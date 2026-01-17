Thanh Hoá: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tại dự án gần 1.485 tỷ đồng

Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa (cũ) nối với tuyến giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, tổng mức đầu tư gần 1.485 tỷ đồng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu rà soát toàn diện, làm rõ trách nhiệm và khắc phục dứt điểm các tồn tại trước ngày 10/2/2026...

Ngày 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để nghe và cho ý kiến đối với báo cáo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa (cũ) nối với tuyến giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 và điều chỉnh qua nhiều giai đoạn để phù hợp với yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và đô thị trong từng thời kỳ. Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.485 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Toàn tuyến có chiều dài 11,223 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với mặt cắt ngang thay đổi, quy mô từ 4 đến 8 làn xe. Các thông số kỹ thuật của tuyến đường được tính toán nhằm bảo đảm năng lực khai thác lâu dài, an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu kết nối liên hoàn giữa các khu vực động lực của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Dự án không chỉ đóng vai trò là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng mà còn là trục phát triển đô thị, tạo điều kiện hình thành các khu dân cư, dịch vụ, logistics dọc tuyến, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn lực đầu tư.

Công trình được khởi công từ năm 2019, chia làm hai giai đoạn triển khai. Đến tháng 10/2025, dự án cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế, bao gồm nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trong đó, trách nhiệm được xác định thuộc về các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án và cơ quan chủ đầu tư, bao gồm cả trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến công tác quản lý đầu tư công.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu làm rõ nguyên nhân của từng tồn tại, đánh giá đúng bản chất vấn đề, tránh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những việc đã làm chưa đúng, chưa đủ, tổ chức triển khai thực hiện ngay.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Theo yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy, kế hoạch khắc phục phải xác định rõ nội dung công việc, biện pháp thực hiện, nguồn lực và mốc thời gian hoàn thành cụ thể, bảo đảm xử lý dứt điểm trước ngày 10/2/2026, không để kéo dài sang sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, thực hiện theo tinh thần rõ người, rõ việc, thẳng thắn, khách quan, đúng bản chất, không né tránh.

Không chỉ dừng lại ở dự án cụ thể này, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giao Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành chức năng tiến hành rà soát tổng thể tất cả các tuyến đường, công trình giao thông đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng trên địa bàn.

Việc rà soát tập trung vào các hạng mục liên quan đến cây xanh, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cảnh quan đô thị, bảo đảm các công trình giao thông được triển khai đồng bộ, đạt chất lượng, góp phần xây dựng không gian đô thị xanh – sạch – đẹp, thân thiện với môi trường.

Song song với đó, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo trung thực, chính xác tình hình triển khai các dự án sử dụng đất, đặc biệt là các dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng dự án, các dự án chậm tiến độ hoặc sử dụng đất không đúng mục đích.

Trên cơ sở rà soát, các vi phạm phải được xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát nguồn lực đất đai, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển bền vững của tỉnh.