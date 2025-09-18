Khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vừa chính thức đưa Tổ máy số 1 công suất 665 MW vào vận hành, đánh dấu mốc hợp tác lớn giữa các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 18/9/2025, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức Lễ khánh thành Tổ máy số 1 tại phường Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành và địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án trọng điểm của Hà Tĩnh, do liên danh nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai. Trong đó, 60% cổ phần thuộc các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu, 40% thuộc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc. Dự án khởi động từ năm 2007, đến ngày 22/7/2025, Tổ máy số 1 chính thức vận hành thương mại, cung cấp 665 MW điện vào lưới quốc gia.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II

Trong quá trình xây dựng, dự án đã sử dụng hơn 18.600 lao động, góp phần tạo việc làm tại chỗ và thúc đẩy các ngành dịch vụ đi kèm. Khi đi vào hoạt động, Tổ máy số 1 đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên. Ngoài sản xuất, công ty còn triển khai 67 chương trình cộng đồng với tổng vốn 635.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng), hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Ông Go Fukushima, Tổng Giám đốc VAPCO, nhấn mạnh dự án sẽ đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh, tạo thêm việc làm, nâng cao năng lực hạ tầng năng lượng, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng hợp tác quốc tế. Doanh nghiệp cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền để bảo đảm phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II Go Fukushima phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận nỗ lực của VAPCO và các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thành Tổ máy số 1 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Ông đồng thời cảm ơn chính quyền, người dân phường Vũng Áng (trước là xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Khánh thành Tổ máy số 1 được xác định là dấu mốc quan trọng trong thu hút các dự án năng lượng quy mô lớn vào Hà Tĩnh, góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường bảo vệ môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành Tổ máy số 2 vào cuối năm 2025, đưa Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II trở thành một trong những công trình công nghiệp hiện đại của địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành, chính thức đưa Tổ máy số 1 đi vào hoạt động thương mại.