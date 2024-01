Thanh Hóa: Xuất nhập khẩu khởi động năm mới "thuận buồm, xuôi gió"

Tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 1/2024 của tỉnh này ước đạt 631,14 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng trước và tăng 94,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch ước đạt 625,68 triệu USD; xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh ước đạt 5,46 triệu USD.

Sản lượng một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu so với cùng kỳ, cụ thể như hàng may mặc 38,94 triệu sản phẩm, tăng 46,1%; giầy dép các loại 35,04 triệu đôi, tăng 107%; đá ốp lát 648.000 m2, tăng 95,1%; dăm gỗ 121.000 m3, tăng 278,2%; hoa quả đóng hộp 139 tấn, tăng 136,3%; thuốc lá bao 2,3 triệu bao, tăng 153,1%; chả cá surimi 711 tấn, tăng 35,7%…

Giá trị nhập khẩu trong tháng 1/2024 của tỉnh Thanh Hóa ước đạt 880,21 triệu USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1 ước đạt 17.150 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Năm 2023, trên địa bàn này có 212 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ở 68 thị trường với các nhóm ngành, lĩnh vực như giày dép, may mặc, nông sản, vật liệu xây dựng... Mặc dù, số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nhiều hơn và thị trường cũng được mở rộng hơn so với cùng kỳ. Song, do thị trường xuất khẩu không mấy thuận lợi, các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU, Nga... bị ảnh hưởng bởi lạm phát, xung đột chính trị... nên giá cả nguyên, nhiên liệu đầu vào cũng như lãi suất ngân hàng tăng cao, khiến doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt tìm giải pháp ứng phó, ưu tiên tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường mới, tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả đơn hàng ngắn để đảm bảo duy trì sản xuất và giữ chân người lao động. Nhờ đó, xuất khẩu tháng 12 /2023 của các doanh nghiệp đã có sự phục hồi và tăng 12,3% so với tháng trước, nhất là các sản phẩm chủ lực như may mặc, giày dép, dăm gỗ, hoa quả đóng hộp... góp phần đưa tổng giá trị xuất khẩu năm 2023 ước đạt 5,06 tỷ USD. ăm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 6 tỷ USD, tăng 18,6% so với năm 2023.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh này là gần 13 tỷ USD, bằng 90,5 % so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá kim ngạch nhập khẩu là 8,47 tỷ USD; xuất khẩu là 4,48 tỷ USD. Số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã làm thủ tục là 127.524 tờ khai, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022.