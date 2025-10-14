Tháng 9/2025: Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 7,11%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Hà Anh
14/10/2025, 08:09
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch giảm trong tháng 9.
Cụ thể: khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 312.519 hợp đồng/phiên, giảm 7,11% so với tháng trước.
Giá trị giao dịch bình quân đạt 57.613 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), giảm 3,33%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 11/09/2025 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với 508.533 hợp đồng.
Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng tại ngày 29/9/2025 đạt 35.297 hợp đồng, giảm 29,99% so với tháng trước, trong đó, ngày 05/09/2025 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 54.122 hợp đồng.
Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 1,9% trong tháng 8/2025 xuống còn 1,74% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 9/2025.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giao dịch hợp đồng tương lai VN30 so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,16% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, khối lượng giao dịch bình quân đạt 227.145 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 34.706 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,63% và 28,24%,so với bình quân năm 2024.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), hồi phục một phần số điểm bị mất trong phiên bán tháo hôm thứ Sáu, nhờ lời trấn an của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung “sẽ ổn cả thôi”...
Theo giới phân tích, các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường vàng và bạc đều đang ở trong trạng thái mua quá nhiều (overbought)...
Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong thời gian gần đây, và một trong những nguyên nhân chính được cho là sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào các ngân hàng trung ương...
Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh các quy định sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp 2025 không chỉ làm rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luât; mở rộng ngoại lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức về góp vốn, mua cổ phần mà còn minh bạch quyền sở hữu doanh nghiệp nhằm ngăn chặn trốn thuế, rửa tiền…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: