệt, chương trình còn dành
không gian cho những giá trị văn hóa mang chiều sâu tinh thần. Tại khu vực “Ông
đồ cho chữ”, người dân và du khách có thể xin những nét thư pháp cầu may mắn đầu
năm. Mỗi chữ được trao đi không chỉ là món quà tinh thần mà còn gửi gắm ước vọng
về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Âm hưởng của nghệ thuật Ca trù vang lên giữa không gian làng
cổ càng làm đậm thêm sắc màu văn hóa. Những làn điệu mượt mà, sâu lắng đưa người
nghe trở về với chiều sâu di sản, góp phần tôn vinh giá trị tinh thần vô giá của
dân tộc.
Không dừng lại ở các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, “Tết
xưa làng cổ” Xuân Bính Ngọ còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo ghi nhận, trong những ngày diễn ra sự kiện, hàng nghìn
lượt khách đã đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm các hoạt động.
Sức hút của
chương trình cho thấy tiềm năng lớn của du lịch văn hóa gắn với di sản làng cổ
Đông Sơn, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong việc khai thác giá trị truyền
thống để phát triển du lịch bền vững tại địa phương.
