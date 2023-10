SGI Capital: Thị trường sẽ không quá dư thừa thanh khoản, nhiều cổ phiếu sẽ có đáy mới năm 2024

SGI Capital vừa có một số lưu ý về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 10. Theo đó, trong khi một số chỉ tiêu vĩ mô bắt đầu có cải thiện như cán cân xuất nhập khẩu, FDI, doanh số bán lẻ, thì lạm phát 3 tháng qua đã tăng mạnh trở lại cùng với lạm phát lõi neo cao đang thu hẹp dư địa hỗ trợ kinh tế qua chính sách tiền tệ của SBV.

Thâm hụt ngân sách tăng về cuối năm theo đà giải ngân đầu tư công cũng sẽ khiến nhu cầu phát hành trái phiếu dự kiến tăng 10% trong 2024 và lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng lên trong những tháng tới.

Lãi suất ngắn và dài hạn hạ nhanh đã tạo chênh lệch gap âm lớn giữa lãi suất VND với lãi suất các đồng tiền mạnh như USD, Euro và cả các đồng tiền trong khu vực. Điều này góp phần, cùng với đà tăng của USD index, tạo áp lực lên tỷ giá trong suốt 2 tháng qua. Để giảm bớt áp lực này, SBV đã chủ động sử dụng công cụ phát hành tín phiếu và đẩy tăng lãi suất ngắn hạn từ tuần cuối tháng 9 để hạn chế các hoạt động carry trade tỷ giá. Trên thị trường trái phiếu, các lãi suất trái phiếu dài hạn cũng tạo đáy và nhích lên. Điều kiện tài chính trong Q4 sẽ không còn ở trạng thái dư thừa và nới lỏng như Q3.

Các diễn biến mới trên thị trường tiền tệ đã làm giảm sự hưng phấn của dòng tiền vào thị trường chứng khoán, khiến lực mua thận trọng và thanh khoản thị trường giảm dần từ cuối tháng 09/2023. Trên một nền tảng không còn thuận lợi, những cổ phiếu hút mạnh dòng tiền đầu cơ vào đẩy giá lên cao như bất động sản, chứng khoán đã giảm mạnh.

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đồng thời gây sức ép lên nhóm cổ phiếu lớn khiến VN-Index giảm mạnh trong tháng qua.

Sau pha điều chỉnh hiện tại VN-Index về sát 1.100, SGI Capital cho rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn phân hoá bởi: định giá thị trường đã về vùng hợp lý khi P/B ở mức 1.6x và P/E giảm về 13 lần, lãi suất vẫn còn ở vùng thấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, và một số doanh nghiệp đã liên tục cải thiện những yếu tố cơ bản, đi qua đáy khó khăn, và tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 2024.

Trong vài tuần tới, thị trường vẫn sẽ thận trọng khi chưa đánh giá được việc hút thanh khoản của SBV sẽ làm tăng các lãi suất ngắn hạn lên bao nhiêu, kéo dài trong bao lâu, tác động như thế nào tới lãi suất trái phiếu dài hạn và cả lãi suất huy động (có mối quan hệ chặt chẽ với dòng tiền và định giá thị trường).

Kịch bản khó khăn nhất sẽ là SBV hút về lượng dư thừa thanh khoản nhưng tỷ giá vẫn chịu áp lực tăng do outflow mạnh kéo dài. Khi đó việc bán can thiệp tự dự trữ ngoại hối có thể được thực hiện và gián tiếp tạo thêm sức ép thanh khoản lên VND, tương tự diễn biến Q3 2022.

Dù chuẩn bị cho kịch bản cực đoạn này nhưng SGI Capital không coi đây là kịch bản cơ sở. Lý do là cán cân thanh toán của Việt Nam năm nay tích cực hơn nhiều so với 2022, SBV kiểm soát thị trường tự do và dòng outflow ngoại tệ chặt chẽ hơn, và lãi suất điều hành của FED cũng đã ổn định ở vùng đỉnh.

Dù kịch bản nào xảy ra, theo SGI Capital, mặt bằng lãi suất nếu điều chỉnh vẫn sẽ giữ ở mức thấp và các căng thẳng về thanh khoản sẽ không kéo dài hay khốc liệt như 2022.

Quý 4 sẽ là một môi trường không quá dư thừa thanh khoản, cũng không quá tích cực về tăng trưởng, nhưng phù hợp cho sự phân hóa trong cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như diễn biến giá cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu sẽ có đáy mới trong 2024, nhưng cũng không ít cổ phiếu có lợi nhuận và giá vượt đỉnh lịch sử. Nhịp điều chỉnh này của VN-Index sẽ mở ra cơ hội mới để lựa chọn và tích lũy cổ phiếu tốt ở định giá rẻ cho năm đầu tư mới 2024.