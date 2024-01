Thanh Hóa hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn

Ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 248/2022/HĐND về chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, theo đó hỗ trợ 500 triệu đồng/chuyến tàu vận chuyển container đi quốc tế; hỗ trợ 2 triệu đồng/container 20 feet và 3 triệu đồng/container 40 feet qua Cảng Nghi Sơn và mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa.

Trong năm 2023, Cảng Nghi Sơn đã thu hút được 2 hãng tàu vận chuyển container đi quốc tế, gồm có Công ty cổ phần CMA - CGM Việt Nam, công ty này bắt đầu khai thác từ tháng 5/2019, tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khai thác trở lại từ tháng 01/2023; tiếp đến là Công ty Vận tải biển VIMC, công ty này bắt đầu khai thác từ tháng 12/2022.

Trong năm 2023, các hãng tàu đã thực hiện 41 chuyến tàu vận chuyển container đi quốc tế với kinh phí hỗ trợ dự kiến 20,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần CMA - CGM Việt Nam 39 chuyến, Công ty Vận tải biển VIMC 2 chuyến. Tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hỗ trợ cho các hãng tàu 5 chuyến, với số tiền 2,5 tỷ đồng; các chuyến còn lại, hiện các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

Về vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, trong năm 2023, đã có 11.139 container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, trong đó có 6.371 container xuất khẩu, 4.768 container nhập khẩu chủ yếu là container rỗng; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là bột đá trắng, hạt nhựa nguyên sinh, sắn lát và giấy bìa. Tính đến tháng 12/2023, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa thẩm định hồ sơ hỗ trợ cho container xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, với số tiền 7,65 tỷ đồng; hiện container hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng các hoạt động xuất nhập khẩu, mới đây, UBND tỉnh Thanh đã tổ chức hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá tại Cảng biển Nghi Sơn.

Hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá tại Cảng biển Nghi Sơn

Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi cam kết trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, ưu tiên đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cảng, hệ thống giao thông, máy móc, thiết bị, luồng lạch, dịch vụ... bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, phục vụ tốt nhất cho các tàu, phương tiện ra vào cảng và hoạt động xếp dỡ hàng hóa của các doanh nghiệp; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển logistics trong Khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực.

Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng tăng cường liên kết chặt chẽ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu rào cản về thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, hải quan, thuế.

Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tăng cường đối thoại, tổ chức các cuộc gặp mặt, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, các hãng tàu để nắm bắt và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, tỉnh này tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, trật tự, an toàn ở khu vực cửa khẩu cảng và cho các hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng Nghi Sơn.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh quảng bá Cảng Nghi Sơn trên hệ thống cảng biển quốc tế, tăng cường thông tin tuyên truyền về chính sách mới, đơn giản thủ tục thụ hưởng các chính sách để thu hút đa dạng các hãng tàu, các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư, khai thác, mở thêm các tuyến vận chuyển container quốc tế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng biển Nghi Sơn.