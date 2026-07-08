Thanh Hóa: Tăng tốc các dự án trọng điểm, quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 131 nghìn tỷ đồng

Thanh Hóa hiện có 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 131 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án đã đi vào hoạt động, nhiều công trình đang tăng tốc thi công, góp phần tạo sức bật mới cho phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn, trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 131.434 tỷ đồng đang được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong số này, 12 dự án đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần và đi vào hoạt động, 20 dự án đang triển khai xây dựng, 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công và 1 dự án đã hết hiệu lực chủ trương đầu tư, không được gia hạn.

Những dự án đã đưa vào vận hành đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đáng chú ý, có 3 dự án đã hoàn thành toàn bộ, gồm Nhà máy Xi măng Đại Dương, Nhà máy Intco Medical Việt Nam và Nhà máy sản xuất sản phẩm trang trí thân thiện môi trường của Công ty Intco Medical Investment Singapore Pte. Ltd.

Bên cạnh đó, 9 dự án đã đưa vào hoạt động một phần và tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Nhiều dự án đạt tỷ lệ thực hiện cao như Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 đạt 92,8%; các dự án chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và 3 (giai đoạn 2) cùng đạt khoảng 90%; dự án nhà máy gia công sản xuất giày dép xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Alivia Việt Nam đạt gần 98%.

Trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ, Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường - Khu A đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng đầu tư, trong khi Khu resort Sao Mai Thanh Hóa đạt gần 79%. Dự án Cảng tổng hợp Long Sơn cũng đã đạt trên 65% tổng mức đầu tư.

Ở nhóm 20 dự án đang triển khai, nhiều công trình quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm đưa vào khai thác, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế.

Nổi bật là Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn đã đạt khoảng 87,5% tổng mức đầu tư; Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn đạt 90%; Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ đạt 96%; Khu đô thị Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây đạt 95,2%; Khu đô thị Đông đại lộ Bắc Nam đạt 92,8%; Dự án số 2 - Khu đô thị mới Lam Sơn - Sao Vàng đạt hơn 89%.

Trong lĩnh vực thương mại, Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đã đạt hơn 61% khối lượng đầu tư. Một số dự án khác như Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2, Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn, Khu dân cư mới Diêm Phố hay Khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí Nam Sông Mã cũng đang được triển khai theo kế hoạch.

Song song với các dự án đang thi công, Thanh Hóa còn có 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng. Đây đều là những dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho địa phương, gồm Khu du lịch sinh thái Tân Dân; Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn; Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn; Thành phố Giáo dục Quốc tế Thanh Hóa; Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại tại xã Tiên Trang; Khu bến container 2 và Sân golf tại xã Tiên Trang.