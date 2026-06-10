TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng hai con số trong 5 tháng

Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai chữ số. Bên cạnh các động lực từ tiêu dùng, du lịch, công nghiệp và đầu tư, Thành phố đang tập trung nguồn lực cho hạ tầng và đầu tư công nhằm tạo dư địa phát triển dài hạn...

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá, bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

NHIỀU CHỈ SỐ KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu toàn ngành đạt 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm và tăng 78,9% so với cùng kỳ; Thành phố đón hơn 5,59 triệu lượt khách quốc tế và 22,96 triệu lượt khách nội địa.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng ổn định. Kim ngạch xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD, tăng 5,3%, trong khi nhập khẩu đạt 44,29 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực.

Môi trường kinh doanh ghi nhận những tín hiệu tích cực khi trong 5 tháng đầu năm có 24.784 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29,14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 9.688 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn FDI, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 420,9 triệu USD. Thành phố cũng chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 170.087 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả tích cực khi lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 401.879 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Thống kê TP. Hồ Chí Minh, hoạt động huy động vốn và tín dụng tiếp tục tăng trưởng. Tính đến ngày 31/5, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 5.446,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ đạt khoảng 4.900,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 90% tổng nguồn vốn huy động; vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 545,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 10%.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 5.442,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãi suất huy động bằng VNĐ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong tháng 5 giảm ở kỳ hạn 3 tháng và nhóm kỳ hạn từ 12 - 24 tháng, nhưng tăng ở các kỳ hạn còn lại. Trong khi đó, lãi suất cho vay có xu hướng tăng so với tháng trước.

Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,33%. Trong đó, nhóm giao thông tăng 6,07% và nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 5,7%.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ CÔNG

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và logistics của khu vực, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch chiến lược và định hình không gian phát triển dài hạn.

TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm và đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 520.000 tỷ đồng đã được triển khai như tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính Thành phố, dự án cải tạo - chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu đô thị Đại học Quốc tế và dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Ảnh minh họa

Đối với đầu tư công, TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ và giao kế hoạch vốn năm 2026 với tổng số vốn 129.199 tỷ đồng, tương đương 87,5% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến ngày 31/5, giá trị giải ngân đạt khoảng 24.918 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 9,6%, còn vốn ngân sách địa phương đạt 17,1%.

Song song với việc triển khai kế hoạch vốn, Thành phố đang xây dựng và trình HĐND Thành phố nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh được giao tổng vốn đầu tư công khoảng 148.000 tỷ đồng. Với quy mô vốn lớn, vấn đề hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2026 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa chính trị - kinh tế đặc biệt quan trọng.

Cụ thể, Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, coi đây là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trọng tâm điều hành là đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, chấm dứt tình trạng dự án “chờ mặt bằng”, tạo nền tảng để thi công đúng tiến độ.

Để tránh lặp lại tình trạng giải ngân chậm theo chu kỳ, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn năm 2026 từ sớm, cho phép các chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết ngay từ đầu năm.

Cơ chế phân công, phân cấp và phối hợp được siết chặt theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra thực địa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến quy hoạch, thiết kế, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng.

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân tại nhiều địa phương vẫn còn chậm. Trong quý 1/2026, khoảng hai phần ba số xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp.

Thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các địa phương giải ngân chậm sang những đơn vị có khả năng thực hiện tốt hơn trong quý 2 và các tháng tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.