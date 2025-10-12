Thanh Hóa chuyển hướng ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, xanh, giảm phát thải carbon

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung kêu gọi và lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, phát triển xanh, thân thiện môi trường; ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, sử dụng công nghệ tiên tiến, góp phần giảm phát thải khí nhà kính...

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 10/10, trong phần trả lời phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, khẳng định Thanh Hóa chủ trương chuyển trọng tâm thu hút đầu tư.

Theo đó, tỉnh sẽ không còn ưu tiên các dự án sử dụng nhiều lao động và tài nguyên như da giày, dệt may, mà tập trung thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, dự án xanh, ít phát thải carbon, phù hợp định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: “Đây không chỉ là chủ trương phát triển riêng của Thanh Hóa mà còn là định hướng xuyên suốt của Đảng, Chính phủ. Tỉnh bám sát 7 Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 57 về chuyển đổi số, để định hình mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững”.

Hiện trên địa bàn Thanh Hóa có khoảng 30 dự án lớn trong lĩnh vực da giày, dệt may, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, thu hút hơn 200.000 lao động trực tiếp. Đó là lực lượng đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, mô hình phát triển này bộc lộ hạn chế về giá trị gia tăng thấp, tiêu tốn tài nguyên và đối mặt với yêu cầu chuyển đổi xanh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chính vì vậy, Thanh Hóa đặt mục tiêu trong giai đoạn tới sẽ tập trung kêu gọi và lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn. Tỉnh sẽ ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, sử dụng công nghệ tiên tiến, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, dịch vụ.

Định hướng này cũng gắn liền với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đã được nêu rõ trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030. Theo đó, Thanh Hóa đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với chuyển hướng thu hút đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, đặc biệt là Khu kinh tế Nghi Sơn, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghệ cao, phát triển xanh và giảm phát thải carbon trong giai đoạn tới.