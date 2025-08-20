Thanh Hóa phê duyệt đấu giá hai dự án chung cư hỗn hợp tại phường Hạc Thành

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với hai dự án chung cư hỗn hợp B-HH và E-HH tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa. Đây là những dự án đô thị trọng điểm, có vai trò tạo nguồn thu ngân sách, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị trung tâm...

Theo quyết định, khu dân cư hỗn hợp B-HH có diện tích hơn 46.323 m2, nằm ở vị trí đắc địa: phía Đông giáp Đại lộ Nam Sông Mã, phía Bắc giáp Đại lộ Nguyễn Hoàng, phía Tây giáp trụ sở Công an TP Thanh Hóa và phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng.

Trong đó, 22.724 m2 là diện tích đấu giá thu tiền sử dụng đất để phát triển nhà ở chung cư và liền kề; còn lại hơn 23.598 m2 được dành cho công trình công cộng như trường mầm non, nhà văn hóa, công viên cây xanh, trạm xử lý nước thải, bãi đỗ xe và hạ tầng giao thông, giao không thu tiền để xây dựng và bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Dự án E-HH có quy mô nhỏ hơn, với diện tích 11.858 m2, thuộc mặt bằng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Đông Hải. Khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, thuận lợi để triển khai dự án nhà ở chung cư hỗn hợp.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã xác định giá khởi điểm đấu giá cho hai dự án này ở mức lớn, thể hiện giá trị và tiềm năng phát triển của khu đất. Cụ thể, dự án B-HH có giá khởi điểm hơn 522,5 tỷ đồng, còn dự án E-HH được ấn định 256,15 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị khu đất theo giá khởi điểm, có thể bằng tiền hoặc bảo lãnh ngân hàng.

Đối tượng được tham gia đấu giá rất đa dạng, bao gồm tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và cả tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với điều kiện phải chứng minh năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư, đồng thời có kinh nghiệm phát triển dự án nhà ở theo quy định.

Theo quy định, người trúng đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất theo hai đợt: 50% trong vòng 30 ngày, phần còn lại trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế. Nếu quá hạn 120 ngày mà chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, kết quả đấu giá sẽ bị hủy và khoản đặt cọc không được hoàn lại.

Sau khi được bàn giao đất, nhà đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án trong thời hạn tối đa 5 năm. Đặc biệt, nhà đầu tư có nghĩa vụ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; đồng thời dành quỹ đất theo quy định để phát triển nhà ở xã hội. Các công trình công cộng, trường học, cây xanh… sau khi xây dựng sẽ phải bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng chung.