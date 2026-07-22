Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP áp dụng truy xuất nguồn gốc và quản lý trên nền tảng số

Chuyển trọng tâm từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 có thêm 328 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia...

Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP Thanh Hóa đến năm 2030. Đồ họa: TXT.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về phát triển sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch được xây dựng trong bối cảnh chương trình OCOP bước sang giai đoạn phát triển mới, không chỉ chú trọng gia tăng số lượng sản phẩm mà hướng đến nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tổng hợp số liệu Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu có thêm 328 sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong đó 3 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đặc biệt, 100% sản phẩm OCOP sẽ được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu, áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử và quản lý trên nền tảng số, tạo nền tảng nâng cao tính minh bạch và khả năng kết nối thị trường.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh xác định bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, Đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong sản xuất, khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao của thị trường. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới quy trình chế biến, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tiêu chuẩn hóa sản phẩm sẽ được ưu tiên nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Thứ hai: Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong Chương trình OCOP. Theo đó, các chủ thể OCOP sẽ được hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu số, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý mã vùng nguyên liệu, đồng thời mở rộng tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, giảm chi phí giao dịch và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ ba: Phát triển chuỗi giá trị bền vững, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và nông dân trong toàn bộ quá trình từ xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Việc hình thành các chuỗi liên kết ổn định được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm đầu ra và gia tăng thu nhập cho người sản xuất.

Thứ tư: Mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu, gắn phát triển sản phẩm OCOP với xúc tiến thương mại, phát triển du lịch, kinh tế số và kinh tế trải nghiệm. Tỉnh sẽ tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia hệ thống phân phối hiện đại, từng bước đưa sản phẩm OCOP Thanh Hóa tiếp cận sâu hơn thị trường trong nước và quốc tế.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, sau nhiều năm triển khai, Chương trình OCOP đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống và kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, không ít sản phẩm vẫn có quy mô sản xuất nhỏ, năng lực chế biến còn hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao và việc ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều.

Vì vậy, giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ nâng cao chất lượng phát triển, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực, đồng thời coi xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi giá trị là yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả Chương trình OCOP.

Triển khai Kế hoạch số 249/KH-UBND hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu về số lượng sản phẩm được xếp hạng. Đồng thời phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị nông sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát huy các giá trị văn hóa bản địa gắn với sản phẩm đặc trưng của xứ Thanh.

Khi các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia thị trường, việc Thanh Hóa chuyển trọng tâm phát triển OCOP từ "nhiều sản phẩm" sang "sản phẩm chất lượng cao" được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới, nâng cao vị thế nông sản địa phương trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.