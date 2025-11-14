Thanh Hóa mới hoàn thành 55% chỉ tiêu giải phóng mặt bằng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025 đã ghi nhận những bước tiến quan trọng, đặc biệt sau khi tỉnh chuyển đổi mô hình quản lý và giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp xã, phường...
Mặc dù đối diện với khối lượng công việc khổng lồ, kết quả lũy kế đến đầu tháng 11/2025 cho thấy toàn tỉnh đã đạt được 55,41% chỉ tiêu kế hoạch.
Theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ban hành ngày 02/01/2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa, công tác GPMB năm 2025 được đặt mục tiêu thực hiện trên tổng số 686 dự án, với tổng diện tích cần GPMB là 2.590,719 ha. Kế hoạch ban đầu này phân bổ thành 529 dự án đầu tư công với diện tích 1.484,934 ha và 157 dự án đầu tư của doanh nghiệp với diện tích 1.105,785 ha. Đây là cơ sở để toàn tỉnh triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong năm.
Quá trình triển khai trong nửa đầu năm đã cho thấy những kết quả tích cực. Tính đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã GPMB được 1.299,328 ha, tương đương 50,15% so với tổng diện tích theo Kế hoạch số 02. Kết quả này phản ánh nỗ lực của các cấp, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.
Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự thay đổi này dẫn đến việc rà soát và điều chỉnh kế hoạch GPMB. Trên cơ sở chỉ tiêu chuyển tiếp từ UBND cấp huyện, UBND các xã, phường đã chủ động rà soát, loại bỏ những dự án không còn phù hợp và bổ sung những dự án mang tính cấp thiết hơn cho địa phương, đồng thời đăng ký chỉ tiêu GPMB mới trên địa bàn.
Sau quá trình rà soát, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 23/9/2025, chính thức giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường. Theo quyết định điều chỉnh này, tổng số dự án GPMB trên toàn tỉnh giảm xuống còn 625 dự án (giảm 61 dự án so với kế hoạch ban đầu), với tổng diện tích cần GPMB là 2.418,014 ha (giảm 172,705 ha).
Cơ cấu dự án sau điều chỉnh phản ánh sự tập trung vào các dự án đầu tư của doanh nghiệp khi số lượng dự án này tăng lên 168 dự án với diện tích 1.262,828 ha (tăng 11 dự án và 157,043 ha), trong khi dự án đầu tư công giảm còn 457 dự án với diện tích 1.155,186 ha (giảm 72 dự án và 329,748 ha). Sự điều chỉnh này cho thấy tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tư nhân.
Dựa trên chỉ tiêu đã được điều chỉnh tại Quyết định 3125, kết quả lũy kế đến ngày 03/11/2025 cho thấy toàn tỉnh đã thực hiện GPMB được 1.340,063 ha, đạt 55,41% so với tổng kế hoạch mới. So với kết quả nửa đầu năm, diện tích GPMB tăng thêm 40,735 ha trong hơn 4 tháng triển khai theo mô hình quản lý mới.
Kết quả thực hiện GPMB tại các địa phương có sự phân hóa rõ rệt ở cấp xã, phường. Toàn tỉnh có 46 xã, phường đã đạt kết quả GPMB từ 100% chỉ tiêu được giao trở lên. Điều này thể hiện sự nỗ lực vượt mức và tính chủ động cao của chính quyền cơ sở ở các địa phương này.
Một số địa phương đã ghi nhận kết quả thực hiện rất cao, điển hình như: phường Nghi Sơn đạt 193,13%, phường Nam Sầm Sơn đạt 158,98%, phường Ngọc Sơn đạt 148,36% và xã Nga Sơn đạt 146,43%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn 52 xã, phường có kết quả thực hiện GPMB thấp hơn mức bình quân chung 55,41% của toàn tỉnh. Đáng chú ý, có tới 14 xã, phường chưa thực hiện được bất kỳ diện tích GPMB nào, đạt kết quả 0%.
Sự chênh lệch này đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao và kịp thời hơn từ cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian còn lại của năm, nhằm bảo đảm các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: