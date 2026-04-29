Mùa du lịch thấp điểm xuất hiện sớm tại Thái Lan

Số liệu từ đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch tại Thái Lan có sự sụt giảm mạnh so với dự báo. Thay vì tuân theo các quy luật thông thường gắn liền với từng thời điểm trong năm, sự suy giảm này cho thấy mùa thấp điểm năm nay đã đến sớm...

Tuần lễ từ ngày 13 đến 19/4/2026, Thái Lan đón 464.720 du khách nước ngoài, theo số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao nước này. Con số giảm 1/4 so với 7 ngày trước đó, và cũng thấp hơn gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đáng chú ý là thời điểm suy giảm xảy ra sớm hơn nhiều so với thông thường, vì mùa du lịch thấp điểm của nước này thường xuất hiện vào cuối tháng 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng du khách quốc tế đến Thái Lan đạt 10,8 triệu người. Lưu lượng hành khách cũng phản ánh sự thay đổi. Số lượng du khách trung bình hàng ngày giảm từ 113.099 người vào tháng 3 xuống còn 107.308 người vào đầu tháng 4, đánh dấu mức giảm khoảng 5,1%. Hiện tại, tháng 4 dự kiến ​​sẽ kết thúc với khoảng 2,29 triệu lượt khách đến Thái Lan, tức là giảm 6,6% so với tháng 3 và thấp hơn gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ giới hạn ở một khu vực, sự suy giảm này lan rộng khắp hầu hết các thị trường gửi khách trọng điểm. Từ Trung Quốc - nguồn du khách hàng đầu - chỉ có 74.646 lượt khách tới Thái Lan trong tuần giữa tháng Tư, giảm 29,9% so với bảy ngày trước đó. Tỷ lệ lấp đầy ghế trên máy bay giảm mạnh, xuống còn 45,7% sau khi đạt 65,3% một tuần trước đó, trong khi tần suất chuyến bay giảm nhẹ, giảm 4,3% so với tháng trước.

Các thị trường khu vực cũng chịu áp lực tương tự. Malaysia giảm 32,8% so với tuần trước, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga giảm 16,3% so với tuần trước, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc giảm 31,3% so với tuần trước, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái… Trong tháng 4, các chuyến bay từ châu Âu giảm mạnh 20,9%, đánh dấu một sự đảo chiều mạnh sau mức giảm chỉ 2,0% trong tháng 3.

Chi phí đi lại tiếp tục tăng cao, gây thêm căng thẳng. Giá nhiên liệu máy bay tăng theo, khiến giá vé máy bay và hành khách phải xem xét lại kế hoạch. Với dự báo nhu cầu yếu hơn trong thời gian tới, một số hãng hàng không đang cắt giảm các chuyến bay và điều chỉnh lịch trình. Áp lực đang âm thầm gia tăng.

Tại Koh Samui, tờ Bloomberg thông tin hệ thống lưu trú Centara với hơn 50 cơ sở ghi nhận lượng khách châu Âu giảm rõ rệt. Doanh thu của tập đoàn này giảm khoảng 6% kể từ khi xảy ra xung đột so với cùng kỳ năm trước. Trước đây, Centara phụ thuộc lớn vào khách đường dài, đặc biệt là khách châu Âu thường trung chuyển qua các trung tâm hàng không Trung Đông. Việc gián đoạn các chuyến bay khiến hành trình trở nên khó khăn, làm giảm nguồn khách chi tiêu cao.

Bức tranh tiêu dùng của khách quốc tế cũng đang chứng kiến những chuyển dịch quan trọng. Thay vì mua sắm ồ ạt như trước, khách du lịch Trung Quốc hiện đang thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên những sản phẩm không có bán ở trong nước. Trong khi đó, nhóm du khách từ châu Âu lại có xu hướng dồn ngân sách vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa thay vì mua sắm hàng hóa.

Ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, cố vấn cấp cao của Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA), nhận định sự bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền tiêu cực. Bên cạnh đó, sự trồi sụt của tỉ giá đồng nội tệ Thái Lan đã tác động trực tiếp đến tâm lý chi tiêu, khiến du khách trở nên thận trọng hơn khi cân nhắc các dịch vụ tại "Xứ sở Chùa Vàng".

Trước thực tế này, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đã phải điều chỉnh mục tiêu đón khách xuống còn 30 - 34 triệu lượt, giảm 18% so với kế hoạch 36,7 triệu lượt ban đầu. Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu xung đột quốc tế không sớm hạ nhiệt trong quý tới, những bất ổn hiện nay có thể trở thành một "bình thường mới", khiến du khách tiếp tục trì hoãn các kế hoạch du lịch dài ngày.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Thái Lan đang cân nhắc thay đổi chính sách miễn thị thực khi Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan muốn định hướng lại thị trường khách quốc tế, tập trung vào nhóm khách “chất lượng cao”, đồng thời thúc đẩy du lịch nội địa.

Theo đó, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworrakun cho biết chính phủ đang rà soát lại chương trình miễn visa. Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Thái Lan đã mở rộng diện miễn visa, cho phép công dân từ 93 quốc gia lưu trú tối đa 60 ngày với mục đích du lịch và công việc ngắn hạn. Con số này tăng mạnh so với 57 quốc gia được miễn thị thực trước đó.

Chính sách được kỳ vọng sẽ kích cầu du lịch và hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, tại nhiều điểm nóng du lịch, một bộ phận người dân cho rằng quy định này bị lợi dụng. Một số người nước ngoài bị cáo buộc mở doanh nghiệp trái phép, làm việc “chui” hoặc lưu trú quá hạn. Không ít doanh nghiệp địa phương cũng phàn nàn rằng lượng khách tăng lên nhưng mức chi tiêu lại thấp.

Theo ông Surasak Phancharoenworrakun, phương án đang được tính tới là đưa danh sách miễn visa trở lại mức 57 quốc gia như trước đây, đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ khoảng 36 nước khỏi diện ưu đãi.

Thái Lan dự tính hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày (vốn được áp dụng cho 93 quốc gia từ tháng 7/2024), và khôi phục danh sách gốc với 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đồng thời, ông Surasak cho biết Bộ sẽ trình Chính phủ đề xuất giảm thời gian miễn thị thực từ 60 ngày xuống 30 ngày. Theo ông này, khoảng 90% số khách du lịch đến Thái Lan thời gian qua thường lưu trú từ 1 đến 30 ngày, trong khi chỉ khoảng 10% lưu trú lâu hơn 30 ngày. Do đó, cần xem xét giảm thời gian lưu trú cho phép để phù hợp với hành vi thực tế của khách du lịch.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan sẽ tái cấu trúc toàn bộ ngành du lịch theo chính sách tập trung vào việc thúc đẩy ngành du lịch Thái Lan hướng tới du lịch bền vững, giá trị cao và chất lượng. Trọng tâm sẽ là doanh thu du lịch, chứ không phải số lượng khách du lịch, nhằm nâng cao hình ảnh Thái Lan như một điểm đến du lịch chất lượng.

Bên cạnh đó, quan chức trên cũng bày tỏ ủng hộ việc thu phí nhập cảnh, cho rằng đây có thể là giải pháp mang lại lợi ích lâu dài. Ông dẫn ví dụ một số quốc gia như Nhật Bản đã áp dụng phí du lịch nhưng không làm giảm lượng khách, thậm chí vẫn ghi nhận xu hướng tăng trưởng.

Song song với việc điều chỉnh chính sách dành cho khách quốc tế, Bộ Du lịch và Thể thao cũng đang thúc đẩy chương trình mang tên “Quick Win” nhằm kích cầu du lịch nội địa. Một trong những biện pháp được đề xuất là miễn hoặc giảm thuế để hạ chi phí đi lại trong nước.