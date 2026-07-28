Cơ chế phân bổ ngân sách giai đoạn bộ ngành, địa phương chưa có quỹ phát triển khoa học, công nghệ

Trường hợp bộ ngành hoặc địa phương chưa có quỹ phát triển khoa học, công nghệ, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước tài trợ hoặc đặt hàng vẫn được phân bổ và giao dự toán trực tiếp cho các đơn vị trực thuộc của các bộ ngành và địa phương...

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Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.24/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết áp dụng trong thời gian các bộ, ngành và địa phương chưa thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025.

Theo Nghị quyết, việc lập dự toán ngân sách hằng năm cho các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước tài trợ hoặc đặt hàng sẽ bao gồm bốn nhóm chính: kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển tiếp; kinh phí cho các nhiệm vụ mở mới; kinh phí cho các chương trình, nhiệm vụ đặc biệt phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; và kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách hoặc các nhiệm vụ khác được triển khai theo nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ chuyển tiếp, dự toán được xác định theo nhu cầu kinh phí của các nhiệm vụ đang thực hiện trong năm kế hoạch.

Đối với nhiệm vụ mở mới, kinh phí được xây dựng trên cơ sở số lượng nhiệm vụ dự kiến triển khai và mức kinh phí trung bình của các nhiệm vụ cùng loại trong những năm trước. Khi tính toán, cơ quan lập dự toán được điều chỉnh theo các yếu tố như thay đổi chính sách, chế độ hoặc lạm phát, giảm phát.

Trường hợp năm liền trước không có nhiệm vụ mở mới cùng loại hoặc không xác định được loại hình nhiệm vụ, dự toán sẽ căn cứ vào đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh.

Đối với các chương trình, nhiệm vụ đặc biệt phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, dự toán được lập trên cơ sở quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và đề xuất kinh phí của từng chương trình, nhiệm vụ. Kinh phí bao gồm cả các nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ mở mới, hoạt động hỗ trợ và các khoản chi khác theo quy định.

Trong khi đó, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bách hoặc các nhiệm vụ triển khai theo nghị quyết của Đảng, Chính phủ sẽ được lập dự toán căn cứ vào văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và đề xuất kinh phí của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị quyết cũng quy định việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thực hiện hằng năm trên cơ sở khối lượng công việc dự kiến, nhu cầu kinh phí thực tế, đồng thời tính đến năng lực nhân sự, cơ sở vật chất và lĩnh vực chuyên môn của từng đơn vị. Việc xây dựng dự toán cho giai đoạn tiếp theo dựa trên kết quả hoạt động của giai đoạn trước.

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại các tổ chức công lập, dự toán ngân sách cũng bao gồm kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp và nhiệm vụ mở mới. Cách xác định kinh phí tương tự như đối với các nhiệm vụ cấp bộ, ngành và địa phương, tức dựa trên số lượng nhiệm vụ dự kiến cùng mức kinh phí trung bình của các năm trước, có điều chỉnh theo chính sách và biến động giá.

Nếu năm trước không có nhiệm vụ cơ sở mở mới, việc lập dự toán sẽ dựa trên đề xuất của tổ chức khoa học và công nghệ công lập sau khi được cơ quan chủ quản rà soát, xác định. Những năm tiếp theo sẽ áp dụng phương pháp tính theo mức kinh phí bình quân của năm liền trước.

Kinh phí trung bình của các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở mở mới trong năm được xác định trên tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước giao để triển khai các nhiệm vụ cơ sở mở mới chia cho tổng số lượng các nhiệm vụ cơ sở mở mới trong năm đó.

Về cơ chế hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nghị quyết quy định việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết làm rõ cơ chế phân bổ ngân sách trong giai đoạn các cơ quan ban ngành, địa phương chưa thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước tài trợ hoặc đặt hàng vẫn được phân bổ và giao dự toán trực tiếp cho các đơn vị trực thuộc các bộ ngành và địa phương theo quy định hiện hành.

Riêng các nhiệm vụ chuyển tiếp đã được triển khai trước thời điểm quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được thành lập sẽ tiếp tục áp dụng cơ chế giao dự toán trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đến khi hoàn thành, bảo đảm không làm gián đoạn quá trình thực hiện.

Nghị quyết số 66.24/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 26/7/2026 và sẽ hết hiệu lực khi Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật chấm dứt hiệu lực.