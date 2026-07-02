Thái Lan đẩy nhanh các dự án nhằm phục hồi du lịch

Theo Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Perisvivatana, kết quả nói trên phản ánh tiềm năng của Thái Lan như một điểm đến có hệ thống chăm sóc sức khỏe và môi trường sống thân thiện. Bà Lalida khẳng định bảng xếp hạng này phù hợp với chính sách của chính phủ nhằm định vị Thái Lan là điểm đến nghỉ hưu toàn cầu, với mục tiêu tạo ra doanh thu từ du lịch, chăm sóc sức khỏe và thu hút đầu tư.
Cũng nhằm kích cầu du lịch, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang phối hợp với Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đẩy nhanh việc triển khai dự án thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, nhằm hỗ trợ du lịch kỹ thuật số và thúc đẩy chi tiêu liền mạch theo mô hình "Thanh toán như người địa phương".
Theo tờ Thaiger, chương trình này cho phép du khách từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Lào và Campuchia, cũng như Hong Kong (Trung Quốc), sử dụng ứng dụng ngân hàng di động hoặc ví điện tử của quốc gia mình để thanh toán trực tiếp cho các thương nhân Thái Lan mà không cần trao đổi tiền mặt.
TAT cho biết sáng kiến này sẽ cải thiện sự thuận tiện khi đi du lịch, tăng cường niềm tin của du khách quốc tế và giúp các doanh nghiệp Thái Lan thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng về các lựa chọn thanh toán kỹ thuật số. Các cơ sở, người bán hàng tham gia có thể đăng ký thông qua các ngân hàng hàng đầu của Thái Lan và các đối tác thanh toán quốc tế bao gồm Alipay, WeChat Pay và UnionPay.
Cùng với đó, Bộ Giao thông Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp ngành vận tải đường sắt bằng cách phát triển dịch vụ tàu hỏa đẳng cấp thế giới. Cụ thể, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn mới đây đã gặp gỡ các lãnh đạo của Minor International, do Chủ tịch William Heinecke dẫn đầu, để thảo luận về kế hoạch dự án tàu hỏa du lịch hạng sang.
Minor International là một trong những công ty lớn nhất trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và phong cách sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phó Thủ tướng Phiphat đánh giá dự án sẽ tối đa hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt của Thái Lan, thu hút du khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao và chuyển nguồn thu du lịch về cho các cộng đồng địa phương dọc theo các tuyến đường sắt.
Thực tế, đầu năm nay, ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu hồi phục thị trường khách Trung Quốc lên 6,73 triệu lượt khách, sau khi năm 2025 đã ghi nhận lượng khách giảm mạnh 33,5% xuống chỉ còn 4,47 triệu lượt. Tuy nhiên, xung đột bùng phát ở Trung Đông đã làm gián đoạn du lịch toàn cầu, khiến TAT phải xem xét lại mục tiêu năm nay. Dự báo khả thi nhất hiện nay là 5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm 2026.
Một đại diện của TAT tại khu vực Đông Á cho biết thỏa thuận hòa bình 60 ngày giữa Mỹ và Iran vẫn chưa giúp nhiều cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế. Các hãng hàng không vẫn duy trì các tuyến bay sinh lời và cắt giảm những tuyến bay kém hiệu quả. Do đó, hầu hết các hãng hàng không từ Trung Quốc lựa chọn các điểm đến gần vốn đã phổ biến với khách Trung Quốc, thay vì các chuyến bay đến Thái Lan.
Bà La-iad Bungsrithong, cố vấn của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết ngành khách sạn nước này đang chứng kiến một mùa thấp điểm yếu nhất trong nhiều năm, với tỷ lệ lấp đầy trung bình ở Chiang Mai chỉ đạt 40 - 45%, trong khi một số địa điểm ghi nhận tỷ lệ thấp tới 35%.
Trong bối cảnh đó, việc mở rộng thanh toán xuyên biên giới và du lịch đường sắt cao cấp được cho là hướng đến du khách Trung Quốc, với kỳ vọng Thái Lan không “để lọt” dòng du khách đông đảo này về tay Việt Nam.
Trong bài phân tích trên National Thailand mới đây, ông Yuthasak Supasorn, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Khu công nghiệp Thái Lan (IEAT) và từng là Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), đã xếp Việt Nam là “đối thủ đáng gờm” của nước này, trên cơ sở số liệu thống kê du lịch từ năm 2024 đến đầu năm 2026.
Theo đó, điều đáng lo ngại hơn số lượng, theo ông Supasorn, là tổng chi tiêu của khách quốc tế giảm 4,71% xuống còn 1.530 tỷ baht (gần 46 tỷ USD) tại Thái Lan, chủ yếu do lượng khách du lịch Trung Quốc giảm. Thị trường khách đường xa đến Thái năm 2025 tăng nhưng không bù đắp được khoảng trống do thị trường du lịch Trung Quốc để lại.
Trong khi đó, du lịch Việt Nam có một năm thành công, khi tổng lượng khách quốc tế đón trong năm 2025 đạt kỷ lục hơn 21 triệu lượt. Dòng khách du lịch quốc tế và tiêu dùng nội địa đã giúp tổng doanh thu du lịch của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (khoảng 39 tỷ USD). Điều này đã thúc đẩy Chính phủ Việt Nam công bố các mục tiêu chiến lược "đầy thách thức".
Về chi phí và giá cả, Việt Nam thắng thế rõ rệt, theo ông Supasorn. Chi phí sinh hoạt tại Bangkok cao hơn 54% so với Hà Nội, và du lịch tại Việt Nam rẻ hơn 20 - 30% so với Thái Lan trên hầu hết mọi khía cạnh, từ chỗ ở và ăn uống đến truy cập internet. Lợi thế này được thúc đẩy bởi tỷ giá hối đoái Việt Nam đồng, khiến Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho người làm việc từ xa và du khách tiết kiệm.
Ngược lại, đồng baht mạnh, lạm phát và chi phí kinh doanh tăng cao đã đẩy thứ hạng về khả năng cạnh tranh giá cả của Thái Lan xuống thấp. Niềm tin vào sự an toàn và hình ảnh ổn định cũng là thế mạnh của Việt Nam. Dữ liệu từ Agoda cho thấy tỷ lệ khách quay lại Việt Nam đã tăng lên vị trí thứ ba trong số các quốc gia châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan.
Trong khi đó, Thái Lan lại đối mặt với một số vấn đề an ninh gần đây, khiến chỉ số niềm tin của khách du lịch Trung Quốc giảm mạnh. Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), nhận định, cạnh tranh du lịch trong tương lai sẽ không chỉ được đo lường bằng số lượng khách đến. Các yếu tố quyết định sẽ là sự tin tưởng, an toàn, trải nghiệm cảm xúc, chi tiêu cao và tốc độ thích ứng.
Vì thế, nếu Thái Lan không hành động nhanh hơn, nước này có nguy cơ mất đi các thị trường quan trọng như khách du lịch Gen Z, khách du lịch tự do, những người làm việc từ xa và thế hệ khách du lịch Trung Quốc mới vào tay du lịch Việt Nam trong vòng 5 đến 10 năm tới.
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