Thanh Hóa xuất khẩu đạt hơn 3,9 tỷ USD

Trong tháng 8 năm 2024, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng mạnh, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 565,1 triệu USD, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2023; đa số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng so với cùng kỳ, một số mặt hàng tăng cao như: Bột cá tăng 67,8%; dăm gỗ tăng 56,8%; hàng may mặc tăng 27,7%; giầy dép tăng 27,2%; đá ốp lát tăng 21,6%...

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa ước đạt hơn 3,9 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ và bằng 65,9% kế hoạch.

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 6 tỷ USD, tăng 18,6% so với năm 2023. Như vậy, từ nay đến cuối năm, giá trị xuất khẩu cần đạt trên 2,1 tỷ USD.

Chỉ tính riêng trong tháng 8, giá trị nhập khẩu hàng hóa của tỉnh này ước đạt 953,7 triệu USD, tăng 240% so với cùng kỳ; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Dầu thô 678 triệu USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ; máy móc, thiết bị, phụ tùng 49,2 triệu USD, tăng 68,3%... Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 7.275,9 triệu USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ.

Thị trường nội tỉnh này tháng 8 ổn định, nguồn cung hàng tiêu dùng dồi dào, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 8 ước đạt 17.000 tỉ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 128.587 tỉ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, mở rộng, đa dạng hóa và khơi thông thị trường hàng hóa xuất khẩu của tỉnh. Tiếp tục tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về các Hiệp định FTA, hỗ trợ các doanh nghiệp làm việc với các đơn vị của Bộ Công Thương, các tham tán thương mại để tìm hiểu thông tin thị trường xuất khẩu.

Để chất lượng và năng lực cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu trong tỉnh được nâng cao, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Thanh Hóa đã đưa ra các định hướng về phát triển sản phẩm xuất khẩu, định hướng phát triển thị trường cho doanh nghiệp; triển khai nhiều giải pháp, chiến lược giúp mặt hàng xuất khẩu phát triển.