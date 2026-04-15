Thanh Hóa: Quý 1/2026, kinh tế tăng trưởng 9,14% so với cùng kỳ năm 2025

Theo báo cáo của Sở Tài chính, quý I năm 2026, kinh tế Thanh Hóa khởi sắc mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức cao, đứng thứ 2 toàn vùng Bắc Trung Bộ. Các ngành công nghiệp, dịch vụ đều ghi nhận sự bứt phá; thu ngân sách và thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu tích cực. Doanh nghiệp thành lập mới tăng ấn tượng, khẳng định vị thế của tỉnh trong bức tranh chung khu vực.

TĂNG TRƯỞNG GRDP HƠN 9%

Quý I năm 2026, GRDP của Thanh Hóa ước tăng 9,14% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,57% của quý I/2025. Xét theo từng khu vực, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,35% nhờ kết quả tích cực từ sản xuất vụ Xuân. Toàn tỉnh đã gieo trồng 168,2 nghìn ha, bằng 89% kế hoạch; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung đạt 3.233 ha, trong đó ứng dụng công nghệ cao 777 ha. Chăn nuôi ổn định, dịch tả lợn Châu Phi được khống chế. Trồng mới 2.650 ha rừng tập trung, tăng 6% so với cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản ước 52.924 tấn, tăng 2%. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,11%, riêng công nghiệp tăng 15,02% nhờ đưa vào hoạt động một số nhà máy lớn và khởi công dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - GĐ1. Chỉ số IIP tăng 12,8%, có 17/19 sản phẩm chủ yếu tăng như thức ăn gia súc tăng 34,5%, sắt thép tăng 22,9%, điện sản xuất tăng 17,1%. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chủ động nguồn cung dầu thô, duy trì sản xuất ổn định. Sản lượng điện thương phẩm đạt 2,32 tỷ kWh, tăng 10,3%.

Khu vực dịch vụ tăng 7,45% với doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 62.915 tỷ đồng, tăng 16,6%.

Giá trị xuất khẩu đạt 1.591 triệu USD, tăng 4,2%. Tổng lượng khách du lịch ước 2,85 triệu lượt, tăng 7,1%; doanh thu du lịch 3.124 tỷ đồng, tăng 19,1%.

THU NGÂN SÁCH HƠN 15.000 TỶ

Thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt 15.902 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2025 và bằng 30,8% dự toán năm. Chi ngân sách nhà nước quý I ước đạt 11.527,4 tỷ đồng, bằng 107,8% cùng kỳ và đạt 20,2% dự toán. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I đạt 30.780 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và bằng 18,3% kế hoạch năm. Về đầu tư công, tính đến ngày 31/3/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,6% kế hoạch.

Trong quý I, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho 42 dự án, với tổng vốn đầu tư lên tới 102.535 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng được tăng cường, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa. Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội được quan tâm. Trong quý I, đã khởi công Dự án khu đô thị Eurowindow Light City - "Thành phố Ánh sáng" bên bờ sông Mã.

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP HƠN 9.400 TỶ

Trong quý I năm 2026, Thanh Hóa đã thu hút được 29 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư khoảng 9.410 tỷ đồng và 84,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án tăng 57,1% và tổng số vốn đầu tư gấp 10,8 lần.

Một số dự án lớn tạo động lực cho tăng trưởng bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 16 với tổng mức đầu tư 2.995 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình (1.969,1 tỷ đồng); Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học tại xã Xuân Bình (1.000 tỷ đồng); Nhà máy nhôm công nghệ cao EcoAlu tại cụm công nghiệp Hợp Thắng, xã Hợp Tiến (980 tỷ đồng).

Về tình hình doanh nghiệp, quý I đã thành lập mới 1.068 doanh nghiệp, tăng 63,3% so với cùng kỳ, bằng 35,6% kế hoạch, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 12 cả nước. Có 323 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 830 doanh nghiệp, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Với đà tăng trưởng đồng đều ở cả ba khu vực cùng sự bùng nổ về thu hút đầu tư và thành lập doanh nghiệp, Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2026.