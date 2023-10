Xu thế dòng tiền: 4 tuần giảm liên tiếp, thị trường có cơ hội chạm đáy?

VN-Index giảm gần 26 điểm tuần qua và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Lịch sử cho thấy thị trường rất hiếm khi giảm quá 5 tuần liên tục và cuối tuần qua ngưỡng hỗ trợ 1.120 điểm tương đương với đỉnh cao tháng 1/2023 được giữ vững.

Các chuyên gia cũng đồng tình với một số tín hiệu tích cực trong 3 phiên cuối tuần qua, nhưng quan điểm về cách thức thị trường chạm đáy vẫn chưa rõ ràng. Đánh giá tích cực cho rằng thanh khoản thấp hiện tại là một tín hiệu tốt khi thị trường điều chỉnh tới vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Tuy nhiên quan điểm thận trọng hơn lại cho rằng nếu thị trường bước sang tuần giảm thứ 5 liên tiếp thì lại thường là nhịp giảm mạnh nhất.

Dù vậy các chuyên gia cho rằng ở kịch bản xấu nhất là thị trường tiếp tục giảm sang tuần thứ 5 liên tục thì cơ hội xuất hiện một nhịp phục hồi kỹ thuật càng cao. Điều quan trọng là dòng tiền trên thị trường phải sớm phục hồi. Mặc dù yếu tố kết quả kinh doanh quý 3/2023 không được đánh giá cao về khả năng kiến tạo xu hướng mới, nhưng đây cũng là cơ hội để thị trường ổn định trở lại.

Phù hợp với các nhận định thận trọng, tuần qua các chuyên gia hầu hết không tăng tỷ trọng cổ phiếu mà đứng ngoài hoặc chỉ giao dịch ngắn hạn nhỏ. Tỷ trọng cổ phiếu tiếp tục duy trì mức trung bình hoặc thấp.

Sự thận trọng trong tuần trước của anh chị đã đúng, tuần này thị trường tiếp tục tìm đáy mới và lập kỷ lục 4 tuần giảm liên tiếp kể từ tháng 10/2022. Lịch sử cho thấy thị trường rất hiếm khi giảm quá 5 tuần liên tục, có thể hi vọng thị trường sẽ chạm đáy vào tuần tới, nhất là khi VN-Index đóng cửa vẫn giữ được ngưỡng 1.120 điểm dù trong tuần vài lần để mất mốc này?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thường VN-Index hiếm khi giảm quá 5 tuần liên tục, nhưng tuần thứ 5 – tuần cuối của đợt giảm thường là nhịp giảm mạnh có thể giảm quanh 100 điểm hoặc hơn thế. Cuối tuần qua chỉ số có nhịp chững đà giảm khi tiệm cận MA200 nhưng thanh khoản rất yếu nên tôi vẫn hướng thiên về kịch bản tuần thứ 5 vẫn sẽ là tuần tiếp tục giảm và có thể là tuần giảm mạnh nhất trong chuỗi giảm này.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Hiện tại, theo tôi thì chưa có đủ tín hiệu để khẳng định VN-Index có thể chạm được đáy ở tuần tới hay không, nhất là khi thị trường vẫn đang nằm trong chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp.

Tuy nhiên, một vài tín hiệu kỹ thuật cũng dần trở nên bớt tiêu cực hơn, như VN-Index có tuần phản ứng khá ổn trên vùng hỗ trợ mạnh 1.100 – 1.120 điểm, đây là khu vực đỉnh của tháng 1/2023, và là vùng cận trên của hộp vận động cân bằng khi mà chính sách tiền tệ còn chưa được nới lỏng với mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Không những vậy, VN-Index đã không tạo thêm đáy thấp hơn trong phiên cuối tuần, cũng như cho tín hiệu trở nên ổn định hơn, cùng với khối lượng giao dịch ở mức thấp, thể hiện áp lực bán cũng đã hạ nhiệt và cơ hội để thị trường hướng tới kịch bản tạo nền cân bằng.

Do vậy, dù chưa có tín hiệu xác nhận chắc chắn thị trường có thể chạm đáy trong tuần tới nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng diễn biến của thị trường đã trở nên bớt tiêu cực hơn và vùng 1.100 – 1.120 điểm là vùng hỗ trợ rất mạnh.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Với việc giữ vững được trên mốc 1.120 điểm, trạng thái thị trường đã trở nên có phần tích cực hơn và để ngỏ cơ hội hình thành mẫu hình hai đáy nhỏ. Theo tôi trong kịch bản tích kịch, VN-Index đang có nhiều cơ hội mở động đà hội phục trong phiên thứ 6 và quay lên vùng kháng cự đáng lưu ý quanh 1.160 (+-10). Mặc dù vậy, với xu hướng giảm điểm vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, tôi nghiêng về kịch bản chỉ số sẽ quay đầu điều chỉnh trở lại sau đó.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi lịch sử có thể lại lặp lại và có thể xác nhận tín hiệu đáy khi tuần giao dịch tới thị trường hồi phục khi bật tăng từ khu vực đáy 1.110 (+/-5 điểm) trở lên, khi đóng cửa tuần tại mốc 1.128 – 1.130 điểm. Tuần giao dịch tới VN-Index rất có thể sẽ giao động tăng điểm hướng lên khu vực 1.150 – 1.160 điểm.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Phiên cuối tuần qua VN-Index đóng cửa tích cực khi tăng 14.65 điểm, chốt tại 1.128 điểm. Tuy có sự nổ lực tại phiên cuối tuần, nhưng chỉ số vẫn ghi nhận cây nến đỏ suốt 4 tuần liên tiếp.

Lịch sử cho thấy gần nhất có đợt từ ngày 5-26/12/2022, VN-Index giảm 4 tuần liên tiếp và nhanh chóng hồi phục trở lại ở tuần thứ 5. Trước đó từ 5/9-3/10/2022, VN- Index giảm suốt 5 tuần và có tuần phục hồi trở lai ở tuần thứ 6. Hiện tại, chỉ số đang ở 1.128 điểm, chạm ngay ngưỡng MA200, thanh khoản vẫn còn đang ở mức thấp, chứng tỏ áp lực bán chưa cao, nhà đầu tư nước ngoài đã tạm ngưng bán ròng. Với tín hiệu hiện tại, theo tôi khả năng VN-Index sẽ có một đợt hồi phục kỹ thuật trong thời gian tới, tuy nhiên diễn biến có thể gặp khó khăn do tín hiệu dòng tiền chưa đủ mạnh, và gặp cản tại vùng 114x- 117x.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm rất nhiều tuần qua và điều này tạo hai luồng quan điểm trái chiếu, một bên cho là thanh khoản suy kiệt thường thấy vùng đáy, một bên là nhà đầu tư cầm tiền chờ đợi mức thấp hơn, nghĩa là giá này chưa đủ hấp dẫn. Quan điểm anh chị ở bên nào?

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi sau khi thị trường trải qua một đợt giảm dài liên tục thì tín hiệu thanh khoản sụt giảm trong nhiều phiên gần đây là một tín hiệu tốt. Điều này cho thấy áp lực bán đã hạ nhiệt và bên cầm cổ phiếu đã không còn mặn mà với việc bán rẻ cổ phiếu thêm nữa.

Mặc dù, bên mua vẫn chưa tự tin mở rộng tỷ trọng nhưng với tín hiệu hạ nhiệt từ bên cầm cổ phiếu thì thị trường cũng khó lòng giảm sâu hơn nữa. Hay nói cách khác là thị trường đã bớt tiêu cực rồi và đang có cơ hội hướng tới thiết lập vùng cân bằng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi nghĩ cả 2 quan điểm này đều đúng, chưa kể có thể một bộ phận có quan điểm không mua không bán và có thể không muốn “dự báo tiếp” sẽ hành động gì tiếp theo, nhưng lại rất sẵn sàng khi thị trường tạo đáy thành công và hồi phục sẽ quay trở lại.

