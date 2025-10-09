Tháng 9/2025, huy động 16.975 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Hà Anh
09/10/2025, 14:43
Trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 9 gồm các kỳ hạn là 5, 10 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm, với tỷ trọng phát hành là 92,66%, tương đương 15.730 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2025, HNX tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 16.975 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HNX tổ chức 155 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 255.688 tỷ đồng, hoàn thành 51,13% kế hoạch năm 2025.
Đáng chú ý, tại các phiên đấu thầu cuối tháng 9/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10 và 30 năm lần lượt là 3,03%, 3,59%, và 3,64%, tăng tương ứng 23, 14 và 17 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 8/2025.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30/9/2025 đạt 2.449.620 tỷ đồng, tăng 0,68% so với tháng trước, tăng 10,25% so với cuối năm 2024.
Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 9 đạt 16.771 tỷ đồng/phiên, giảm 10,73% so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 71,73%, giá trị giao dịch Repos chiếm 28,27% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,08% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 676 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.071 tỷ đồng/phiên, tăng 27,95% so với bình quân cả năm 2024. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,65% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.552 tỷ đồng.
Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng.
Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell.
Chứng khoán DNSE tăng trưởng vượt bậc về thị phần trong quý 3 khi xếp thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất và giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh, theo báo cáo của HNX.
Tính trong vòng 5 năm qua, từ 2020 đến tháng 10/2025, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 270.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: