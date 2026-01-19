Thái Nguyên: Chuyển đổi số mở lối cho giảm nghèo bền vững

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 19/01/2026
Dũng Hiếu
19/01/2026, 11:49
Thái Nguyên đứng trước bài toán lớn về thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng. Thay vì chỉ dựa vào trợ cấp truyền thống, tỉnh đã lựa chọn chuyển đổi số làm đòn bẩy mới, đưa công nghệ về tận thôn bản, tạo sinh kế, nâng năng lực người dân và đặt nền móng cho giảm nghèo bền vững.
Trên nền tảng đó, toàn tỉnh đã triển khai 642 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thu hút hơn 13.300 hộ dân tham gia, trong đó phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Điểm đáng chú ý là các dự án không chỉ hỗ trợ vốn, giống, vật tư, mà từng bước gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ, quản lý sản xuất và tiếp cận thị trường bằng phương thức mới.
Thực tiễn cho thấy, khi người dân được hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số trong trồng trọt, chăn nuôi, quản lý đầu vào và đầu ra, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ rệt. Năng suất tăng, chi phí giảm, khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn đã tạo ra nguồn thu ổn định, qua đó giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững thay vì chỉ “thoát nghèo trên giấy”.
Một trong những nút thắt lớn nhất của giảm nghèo bền vững ở vùng cao là khoảng cách số. Nhận thức rõ điều này, Thái Nguyên đã ưu tiên đầu tư hạ tầng viễn thông và Internet đến các địa bàn khó khăn. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa đã được phủ sóng 4G, nâng cấp băng thông, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số.
“BÌNH DÂN HỌC AI” VÀ TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG: THU HẸP KHOẢNG CÁCH SỐ
Song song với hạ tầng, tỉnh tập trung nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng. Chương trình “Bình dân học AI” với gần 400.000 người tham gia đã trở thành điểm nhấn, giúp người dân làm quen với công nghệ, từ sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội đến các ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Các tổ công nghệ số cộng đồng và tình nguyện viên số được triển khai tại từng xã, đóng vai trò “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân vượt qua rào cản ban đầu khi tiếp cận công nghệ.
Theo đánh giá, đây chính là bước chuyển quan trọng trong tư duy giảm nghèo. Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành công cụ hằng ngày, giúp người dân kết nối thông tin, trao đổi sản phẩm và tham gia vào không gian kinh tế số. Khi kỹ năng số được nâng lên, người dân có thêm cơ hội vươn lên bằng chính năng lực của mình, giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ trực tiếp.
Không dừng ở hỗ trợ cá nhân, Thái Nguyên triển khai chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số được thành lập từ tỉnh đến xã, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
Các chính sách an sinh xã hội cũng được số hóa, từ quản lý dữ liệu hộ nghèo đến chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt. Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư giúp chính quyền xác định đúng đối tượng, triển khai chính sách kịp thời, minh bạch và hạn chế thất thoát. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả giảm nghèo, nhất là trong bối cảnh nguồn lực cần được sử dụng đúng trọng tâm.
Một hướng đi mới đáng chú ý là phát triển du lịch thông minh và nông nghiệp số. Nhiều điểm đến, sản phẩm nông nghiệp đã được số hóa, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, kết nối với các sàn thương mại điện tử. Qua đó, người dân không chỉ bán sản phẩm với giá trị cao hơn, mà còn từng bước tham gia chuỗi giá trị, nâng cao vị thế trên thị trường.
Thực tế tại các vùng chè Tân Cương, La Bằng hay khu vực ATK Định Hóa cho thấy, khi công nghệ được đưa vào sản xuất và tiêu thụ, người nông dân không chỉ tăng thu nhập mà còn chủ động thích ứng với biến động thị trường. Đây chính là nền tảng để giảm nghèo mang tính lâu dài.
Hình ảnh người nông dân điều hành sản xuất qua chiếc điện thoại thông minh ngày càng trở nên quen thuộc ở Thái Nguyên. Từ hệ thống tưới tự động, quản lý trang trại đến quảng bá sản phẩm trên không gian mạng, công nghệ đang thay đổi căn bản phương thức sản xuất nông nghiệp.
Theo nhận định, sự hình thành lớp “nông dân số” là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chuyển đổi số trong giảm nghèo. Khi người nông dân làm chủ công nghệ, họ không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng thị trường, giảm rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh.
Với cách làm kiên trì, lấy người dân làm trung tâm, Thái Nguyên đang từng bước biến chuyển đổi số thành động lực giảm nghèo bền vững. Đây không chỉ là thành quả trước mắt, mà còn là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển toàn diện trong kỷ nguyên số, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Việc được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời đã giúp người dân nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy sản xuất và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo...
Từ hơn 10.000 hộ nghèo năm 2021 xuống còn chưa đến 1.800 hộ vào cuối năm 2024, Hưng Yên đã về đích sớm hai năm mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kết quả này đến từ cách làm bài bản, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực cộng đồng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số.
Cùng với nhịp mua sắm tăng cao, thị trường lao động tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn biến động mạnh nhất trong năm khi tết đến gần. Nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh ở nhiều lĩnh vực, trong khi nguồn cung lao động chịu tác động từ tâm lý nghỉ việc, di chuyển về quê sớm và xu hướng chuyển đổi việc làm sau tết.
Giảm nghèo về thông tin được xác định là nền tảng quan trọng, hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Khi được tiếp cận thông tin đầy đủ, người dân sẽ chủ động hơn trong việc cải phát triển kinh tế, tạo việc làm và có thu nhập...
Theo Kế hoạch về việc rà soát, giải quyết tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế trong các cơ sở tự phát trên địa bàn, ngay trong tháng 1 này, TP. Hà Nội sẽ tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: