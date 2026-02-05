Thanh Hoá: Nhà ở xã hội mở rộng nguồn cung, người thu nhập thấp thêm cơ hội an cư

Trong giai đoạn then chốt của đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời kiểm soát giá bán theo hướng phù hợp với khả năng chi trả, mở ra thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân.

Việc triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định. Tại Thanh Hóa, mục tiêu xây dựng 11.503 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025 - 2030 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

Xác định rõ vai trò của nhà ở xã hội trong bức tranh phát triển đô thị, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo Sở Xây dựng Thanh Hoá, trong năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 4.877 trong tổng số 5.249 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch, đạt khoảng 93%. Đối với 372 căn còn lại, UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu đưa vào sử dụng chậm nhất trong quý I/2026.

Nếu tính trong tổng thể giai đoạn 2025 - 2030, Thanh Hóa đã hoàn thành khoảng 42% tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội được Chính phủ giao. Kết quả này được xem là nền tảng quan trọng để địa phương bước vào giai đoạn tăng tốc, nhất là khi nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp ngày càng lớn.

Cùng với các dự án đã hoàn thành, nguồn cung nhà ở xã hội tại Thanh Hóa trong thời gian tới tiếp tục được bổ sung. Theo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, hiện trên địa bàn tỉnh có 6 dự án nhà ở xã hội đã khởi công và đang triển khai thi công, đồng thời 3 dự án khác đang tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 7.000 căn hộ. Các dự án này phân bố tại nhiều khu vực như các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú…, được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Một trong những yếu tố được người dân quan tâm nhất là giá bán nhà ở xã hội. Hiện nay, giá bán trên địa bàn tỉnh chủ yếu dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/m2, tùy vị trí và từng dự án. Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 Trung tâm thành phố Thanh Hóa, nay thuộc phường Hạc Thành, có giá khoảng 20,6 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội Tân Thành từ 15 đến 16,8 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội phường Hàm Rồng khoảng 18,8 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội phường Quảng Phú 18,3 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Lễ Môn khoảng 18,5 triệu đồng/m2.

Theo ghi nhận, nhu cầu mua nhà ở xã hội hiện tập trung nhiều tại các phường trung tâm, nơi có hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho sinh hoạt và việc làm. Bên cạnh đó, các khu vực cách trung tâm khoảng 5 đến 7 km cũng dần thu hút người mua, nhất là khi hạ tầng giao thông và dịch vụ đô thị được cải thiện.

Dự án nhà ở xã hội AT Home tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

Là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Lễ Môn, anh Nguyễn Văn Hoà cho biết, với mức thu nhập khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, việc tiếp cận nhà ở thương mại là rất khó. “Nhà ở xã hội có giá phù hợp hơn, lại được vay vốn ưu đãi nên tôi và vợ đang làm hồ sơ đăng ký. Nếu mua được căn hộ khoảng hơn 50 m2, gia đình sẽ yên tâm gắn bó lâu dài với công việc,” anh H chia sẻ.

Tương tự, chị Trần Thị Lan, nhân viên văn phòng tại phường Hạc Thành, cho rằng việc các dự án nhà ở xã hội được triển khai gần khu vực trung tâm giúp người mua thuận tiện hơn trong sinh hoạt. “Giá bán tuy không rẻ nhưng so với nhà ở thương mại thì vẫn trong khả năng tích lũy của gia đình trẻ. Điều tôi quan tâm nhất là thủ tục phải rõ ràng, minh bạch để người có nhu cầu thực sự dễ tiếp cận,” chị Lan nói.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, nhà ở xã hội là phân khúc có nhu cầu ở thực lớn, ổn định và ít chịu tác động từ các chu kỳ tăng giảm của thị trường. Việc hình thành nguồn cung dồi dào, giá bán được kiểm soát không chỉ giúp giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp, mà còn góp phần tạo sự cân bằng cho thị trường bất động sản. Song song với việc tăng tốc triển khai dự án, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xem là điểm then chốt.