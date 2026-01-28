Thanh Hoá ngăn chặn hơn 1 tấn thực phẩm trôi nổi tuồn vào cơ sở ăn uống dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 28/01/2026
Nguyễn Thuấn
28/01/2026, 14:09
Thực phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ được vận chuyển từ nhiều nơi về Thanh Hóa, tập kết tại các kho lạnh rồi phân phối cho quán ăn, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm...
Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra đồng loạt 5 kho lạnh trên địa bàn, qua đó phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo cơ quan công an, số thực phẩm bị thu giữ gồm nhiều mặt hàng như: chân gà rút xương, nầm heo, tràng trứng, trứng non, bao tử ếch, lạp xưởng nướng đá, bột ớt Trung Quốc, mực trứng, mực một nắng nhúng đá cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.
Quá trình đấu tranh, các chủ kho lạnh khai nhận đã lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán để thu mua số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội với giá rẻ. Sau đó, các đối tượng thuê xe khách vận chuyển hàng từ Hà Nội và một số chợ dân sinh về tập kết tại các kho lạnh, rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để tiêu thụ.
Căn cứ mức độ vi phạm, Công an phường Hạc Thành đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 xử phạt vi phạm hành chính gần 100 triệu đồng đối với 5 chủ kho lạnh, đồng thời hoàn tất thủ tục tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông trên thị trường.
Trước đó, Công an phường Hạc Thành đã chủ động phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 cơ sở vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 56 triệu đồng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến 3 doanh nghiệp về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm sữa Alula Gold Reflux, Babybio Optima 1, do nghi nhiễm độc tố đang bị Cơ quan quản lý về thực phẩm thu hồi...
Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là sáng kiến nằm trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN), do Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia thành viên tổ chức. Các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại các sự kiện bên lề Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN, qua đó góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường và phát triển bền vững trong khu vực...
Cùng với đa dạng hóa thị trường, cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Nghệ An đang dịch chuyển rõ nét sang nhóm hàng công nghiệp chế biến, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu xuất khẩu cao trong giai đoạn tới, tỉnh vẫn đứng trước nhiều thách thức về doanh nghiệp đầu tàu, công nghiệp phụ trợ và chất lượng nguồn nhân lực...
Áp lực từ khách hàng và xu thế toàn cầu đang thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam bước vào cuộc chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, thành công không đến từ việc đuổi theo trào lưu, mà từ chiến lược rõ ràng, bắt đầu bằng tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng…
