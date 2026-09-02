Thái Lan ra mắt “hộ chiếu AI”

Thái Lan đã công bố “hộ chiếu AI” dành cho công dân, cho phép những người đủ điều kiện sử dụng miễn phí các công cụ AI cao cấp như Claude, ChatGPT và Gemini...

Ảnh minh họa được India Tech tạo bởi AI.

Thái Lan vừa triển khai một loại “hộ chiếu” mới dành cho công dân, nhưng không liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh hay du lịch.

Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đã ra mắt TH-AI Passport, cho phép những công dân đủ điều kiện sử dụng miễn phí nhiều công cụ AI cao cấp thông qua một nền tảng duy nhất.

Nền tảng AiPASS chính thức đi vào hoạt động lúc 9 giờ sáng ngày 31/8, sau khi mở đăng ký trước từ ngày 19/8. Chương trình được kỳ vọng tiếp cận tới 5 triệu người, trong đó hơn 1,3 triệu người đã đăng ký trước thời điểm chính thức ra mắt.

Thông qua chương trình này, Chính phủ Thái Lan muốn giúp người dân tiếp cận AI dễ dàng hơn mà không phải trả phí cho nhiều gói dịch vụ khác nhau hoặc tạo tài khoản riêng trên từng nền tảng. Với AiPASS, người dùng tại Thái Lan có thể truy cập nhiều mô hình AI khác nhau.

Hiện nền tảng tập hợp 33 mô hình AI của 15 nhà cung cấp, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ trò chuyện, lập trình, tạo hình ảnh và video đến sáng tác âm nhạc và nghiên cứu chuyên sâu.

Danh sách này có nhiều cái tên quen thuộc như ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Meta AI, Mistral AI và Grok,... và Pathumma ThaiLLM, mô hình ngôn ngữ lớn do Thái Lan phát triển.

Chương trình dành cho công dân Thái Lan từ 15 tuổi trở lên. Người dùng cần đăng ký thông qua website AiPASS và xác minh danh tính bằng hệ thống định danh số của Thái Lan, ThaID.

Theo kế hoạch hiện tại, chương trình sẽ được triển khai từ ngày 31/8/2026 đến ngày 31/8/2027.

Theo Chính phủ Thái Lan, mục tiêu lớn hơn của chương trình là nâng cao hiểu biết về AI, đồng thời khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ này trong giáo dục, công việc và hoạt động kinh doanh.

AiPASS cũng tích hợp hệ thống điểm và tín dụng. Người dùng có thể tích lũy điểm, tín dụng thông qua việc hoàn thành các khóa học, bài học và nhiệm vụ trên nền tảng. Số điểm và tín dụng này sau đó có thể được sử dụng để mở khóa quyền truy cập vào những tính năng AI khác nhau.

Chương trình đi kèm một loạt quy định khá chặt chẽ về cách sử dụng nền tảng. Người dùng không được sử dụng AiPASS cho các hoạt động bất hợp pháp, gian lận, cờ bạc, quấy rối, phát tán ngôn từ kích động thù hận, nội dung tục tĩu hoặc các tài liệu xâm phạm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.

Các điều khoản sử dụng cũng cấm chia sẻ tài khoản, sử dụng bot hoặc phần mềm trái phép, cũng như tìm cách can thiệp vào hoạt động của nền tảng hoặc phân tích, thiết kế ngược hệ thống.

Hiện nay, Thái Lan không phải quốc gia duy nhất tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận AI cho người dân.

Hàn Quốc cũng đã công bố chương trình “AI cho tất cả”, với mục tiêu cung cấp cho người dân một chatbot AI đa năng do chính phủ hỗ trợ, sử dụng các mô hình AI do các doanh nghiệp trong nước phát triển. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí và không giới hạn số lần sử dụng.

Hàn Quốc có kế hoạch đưa dịch vụ vào hoạt động trong năm nay và hướng tới tương lai trong đó mỗi công dân đều có một trợ lý AI của riêng mình.