Ngắm linh vật ngựa độc đáo tại hội xuân Huế 2026

Không đi theo lối tả thực quen thuộc, linh vật ngựa tại Hội Xuân Huế 2026 gây ấn tượng bằng ngôn ngữ tạo hình biểu trưng, kết hợp mỹ học cung đình với tinh thần đương đại, trở thành điểm nhấn thị giác đặc biệt trong mùa xuân năm nay...

Tại Hội Xuân Huế 2026, linh vật ngựa không được tạo dựng như một mô hình mô phỏng hình dáng ngoài đời, mà được nhìn nhận như một hình tượng văn hóa. Đội ngũ sáng tạo đã chắt lọc nguồn cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là hệ mỹ học Huế, để kiến tạo nên những tác phẩm giàu tính biểu đạt.

Từng đường nét, hoa văn, bảng màu đều gợi nhắc họa tiết trang trí cung đình triều Nguyễn, kỹ thuật sơn son thếp vàng và chất liệu thủ công truyền thống. Từ song mã đối xứng bên Đài phun nước, tam mã vượt cổng xuân tại Bia Quốc Học đến hình tượng “Mã Thượng Chi Đệ” ở đình Thương Bạc, mỗi cụm linh vật đều mang một thông điệp riêng, góp phần tạo nên diện mạo mùa xuân mới cho thành phố Huế trong năm đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai màu đỏ, lam kết hợp với kỹ thuật sơn son thếp vàng mang dấu ấn mỹ thuật cung đình, đồng thời nhấn mạnh ý niệm cát tường và khởi vận đầu xuân.

Du khách ghi lại khoảnh khắc bên cụm song mã.

Tam mã tại khu vực Bia Quốc Học mang thông điệp "Mã đáo thành công".

Bảng màu vàng – đỏ – lam được sử dụng có chủ ý: vàng tượng trưng cho thịnh vượng, đỏ cho may mắn và sinh khí mới, lam cho bình an và chiều sâu nội lực. Tổng thể vừa rực rỡ sắc xuân, vừa giữ được tinh thần tiết chế đặc trưng của Huế.

Ánh sáng ban đêm làm nổi bật sắc màu và đường nét của tác phẩm.

Hình tượng “Mã Thượng Chi Đệ” tại khu vực đình Thương Bạc. Hình tượng ngựa được tạo hình trong tư thế “phi thiên”, lấy cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời, biểu trưng cho khí phách hiên ngang và khát vọng bứt phá. Phần bờm và đuôi được cách điệu mềm mại, bay lượn theo hình tượng Long Mã - linh vật gắn với văn hóa Huế, gợi trí tuệ, đức hạnh và sự thăng hoa.

Sự kết hợp này tạo nên một hình tượng vừa mạnh mẽ trong chuyển động, vừa sâu lắng về tinh thần, phản ánh khát vọng vươn lên nhưng vẫn giữ cốt cách thanh tao của Huế.