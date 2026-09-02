Thái Lan ra mắt “hộ chiếu AI”

Thái Lan vừa triển khai một loại “hộ chiếu” mới dành cho công dân, nhưng không liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh hay du lịch.
Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã ra mắt TH-AI Passport, cho phép những công dân đủ điều kiện sử dụng miễn phí nhiều công cụ AI cao cấp thông qua một nền tảng duy nhất.
Nền tảng AiPASS chính thức đi vào hoạt động lúc 9 giờ sáng ngày 31/8, sau khi mở đăng ký trước từ ngày 19/8. Chương trình được kỳ vọng tiếp cận tới 5 triệu người, trong đó hơn 1,3 triệu người đã đăng ký trước thời điểm chính thức ra mắt.
Thông qua chương trình này, Chính phủ Thái Lan muốn giúp người dân tiếp cận AI dễ dàng hơn mà không phải trả phí cho nhiều gói dịch vụ khác nhau hoặc tạo tài khoản riêng trên từng nền tảng. Với AiPASS, người dùng tại Thái Lan có thể truy cập nhiều mô hình AI khác nhau.
Hiện nền tảng tập hợp 33 mô hình AI của 15 nhà cung cấp, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ trò chuyện, lập trình, tạo hình ảnh và video đến sáng tác âm nhạc và nghiên cứu chuyên sâu.
Danh sách này có nhiều cái tên quen thuộc như ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Meta AI, Mistral AI và Grok,... và Pathumma ThaiLLM, mô hình ngôn ngữ lớn do Thái Lan phát triển.
Chương trình dành cho công dân Thái Lan từ 15 tuổi trở lên. Người dùng cần đăng ký thông qua website AiPASS và xác minh danh tính bằng hệ thống định danh số của Thái Lan, ThaID.
Theo kế hoạch hiện tại, chương trình sẽ được triển khai từ ngày 31/8/2026 đến ngày 31/8/2027.
Theo Chính phủ Thái Lan, mục tiêu lớn hơn của chương trình là nâng cao hiểu biết về AI, đồng thời khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ này trong giáo dục, công việc và hoạt động kinh doanh.
AiPASS cũng tích hợp hệ thống điểm và tín dụng. Người dùng có thể tích lũy điểm, tín dụng thông qua việc hoàn thành các khóa học, bài học và nhiệm vụ trên nền tảng. Số điểm và tín dụng này sau đó có thể được sử dụng để mở khóa quyền truy cập vào những tính năng AI khác nhau.
Chương trình đi kèm một loạt quy định khá chặt chẽ về cách sử dụng nền tảng. Người dùng không được sử dụng AiPASS cho các hoạt động bất hợp pháp, gian lận, cờ bạc, quấy rối, phát tán ngôn từ kích động thù hận, nội dung tục tĩu hoặc các tài liệu xâm phạm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
Các điều khoản sử dụng cũng cấm chia sẻ tài khoản, sử dụng bot hoặc phần mềm trái phép, cũng như tìm cách can thiệp vào hoạt động của nền tảng hoặc phân tích, thiết kế ngược hệ thống.
Hiện nay, Thái Lan không phải quốc gia duy nhất tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận AI cho người dân.
Hàn Quốc cũng đã công bố chương trình “AI cho tất cả”, với mục tiêu cung cấp cho người dân một chatbot AI đa năng do chính phủ hỗ trợ, sử dụng các mô hình AI do các doanh nghiệp trong nước phát triển. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí và không giới hạn số lần sử dụng.
Hàn Quốc có kế hoạch đưa dịch vụ vào hoạt động trong năm nay và hướng tới tương lai trong đó mỗi công dân đều có một trợ lý AI của riêng mình.
Từ ngày 1/9, ông John Ternus chính thức nhậm chức Giám đốc điều hành (CEO) của Apple…
Làn sóng IPO tại Trung Quốc đang sôi động trở lại, với AI, chip bán dẫn và robot trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Hồng Kông và Thượng Hải ngày càng được các doanh nghiệp công nghệ lựa chọn trong bối cảnh niêm yết tại Mỹ đối mặt nhiều rào cản…
EU đang xem xét nới lỏng lệnh cấm phun thuốc bảo vệ thực vật từ trên không, mở đường cho việc sử dụng drone nhằm tăng độ chính xác và giảm lượng hóa chất trong nông nghiệp. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo công nghệ này cũng có thể khiến việc phun thuốc trở nên dễ dàng, thường xuyên hơn, qua đó làm gia tăng sự phụ thuộc của nông nghiệp vào hóa chất…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo nhu cầu trung tâm dữ liệu chưa từng có, đồng thời làm gia tăng áp lực về điện năng, nước làm mát, đất đai và phát thải carbon. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp công nghệ bắt đầu tìm kiếm một “không gian” mới ngoài đất liền: đại dương…
Thị trường không còn “hoang sơ” như nhiều quốc gia khác mà Viettel trước đây đến đầu tư, dân số cũng không đông đến mức lý tưởng để phát triển miếng bánh thị phần. Chưa kể, Cộng hòa Dominica - điểm đến mới của nhà mạng quân đội, đã phủ sóng dịch vụ tới 90% dân số, với sự hiện hữu của ba nhà mạng chiếm gần như toàn bộ thị trường…
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.
81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...