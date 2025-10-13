Thái Nguyên: Miễn phí tiêm phòng nhiễm trùng uốn ván cho người dân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Từ 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tư vấn, tiêm vắc xin uốn ván (VAT), tiêm huyết thanh uốn ván (SAT) phòng bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 11...
Uốn ván là một bệnh nhiễm trùng cấp tính có tỷ lệ tử vong cao do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván gây ra. Nguyên nhân mắc uốn ván thường do bị trầy xát và vết thương tiếp xúc trực tiếp với trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani có trong đất, cát bụi, phân trâu, bò, ngựa và gia cầm, cống rãnh, dụng cụ phẫu thuật không tiệt trùng kỹ... xâm nhập vào các vết thương, vết xây xát phát triển thành ổ nhiễm trùng gây bệnh uốn ván.
Trước nguy cơ người dân có thể nhiễm uốn ván trong những ngày lũ lụt, từ 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tư vấn, tiêm vắc xin uốn ván (VAT), tiêm huyết thanh uốn ván (SAT) phòng bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 11.
Ngay trong ngày đầu triển khai, CDC đã tiêm tổng cộng 340 liều vắc xin uốn ván và huyết thanh uốn ván cho người dân, chủ yếu là những trường hợp tham gia dọn dẹp bùn đất, xử lý rác thải sau lũ hoặc có nguy cơ bị xây xát ngoài da. Tất cả các mũi tiêm đều được thực hiện miễn phí, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận kịp thời với biện pháp phòng bệnh cần thiết, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.
Nguồn vắc xin và huyết thanh do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp, với 10.000 liều vắc xin uốn ván và 10.000 liều huyết thanh chống uốn ván, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Theo kế hoạch, hoạt động tiêm phòng tại CDC và các điểm y tế cơ sở sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới, nhằm bảo đảm phòng bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân sau bão lũ.
Cùng với việc tiêm phòng uốn ván, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Thái Nguyên), các trung tâm y tế và trạm y tế cơ sở đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, hóa chất để phun khử khuẩn, xử lý nguồn nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tại những khu vực bị ngập lụt.
Tính đến chiều 11/10, các đơn vị đã thực hiện phun khử khuẩn hơn 996.000 m², cấp phát 30.310 viên Aquatabs cho người dân sử dụng khử khuẩn nguồn nước. Các khu vực được tập trung xử lý gồm: Phường Phan Đình Phùng, trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quảng trường Võ Nguyên Giáp, một số tuyến đường và trường học bị ngập, cùng các khu vực trong khu công nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch bệnh nào xảy ra.
Sở Y tế Thái Nguyên đã đề nghị Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng, phương tiện và hóa chất để đẩy mạnh vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm trọng yếu như trụ sở cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học và các tuyến đường lớn bị ngập nặng.
Ngoài nguồn hóa chất hiện có gồm 3,7 tấn Cloramin B (25%) và 23.000 viên Aquatabs, ngành Y tế Thái Nguyên đã được Bộ Y tế cùng một số tỉnh, đơn vị hỗ trợ thêm khoảng 6,3 tấn Cloramin B và hơn 110.000 viên Aquatabs. Tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tiếp tục mua bổ sung hóa chất nếu cần thiết, bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác vệ sinh, phòng chống dịch sau mưa lũ.
