Thanh khoản có tín hiệu tăng tốt, cổ phiếu dầu khí, phân bón đột biến

Ảnh hưởng khá lớn từ diễn biến tiêu cực của VCB khiến VN-Index tăng yếu và giằng co kéo dài. Tuy nhiên thị trường vẫn đang trong trạng thái tốt khi độ rộng mạnh mẽ, kết hợp với thanh khoản tăng 34% trên hai sàn so với phiên trước. Không có gì bất ngờ, nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất nhiều mã tăng cực mạnh trước những thông tin chiến sự tại Trung Đông.

VN-Index kết phiên sáng tăng nhẹ 3,87 điểm, tương đương +0,34% so với tham chiếu. VCB giảm 1,52% đã lấy đi khoảng 1,9 điểm. Ngoài ra trong Top 10 vốn hóa lớn nhất thị trường còn có BID giảm 0,36%, VIC giảm 0,54%, VNM giảm 0,4%.

Sự phân hóa của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang là lực cản lớn đối với chỉ số, khiến cơ hội phục hồi không rõ ràng. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn giao dịch khá tốt và sáng nay cho thấy có sự kỳ vọng lớn, biểu hiện qua dòng tiền vào tốt hơn và độ rộng tích cực.

Sàn HoSE đã tăng thanh khoản hơn 30% so với sáng phiên trước, đạt gần 6.144 tỷ đồng. VN-Index chỉ đỏ nhẹ trong vài phút đầu tiên, sau đó phục hồi tăng. Độ rộng là tín hiệu rõ nhất, khi phía tăng giá luôn nhiều áp đảo so với số giảm. VN-Index kết phiên đang có 274 mã tăng/165 mã giảm, trong đó 111 mã tăng trên 1% và 40 mã giảm trên 1%. Đây là tương quan giá tích cực đáng kể nếu so với mức tăng nhẹ ở chỉ số.

Sự kiện bùng nổ chiến sự tại Trung Đông ngay lập tức tác động lên giá dầu thế giới và các cổ phiếu liên quan cũng tăng mạnh sáng nay. Rõ nhất dĩ nhiên là nhóm dầu khí. GAS tăng 2,97% đang là trụ mạnh nhất của VN-Index. Ngoài ra PSH tăng kịch trần, PVC tăng 6,13%, BSR tăng 4,59%, OIL tăng 4%, PVB tăng 3,68%, PVS tăng 3,53%, PVD tăng 3,1%...

Nhóm hóa chất, phân bón có ảnh hưởng liên thông, sáng nay cũng khá tốt. VAF, CSV kịch trần, DDV tăng 5,41%, DCM tăng 4,4%, LAS tăng 3,76%, DPM tăng 3,29%, BFC tăng 3,11%, DGC tăng 2,53%...

Mặc dù thanh khoản chung sáng nay tăng, nhưng dòng tiền có sự tập trung khá cao. Sàn HoSE có 20 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì nhóm hóa chất có mặt DGC, DCM, DPM hay dầu khí là PVD. Nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng hút tiền khá, nhưng cổ phiếu phân hóa: SSI giao dịch lớn nhất thị trường 294,2 tỷ đồng thì giá giảm 0,15%. VND khá mạnh tăng 2,15%, VIX lại yếu tăng 0,66%...

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Mặc dù thanh khoản có cải thiện nhưng vẫn phải đánh giá thực chất mức giao dịch hiện tại chưa có gì đột biến. Mức dưới 7 ngàn tỷ đồng trong phiên sáng trên hai sàn khớp lệnh là mức thấp. Dù vậy về mặt ảnh hưởng tới giá, khi nhà đầu tư không bán nhiều, lực cầu yếu cũng có khả năng nâng đỡ nhất định.

Khối ngoại sáng nay là một điểm trừ lớn, khi tranh thủ xả ròng tới 426,6 tỷ đồng trên sàn HoSE. Loạt cổ phiếu bị bán nhiều là POW -42,3 tỷ, BWE -28 tỷ, VIC -18,8 tỷ, cùng chứng chỉ quỹ FUEVFVND -108,2 tỷ đồng. Phía mua cực nhỏ với chỉ 234,1 tỷ đồng được giải ngân và cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là NVL cũng chưa tới 6 tỷ đồng ròng.

Sau 3 phiên giằng co khá tích cực tuần trước, thị trường đang có lợi thế tâm lý để tăng tiếp. Tuy vậy nhóm trụ không dẫn dắt một cách đồng thuận là hạn chế chính. VN30-Index sáng nay cũng khá yếu, tăng nhẹ 0,38% với 11 mã tăng/14 mã giảm. Trong top 10 vốn hóa có được 5 mã mạnh là VHM tăng 1,85%, GAS tăng 2,97%, HPG tăng 1,6%, VPB tăng 1,43%, FPT tăng 1,73%. Tuy vậy ngay độ rộng suy yếu dần cũng cho thấy nhóm này chưa thực sự đồng đều. Lúc mạnh nhất, rổ này chỉ có 3 mã giảm giá, 2 mã tham chiếu, còn lại đều tăng.