Tháng 9/2025, huy động 16.975 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu

Trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 9 gồm các kỳ hạn là 5, 10 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm, với tỷ trọng phát hành là 92,66%, tương đương 15.730 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2025, HNX tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 16.975 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HNX tổ chức 155 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 255.688 tỷ đồng, hoàn thành 51,13% kế hoạch năm 2025.

Đáng chú ý, tại các phiên đấu thầu cuối tháng 9/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10 và 30 năm lần lượt là 3,03%, 3,59%, và 3,64%, tăng tương ứng 23, 14 và 17 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 8/2025.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30/9/2025 đạt 2.449.620 tỷ đồng, tăng 0,68% so với tháng trước, tăng 10,25% so với cuối năm 2024.

Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 9 đạt 16.771 tỷ đồng/phiên, giảm 10,73% so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 71,73%, giá trị giao dịch Repos chiếm 28,27% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 4,08% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 676 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.071 tỷ đồng/phiên, tăng 27,95% so với bình quân cả năm 2024. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,65% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.552 tỷ đồng.