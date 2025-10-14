Thứ Ba, 14/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tháng 9/2025: Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 7,11%

Hà Anh

14/10/2025, 08:09

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm trong tháng 9.

Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index
Tổng hợp khối lượng giao dịch, OI hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN30 Index

Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 312.519 hợp đồng/phiên, giảm 7,11% so với tháng trước. 

Giá trị giao dịch bình quân đạt 57.613 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), giảm 3,33%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 11/09/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 508.533 hợp đồng.

Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 29/9/2025 đạt 35.297 hợp đồng, giảm 29,99% so với tháng trước, trong đó, ngày 05/09/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 54.122 hợp đồng.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,9% trong tháng 8/2025 xuống còn 1,74% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 9/2025.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giao dịch hợp đồng tương lai VN30 so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,16% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, khối lượng giao dịch bình quân đạt 227.145 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 34.706 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,63% và 28,24%,so với bình quân năm 2024.

