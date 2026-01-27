Thái Nguyên: Không thu hút các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn

Ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện với môi trường; kiên quyết không thu hút hoặc dừng thu hút các dự án có nguy cơ ô nhiễm lớn. Đặc biệt, việc thẩm định công nghệ sản xuất, xử lý chất thải của các dự án phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm ngay từ giai đoạn thu hút đầu tư...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương vừa ký ban hành Công văn số 617/UBND-CNN&XD về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trước yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo.

PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM NGAY TỪ GIAI ĐOẠN THU HÚT ĐẦU TƯ

Cụ thể, các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện thẩm định, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp bảo đảm đúng quy hoạch ngành nghề, các quyết định thành lập, mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

Chỉ đạo của UBND tỉnh nhấn mạnh việc ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải, tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, thân thiện với môi trường; kiên quyết không thu hút hoặc dừng thu hút các dự án có nguy cơ ô nhiễm lớn, thuộc danh mục lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Chính phủ.

Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải, tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, thân thiện với môi trường. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, việc thẩm định công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải của các dự án phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm yếu tố phòng ngừa ô nhiễm ngay từ giai đoạn thu hút đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức rà soát, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện phải kiểm kê khí nhà kính trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lập và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.

KIỂM SOÁT CÁC NGUỒN Ô NHIỄM, GIÁM SÁT, KỊP THỜI PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị thứ cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; bảo đảm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường theo quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm soát hiệu quả các nguồn ô nhiễm phát sinh từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường quản lý chất thải; tổ chức quan trắc chất lượng môi trường theo hệ thống điểm quan trắc đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả các hệ thống quan trắc tự động, cảnh báo sớm đối với môi trường không khí và nước thải.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu chủ trì rà soát, tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; trong đó khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành quy định khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành hạ tầng bảo vệ môi trường.

Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm rà soát, tham mưu và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường với các khu công nghiệp, tập trung đầu tư, hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Đồng thời, tăng cường năng lực cho bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng và đơn vị thứ cấp.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định; chủ động rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đầu tư, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm các cụm công nghiệp chỉ đi vào hoạt động khi đã được cấp giấy phép môi trường.

Về phía chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; đặc biệt chú trọng đầu tư, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc môi trường tự động, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý theo đúng quy định; tuyệt đối không thu hút các dự án thứ cấp không phù hợp quy hoạch hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

UBND các xã, phường nơi có khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường giám sát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh (nếu có).