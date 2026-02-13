Chủ Nhật, 15/02/2026

Trang chủ Du lịch

Ngắm linh vật ngựa độc đáo tại hội xuân Huế 2026

Nguyễn Thuấn

13/02/2026, 09:07

Không đi theo lối tả thực quen thuộc, linh vật ngựa tại Hội Xuân Huế 2026 gây ấn tượng bằng ngôn ngữ tạo hình biểu trưng, kết hợp mỹ học cung đình với tinh thần đương đại, trở thành điểm nhấn thị giác đặc biệt trong mùa xuân năm nay...

Hình tượng song mã được đặt trong thế đối xứng, gợi triết lý âm – dương hài hòa - nền tảng quan trọng trong mỹ học cung đình Huế.
Hình tượng song mã được đặt trong thế đối xứng, gợi triết lý âm – dương hài hòa - nền tảng quan trọng trong mỹ học cung đình Huế.

Tại Hội Xuân Huế 2026, linh vật ngựa không được tạo dựng như một mô hình mô phỏng hình dáng ngoài đời, mà được nhìn nhận như một hình tượng văn hóa. Đội ngũ sáng tạo đã chắt lọc nguồn cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là hệ mỹ học Huế, để kiến tạo nên những tác phẩm giàu tính biểu đạt.

Từng đường nét, hoa văn, bảng màu đều gợi nhắc họa tiết trang trí cung đình triều Nguyễn, kỹ thuật sơn son thếp vàng và chất liệu thủ công truyền thống. Từ song mã đối xứng bên Đài phun nước, tam mã vượt cổng xuân tại Bia Quốc Học đến hình tượng “Mã Thượng Chi Đệ” ở đình Thương Bạc, mỗi cụm linh vật đều mang một thông điệp riêng, góp phần tạo nên diện mạo mùa xuân mới cho thành phố Huế trong năm đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai màu đỏ, lam kết hợp với kỹ thuật sơn son thếp vàng mang dấu ấn mỹ thuật cung đình, đồng thời nhấn mạnh ý niệm cát tường và khởi vận đầu xuân.
Hai màu đỏ, lam kết hợp với kỹ thuật sơn son thếp vàng mang dấu ấn mỹ thuật cung đình, đồng thời nhấn mạnh ý niệm cát tường và khởi vận đầu xuân.
Du khách ghi lại khoảnh khắc bên cụm song mã.
Du khách ghi lại khoảnh khắc bên cụm song mã.
Tam mã tại khu vực Bia Quốc Học mang thông điệp "Mã đáo thành công".
Tam mã tại khu vực Bia Quốc Học mang thông điệp "Mã đáo thành công".
Bảng màu vàng – đỏ – lam được sử dụng có chủ ý: vàng tượng trưng cho thịnh vượng, đỏ cho may mắn và sinh khí mới, lam cho bình an và chiều sâu nội lực. Tổng thể vừa rực rỡ sắc xuân, vừa giữ được tinh thần tiết chế đặc trưng của Huế.
Bảng màu vàng – đỏ – lam được sử dụng có chủ ý: vàng tượng trưng cho thịnh vượng, đỏ cho may mắn và sinh khí mới, lam cho bình an và chiều sâu nội lực. Tổng thể vừa rực rỡ sắc xuân, vừa giữ được tinh thần tiết chế đặc trưng của Huế.
Ánh sáng ban đêm làm nổi bật sắc màu và đường nét của tác phẩm.
Ánh sáng ban đêm làm nổi bật sắc màu và đường nét của tác phẩm.
Hình tượng "Mã Thượng Chi Đệ" tại khu vực đình Thương Bạc. Hình tượng ngựa được tạo hình trong tư thế "phi thiên", lấy cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời, biểu trưng cho khí phách hiên ngang và khát vọng bứt phá. Phần bờm và đuôi được cách điệu mềm mại, bay lượn theo hình tượng Long Mã - linh vật gắn với văn hóa Huế, gợi trí tuệ, đức hạnh và sự thăng hoa.
Hình tượng “Mã Thượng Chi Đệ” tại khu vực đình Thương Bạc. Hình tượng ngựa được tạo hình trong tư thế “phi thiên”, lấy cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời, biểu trưng cho khí phách hiên ngang và khát vọng bứt phá. Phần bờm và đuôi được cách điệu mềm mại, bay lượn theo hình tượng Long Mã - linh vật gắn với văn hóa Huế, gợi trí tuệ, đức hạnh và sự thăng hoa.
Sự kết hợp này tạo nên một hình tượng vừa mạnh mẽ trong chuyển động, vừa sâu lắng về tinh thần, phản ánh khát vọng vươn lên nhưng vẫn giữ cốt cách thanh tao của Huế.
Sự kết hợp này tạo nên một hình tượng vừa mạnh mẽ trong chuyển động, vừa sâu lắng về tinh thần, phản ánh khát vọng vươn lên nhưng vẫn giữ cốt cách thanh tao của Huế.
Tổng thể linh vật Ngựa tại Hội Xuân Huế 2026 không hướng đến việc mô phỏng hình dáng thực tế, mà thể hiện hình ảnh một Huế đang chuyển mình. Trong năm thành phố Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sự đổi mới trong cách tạo hình, trên nền tảng bản sắc Cố đô, được xem như một dấu ấn thị giác cho chặng đường phát triển mới của đô thị di sản.
Tổng thể linh vật Ngựa tại Hội Xuân Huế 2026 không hướng đến việc mô phỏng hình dáng thực tế, mà thể hiện hình ảnh một Huế đang chuyển mình. Trong năm thành phố Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sự đổi mới trong cách tạo hình, trên nền tảng bản sắc Cố đô, được xem như một dấu ấn thị giác cho chặng đường phát triển mới của đô thị di sản.

Giá trị Tết Việt tại sự kiện "Chợ quê Tết"
09:06, 12/02/2026

09:06, 12/02/2026

Giá trị Tết Việt tại sự kiện “Chợ quê Tết”

Nhộn nhịp tàu thuyền du xuân trên vịnh Hạ Long
09:46, 11/02/2026

09:46, 11/02/2026

Nhộn nhịp tàu thuyền du xuân trên vịnh Hạ Long

Phú Quốc lọt top điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng dịp Tết
14:37, 11/02/2026

14:37, 11/02/2026

Phú Quốc lọt top điểm đến được du khách Hàn Quốc ưa chuộng dịp Tết

Tết xưa làng cổ Đông Sơn

Tết xưa làng cổ Đông Sơn

Từ ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán, chương trình “Tết xưa làng cổ” tại làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) mở ra không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

"Tết năm cùng" trên bản Dao

“Tết năm cùng” trên bản Dao

Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, người Dao ở Thanh Hóa vẫn gìn giữ “Tết năm cùng” như một phong tục thiêng liêng, nơi mâm cỗ truyền thống trở thành sợi dây gắn kết gia đình và lưu giữ bản sắc dân tộc.

Ba thế kỷ đỏ nắng phên hương

Ba thế kỷ đỏ nắng phên hương

Những ngày giáp Tết, làng hương Đông Khê (Hoằng Giang, Thanh Hóa) như bừng tỉnh trong sắc đỏ của phên hương phơi nắng, trong làn khói trầm dìu dịu lan khắp ngõ xóm. Hơn ba thế kỷ qua, người làng vẫn lặng lẽ giữ nghề, để mỗi nén hương giữ lại cả hồn quê và hơi thở mùa Xuân xứ Thanh.

Mùa Xuân vào rừng thưởng điểu

Mùa Xuân vào rừng thưởng điểu

Tính từ năm 2005, với dấu mốc công ty lữ hành đầu tiên khai thác tour thưởng điểu là Wildtour, cho tới năm 2025, Việt Nam đã có chừng 10 công ty chuyên lĩnh vực này. Mất 20 năm để một lối làm du lịch mới được mở ra, nhưng những trái ngọt đầu mùa đủ mang lại nhiều hy vọng.

Mùi hương Tết trên vùng thảo dược

Mùi hương Tết trên vùng thảo dược

Sinh Dược là vùng đất quy tụ nhiều loài thực vật, cây thuốc quý hiếm dưới chân núi Bái Đính, được đặt tên bởi Thiền sư - Danh y Nguyễn Minh Không. Nơi này hội tụ đầy đủ những yếu tố để làm nên một thương hiệu làng nghề độc đáo, từ cảnh sắc cho đến những bài thuốc cổ truyền mà người dân còn gìn giữ.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026
Đầu tư

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Tết về quê mẹ

eMagazine

Tết về quê mẹ

Ẩm thực Việt "thiên đường" đang thức giấc
eMagazine

eMagazine

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

1

Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế

eMagazine

2

Xuất khẩu điều tiếp tục “bùng nổ” vào đầu năm 2026

Thị trường

3

Tết xưa làng cổ Đông Sơn

Dân sinh

4

Gỡ nút thắt chính sách cho điện gió ngoài khơi Việt Nam

eMagazine

5

“Tết năm cùng” trên bản Dao

Dân sinh

