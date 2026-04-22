Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Thái Lan nhờ cú sốc thuế quan dịu bớt

Điệp Vũ

22/04/2026, 14:24

Cách đây một năm, Moody's đã hạ triển vọng của Thái Lan xuống ‘tiêu cực’ do những cú sốc từ thuế quan của Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Moody's, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, đã nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Thái Lan từ ‘tiêu cực’ lên ‘ổn định’. Động thái này được Moody’s đưa ra trên cơ sở cho rằng rủi ro mà thuế quan Mỹ đặt ra đối với kinh tế Thái Lan đã giảm bớt và động lực đầu tư nội địa của nước này có sự cải thiện.

Xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Thái Lan vẫn được Moody’s giữ nguyên ở mức Baa1 - hãng tin Bloomberg đưa tin.

Việc nâng hạng triển vọng tín nhiệm của Thái Lan phản ánh đánh giá của Moody's rằng các rủi ro từ cú sốc thuế quan nghiêm trọng và kéo dài đã giảm bớt sau khi Mỹ giảm mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan xuống mức tương đương với các nước trong khu vực.

Mặc dù giá dầu cao hơn liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông có thể ảnh hưởng bất lợi đến tăng trưởng và nợ công, nhưng mức độ ảnh hưởng đối với Thái Lan cũng chỉ tương đương với các nền kinh tế có cùng mức xếp hạng.

Cách đây một năm, Moody's đã hạ triển vọng của Thái Lan xuống ‘tiêu cực’ do những cú sốc từ thuế quan của Mỹ. Động thái này đã khiến chính phủ Thái Lan phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc Moody's "hành động nóng vội”.

Tuy nhiên, việc nâng triển vọng lần này cũng cho thấy động lực đầu tư trong nền kinh tế Thái Lan đã có những chuyển biến theo chiều hướng mạnh mẽ hơn, qua đó giúp giảm bớt rủi ro suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Dòng vốn đầu tư của khu vực tư nhân đang phục hồi, được hỗ trợ bởi một loạt các dự án đã được phê duyệt và quy trình phê duyệt được đơn giản hóa. Trong năm 2025, cả số sự án xin cấp phép và số dự án được triển khai trên thực tế đều tăng.

Việc nâng triển vọng này định vị Thái Lan như một nền kinh tế có xếp hạng ở ngưỡng khuyến nghị đầu tư (investment grade) ổn định trong khu vực Đông Nam Á, có khả năng thu hút dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố dễ gây tổn thương như giá dầu cao, nợ công tăng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn yếu vẫn tiếp tục hạn chế tăng trưởng và đặt ra các rủi ro trong trung hạn đối với nền kinh tế nước này.

Quyết định của Moody's có thể giảm bớt áp lực lên Chính phủ Thái Lan trong lúc nước này đang xem xét ban hành một sắc lệnh đặc biệt để huy động 500 tỷ baht và tăng trần nợ công. Giới chức Thái Lan đang tìm cách huy động vốn để bảo vệ các hộ gia đình khỏi cú sốc năng lượng toàn cầu, ngay cả khi dư địa tài khóa đang bị thu hẹp.

Theo Moody’s, việc Thái Lan thành lập được một liên minh cầm quyền với đa số vượt trội trong Quốc hội sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử gần đây đã giúp giảm bớt rủi ro chính trị ở nước này. Cũng theo đánh giá của tổ chức này, những diễn biến chính trị tích cực đó có thể hỗ trợ ban hành và thực thi chính sách một cách ổn định, cải thiện triển vọng cải cách nền kinh tế.

Xếp hạng tín nhiệm Baa1 mà Moody’s dành cho Thái Lan phản ánh vị thế ngoại tệ mạnh của nước này và khả năng chi trả nợ tương đối thuận lợi, mặc dù những điểm mạnh này bị cân bằng bởi triển vọng tăng trưởng dài hạn yếu hơn và gánh nặng nợ chính phủ có thể gia tăng trong vài năm tới.

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

17:10, 20/04/2026

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

09:06, 28/03/2026

Đồng baht Thái Lan lao dốc khi giá xăng dầu tăng cao

Kinh tế Thái Lan từ "con hổ" trở thành điểm yếu của châu Á

17:39, 04/02/2026

Kinh tế Thái Lan từ

Đọc thêm

Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm

Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm

Sản lượng dầu của Nga trong tháng 4 có thể giảm khoảng 300.000-400.000 thùng/ngày so với mức bình quân của những tháng đầu năm - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19...

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...

Thanh Đảo: Mô hình cảng thông minh toàn cầu và gợi mở chiến lược cho Việt Nam

Thanh Đảo: Mô hình cảng thông minh toàn cầu và gợi mở chiến lược cho Việt Nam

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, vai trò của cảng biển không còn chỉ dừng lại ở chức năng trung chuyển hàng hóa, mà đã trở thành “hạ tầng chiến lược” quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Những cảng biển hàng đầu thế giới ngày nay không chỉ là nơi tàu cập bến, mà là trung tâm tích hợp công nghệ, dữ liệu và logistics đa phương thức…

Các nền kinh tế mới nổi đối mặt rủi ro từ stablecoin neo giá vào USD

Các nền kinh tế mới nổi đối mặt rủi ro từ stablecoin neo giá vào USD

Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, các đồng tiền số neo giá vào USD phát triển mạnh mẽ...

Thành tựu 15 năm làm CEO ở Apple của ông Tim Cook

Thành tựu 15 năm làm CEO ở Apple của ông Tim Cook

Ông Tim Cook, người đã dẫn dắt Apple qua một thời kỳ phát triển vượt bậc, sẽ rời khỏi vị trí CEO vào ngày 1/9/2026, sau 15 năm đảm nhiệm cương vị này...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Carlsberg Việt Nam thắp sáng đường chạy VnExpress Marathon Huế 2026, lan tỏa tinh thần sống khỏe và văn hóa phát triển

Doanh nghiệp

2

Cất nóc chung cư nhà ở xã hội LA Home, về đích sớm 3 tháng

Bất động sản

3

Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường “bối rối” trước tín hiệu đàm phán Trung Đông

Chứng khoán

4

Hà Nội: Phát triển chuỗi cung ứng lâm sản bền vững, đáp ứng các quy định EUDR

Kinh tế xanh

5

Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Dân sinh

