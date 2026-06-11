Thứ Năm, 11/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Bắc Ninh: Định hướng phát triển hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Gia Huy

11/06/2026, 11:19

Theo Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời đạt GRDP bình quân tăng từ 11 - 13% trong giai đoạn 2026-2030...

Bắc Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Bắc Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các định hướng phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng, tạo động lực đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo quy hoạch điều chỉnh, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền của tỉnh với diện tích tự nhiên 4.718,31 km2, gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã (33 phường và 66 xã).

Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và cả nước, phát triển theo mô hình công nghiệp - dịch vụ xanh, hiện đại dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Ninh đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tham vọng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đạt GRDP bình quân tăng từ 11 - 13%/năm trong giai đoạn này; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2030 đạt khoảng 9.200 - 10.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 45% trở lên; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 2.500 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 1,1 nghìn tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt 65%.

Về phát triển xã hội, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030; hoàn thành 135.000 căn nhà ở xã hội và nâng tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung lên 96,4%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh được định hướng trở thành hình mẫu đô thị xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông tiên tiến, chất lượng sống cao và là một trong những thành phố đáng sống của khu vực châu Á.

Nền kinh tế vận hành theo mô hình kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu khu vực và trung tâm hàng không hiện đại của châu Á - Thái Bình Dương.

Để tạo nền tảng cho quá trình phát triển, quy hoạch xác định bốn đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế phát triển; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về định hướng phát triển ngành, Bắc Ninh tập trung vào các trụ cột gồm công nghiệp; thương mại - dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, công nghiệp được phát triển theo hướng công nghệ cao, hiện đại và thân thiện với môi trường, gắn với hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đồng bộ.

Song song với đó, tỉnh hướng tới xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ có tầm vóc quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại và bền vững. Khu vực nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường liên kết chuỗi. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng cốt lõi và động lực thúc đẩy tăng trưởng theo chiều sâu.

Đáng chú ý, quy hoạch cũng đặt trọng tâm phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và đa phương thức, bảo đảm kết nối hiệu quả với mạng lưới giao thông quốc gia và các hành lang kinh tế liên vùng. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược mang tính đột phá được xác định là động lực tăng trưởng mới của tỉnh như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4, Vành đai 5, tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội cùng các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Bắc Ninh đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng xây dựng cầu Kim Chân vượt sông Cầu

10:55, 04/06/2026

Bắc Ninh đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng xây dựng cầu Kim Chân vượt sông Cầu

Gần 1.800 tỷ đồng mở rộng đường tỉnh 293 tại Bắc Ninh

09:40, 03/11/2025

Gần 1.800 tỷ đồng mở rộng đường tỉnh 293 tại Bắc Ninh

Bắc Ninh: Định vị vùng đất đi đầu trong phát triển kinh tế

17:34, 25/08/2025

Bắc Ninh: Định vị vùng đất đi đầu trong phát triển kinh tế

Từ khóa:

Bắc Ninh địa phương kinh tế địa phương Tăng trưởng địa phương

Đọc thêm

Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh đến năm 2045

Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh đến năm 2045

Quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị với diện tích khoảng 23.792 ha không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa Quảng Trị trở thành cực phát triển của khu vực miền Trung trong những thập niên tới.

Nghệ An: Đẩy nhanh dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghệ An: Đẩy nhanh dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Với tổng vốn đầu tư 4.502 tỷ đồng, dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh được kỳ vọng nâng cao năng lực chống ngập, cải thiện môi trường và tăng khả năng thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu cho đô thị trung tâm Nghệ An...

Hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt để thúc đẩy liên kết Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long

Hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt để thúc đẩy liên kết Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long

Các chuyên gia và địa phương đánh giá dự thảo Luật Đô thị đặc biệt là bước tiến quan trọng trong việc luật hóa cơ chế liên kết vùng, tạo nền tảng cho TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu và thúc đẩy liên kết khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long...

Nghệ An tổng rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Nghệ An tổng rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Đẩy nhanh xử lý các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ những tồn tại kéo dài nhiều năm được Nghệ An xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng tại phường Vũng Áng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng tái tạo quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An: Đẩy nhanh dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyển động xanh

2

Rủi ro pha loãng từ 48,2 tỷ cổ phiếu phát hành mới trong năm 2026

Chứng khoán

3

Thống đốc BOJ nhập viện ngay trước cuộc họp quan trọng

Thế giới

4

Vinamilk chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải trong bối cảnh thị trường carbon chuẩn bị hình thành

Kinh tế xanh

5

Ấn Độ “đóng băng” phê duyệt dịch vụ Starlink

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy