Trang chủ Doanh nghiệp

Thanh Hóa dự kiến khen thưởng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025

Nguyễn Thuấn

12/09/2025, 23:00

Thanh Hóa đang chuẩn bị cho Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025, dự kiến diễn ra vào tối 11/10. Sự kiện không chỉ là dịp chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam mà còn là cơ hội để tỉnh ghi nhận, khen thưởng khoảng 80 doanh nghiệp, doanh nhân đã có nhiều đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sáng 12/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng nhằm ghi nhận, khích lệ cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo dự thảo kế hoạch, Lễ tôn vinh dự kiến diễn ra tối 11/10 với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu. Chương trình sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, cùng một số hoạt động bên lề như tuyên truyền, thăm và chúc mừng các doanh nghiệp. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa.

Năm 2025, Thanh Hóa dự kiến khen thưởng khoảng 80 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Bên cạnh đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ trao tặng bằng khen cho 20 doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích nổi bật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tiêu chí bình xét, quy trình rà soát hồ sơ, công tác khánh tiết, hậu cần và tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ. Theo đó, việc lựa chọn doanh nghiệp, doanh nhân cần công khai, minh bạch, đảm bảo ghi nhận đúng những đóng góp thực chất trong sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Một số ý kiến đề nghị tăng cường sự tham gia của chính quyền cơ sở để việc tôn vinh có sức lan tỏa rộng hơn.

Các đại biểu cũng kiến nghị phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, hiệp hội, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình trong việc bình xét, đồng thời chú trọng chuẩn bị kịch bản nghệ thuật, lễ tân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và ghi nhận sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là sự biến động của kinh tế toàn cầu và quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp mới, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì, mở rộng sản xuất, thể hiện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình cùng các sở, ngành liên quan sớm thống nhất bộ tiêu chí, triển khai lựa chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cơ sở kết quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật và đóng góp xã hội. Đồng thời, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thiện các phần việc theo kế hoạch, từ công tác khách mời, khánh tiết, hậu cần đến tuyên truyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, ban hành chính thức Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025.

