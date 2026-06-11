Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh đến năm 2045

Quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị với diện tích khoảng 23.792 ha không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp, logistics và đô thị hiện đại mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa Quảng Trị trở thành cực phát triển của khu vực miền Trung trong những thập niên tới.

Chiều 10/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nghe Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cùng đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045 và phương án điều chỉnh quy hoạch nhằm thu hút các dự án đầu tư vào khu vực xung quanh Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Theo báo cáo, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị được xây dựng trên cơ sở kế thừa định hướng, cấu trúc và tầm nhìn của Quy hoạch chung năm 2016, đồng thời tích hợp các ý tưởng quy hoạch hiện đại từ Singapore. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 23.792 ha.

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đóng vai trò địa bàn động lực, tạo đột phá phát triển cho tỉnh. Đồng thời, đây sẽ là hạt nhân để đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung Bộ.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2045

Theo định hướng phát triển, Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ hình thành trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp năng lượng; du lịch; thương mại - dịch vụ; logistics và cảng biển quy mô lớn của khu vực miền Trung. Khu vực này cũng được định hướng phát triển các đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trở thành đầu mối giao thông quan trọng gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đây là quy hoạch có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế Đông Nam, đồng thời mở ra các động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt mà còn phải bảo đảm tầm nhìn dài hạn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành cực phát triển quan trọng của khu vực miền Trung trong tương lai.

Để hoàn thiện đồ án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương liên quan; tiếp tục rà soát, cập nhật các quy hoạch hiện hành nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo và phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cũng như các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực.

Toàn cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng lưu ý các nội dung điều chỉnh phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn phát triển địa phương, có số liệu cập nhật, luận cứ thuyết phục và tầm nhìn dự báo dài hạn. Trong đó, cần tập trung phát huy các lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp và năng lượng; đồng thời quan tâm bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quy hoạch cần bảo đảm sự gắn kết hài hòa giữa phát triển công nghiệp, đô thị và nông thôn, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu sâu, đóng góp những ý kiến có chất lượng, mang tính chiến lược và khả thi. Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện đồ án, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tầm nhìn phát triển lâu dài trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.