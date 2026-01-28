Thanh Hoá ngăn chặn hơn 1 tấn thực phẩm trôi nổi tuồn vào cơ sở ăn uống dịp Tết

Thực phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ được vận chuyển từ nhiều nơi về Thanh Hóa, tập kết tại các kho lạnh rồi phân phối cho quán ăn, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm...

Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đồng loạt 5 kho lạnh trên địa bàn, qua đó phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan công an, số thực phẩm bị thu giữ gồm nhiều mặt hàng như: chân gà rút xương, nầm heo, tràng trứng, trứng non, bao tử ếch, lạp xưởng nướng đá, bột ớt Trung Quốc, mực trứng, mực một nắng nhúng đá cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.

Quá trình đấu tranh, các chủ kho lạnh khai nhận đã lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán để thu mua số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội với giá rẻ. Sau đó, các đối tượng thuê xe khách vận chuyển hàng từ Hà Nội và một số chợ dân sinh về tập kết tại các kho lạnh, rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để tiêu thụ.

Lực lượng công an phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an phường Hạc Thành đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt vi phạm hành chính gần 100 triệu đồng đối với 5 chủ kho lạnh, đồng thời hoàn tất thủ tục tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường.

Trước đó, Công an phường Hạc Thành đã chủ động phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 cơ sở vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 56 triệu đồng.