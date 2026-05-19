Khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng

Chiều 18/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, công trình hạ tầng giao thông chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông – Tây giữa Việt Nam và Lào...

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Tuyến cao tốc này là hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, đồng thời kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo quy hoạch, dự án có chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An; được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics và thu hút đầu tư; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Công trình cũng góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan để bảo đảm đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch.

Tỉnh ủy Nghệ An cũng thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuẩn bị điều kiện kỹ thuật phục vụ thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các bộ, ngành, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án để công trình đủ điều kiện khởi công.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lễ khởi công là dấu mốc quan trọng mở đầu cho quá trình triển khai công trình hạ tầng chiến lược của tỉnh và khu vực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Máy móc, thiết bị được huy động để thực hiện dự án

Tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn liên quan đến nguồn vốn, đất đai, vật liệu xây dựng, quốc phòng và các thủ tục chuyên ngành nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện.

Đại diện đơn vị thi công, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả Nguyễn Quang Huy cho biết, ngay sau khi được lựa chọn tham gia dự án, liên danh nhà thầu đã khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, khảo sát hiện trường và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, đơn vị sẽ phát huy kinh nghiệm quản trị công trường, kiểm soát chất lượng và tiến độ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong điều hành dự án, quản lý dữ liệu, kiểm soát khối lượng, chất lượng, an toàn và hiệu quả thi công nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.