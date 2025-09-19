Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản dừng chủ trương đầu tư tuyến đường từ nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ), thuộc phường Đông Tiến. Đây là dự án từng được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối cao tốc Bắc – Nam với trung tâm đô thị Thanh Hóa...

Theo quyết định phê duyệt hồi tháng 3/2024, tuyến đường có chiều dài gần 1,6 km, tổng vốn đầu tư 818 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 216 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 484 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2023 – 2026. Mục tiêu của dự án là giảm tải cho quốc lộ 45 và 47, phát huy lợi thế kết nối cao tốc Bắc – Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị Thanh Hóa.

Để triển khai, dự án được chia thành nhiều gói thầu, trong đó gói số 3 về thi công xây dựng là quan trọng nhất. Đến khi UBND tỉnh ban hành quyết định dừng, gói thầu này và các gói còn lại vẫn chưa được lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, đến thời điểm này đã xuất hiện nhiều yếu tố tác động khiến tính cấp thiết của dự án cần được xem xét lại. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, từ khi nút giao cao tốc Thiệu Giang và Đồng Thắng đưa vào khai thác (tháng 4/2024), một phần lớn phương tiện đã chuyển hướng lưu thông, làm lưu lượng xe trên quốc lộ 45 và 47 giảm so với năm 2023.

Các số liệu điều tra và dự báo cho thấy, giai đoạn 2026 – 2030, lưu lượng phương tiện khó có sự gia tăng đột biến, mạng lưới giao thông hiện tại vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải.

Một yếu tố quan trọng khác là tiến trình đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Khi nghiên cứu dự án năm 2023, Quốc hội chưa thông qua chủ trương đầu tư nên chưa đánh giá được tác động. Đến tháng 11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 172/2024/QH15, xác định mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035, trong đó đoạn qua Thanh Hóa dự kiến khởi công từ tháng 12/2026. Việc triển khai đồng thời dự án đường Đông Xuân – Đông Tiến và giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao sẽ tạo áp lực rất lớn về nguồn vốn và quỹ đất.

Từ những thay đổi trên, tỉnh Thanh Hóa quyết định dừng dự án để tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ ưu tiên hơn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng phục vụ đường sắt tốc độ cao và các dự án hạ tầng cấp bách, còn thiếu vốn khác. Lãnh đạo tỉnh khẳng định, việc dừng dự án không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, bởi hệ thống hiện có vẫn đảm bảo lưu thông, trong khi những dự án trọng điểm khác cần được ưu tiên.

Hiện tỉnh chưa có kế hoạch tái khởi động tuyến đường này do còn phụ thuộc tiến độ đường sắt tốc độ cao và tình hình phát triển đô thị trong những năm tới.