Quan điểm của tôi khá rõ – VN-Index đã xác nhận đáy 1 tại khu vực 1.105 – 1.115 điểm ở các phiên cuối tuần trước – thanh khoản thấp cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng bởi chúng ta đã từng chứng kiến điều này trong quá khứ. Các nhà đầu tư hãy đợi thị trường phục hồi tuần tới và tìm ra hoặc tiếp tục nắm giữ hoặc mua mới cổ phiếu cho riêng mình.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi thì 2 luồng quan điểm đều có cái hợp lý của nó, nhưng chỉ xét riêng yếu tố thanh khoản thì sẽ khó có được một nhận định xác suất đúng cao. Chúng ta cần kết hợp thêm nhiều yếu tố: yếu tố giá (hiện giai đoạn này số nến giảm vẫn nhiều hơn nến xanh và nến giảm thường có thanh khoản lớn và nến xanh thanh khoản nhỏ), thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu tạo đáy (mô hình đáy, phân kỳ,...),... Từ nhiều yếu tố thì quan điểm của tôi là giá hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn và khả năng cao thị trường sẽ chiết khấu thêm.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Trong cuộc họp FOMC gần nhất, Fed đã phát đi tín hiệu mới về mặt bằng lãi suất cao hơn trong năm 2024 (cao hơn 50 bps lên 5,1%) và 2025 (cao hơn 50 bps lên 3,9%), trong khi mức đỉnh lãi suất năm nay không thay đổi (vùng 5,25%-5,5%) và hàm ý rằng có khả năng Fed sẽ còn một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Mặc dù khả năng tăng một lần lãi suất vẫn còn bỏ ngỏ khi chỉ số PCE lõi trong tháng 8 cũng đã hạ nhiệt về mức 3,9%, nhưng nhìn chung, việc Fed duy trì bằng lãi suất cao hơn trong hai năm tới là một thông tin bất lợi đối với việc điều hành tỷ giá, nhất là khi giữa SBV và Fed đang có sự ngược pha trong chính sách tiền tệ.

Sau cuộc họp của Fed, SBV đã bắt đầu phát hành tín phiếu. Sau khi lượng hút ròng lũy kế tính đến ngày 3/10/2023 đạt gần 111 nghìn tỷ, lãi suất liên ngân hàng qua đêm và lãi suất tín phiếu đã bắt đầu lần lượt tăng lên 0,55% và 1,18% theo số liệu gần nhất. Diễn biến này cùng với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng tăng tốc cuối năm có thể sẽ giúp cho chênh lệch lãi suất VNĐ và USD thu hẹp hơn.

Dư địa nới lỏng thêm chính sách tiền tệ tương đối hạn chế, và điều này không phải là thông tin tích cực đối với thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm. Trên thực tế, tâm lý thị trường đã nhanh chóng thay đổi thể hiện qua sự sụt giảm mạnh của thanh khoản toàn thị trường. Đặc biệt dòng tiền tại các nhóm ngành dẫn dắt tâm lý đợt vừa qua – bất động sản, chứng khoán, xây dựng (đầu tư công) – đã có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Hiện tại thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán tại vùng giá thấp vẫn chưa quyết liệt. Bên mua vẫn đang chờ tại vùng giá hấp dẫn hơn, bên bán thì vẫn chờ tại vùng giá cao hơn để bán, chứ không áp lực bán tại vùng giá thấp. Chính tâm lý này khiến cho VN-Index thanh khoản gần như về vùng đáy trong giai đoạn từ đầu tháng 5 trở lại đây.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Việc thị trường xuất hiện một phiên hồi phục cùng thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy mức độ đáng tin cậy của việc tạo đáy trung hạn là chưa cao. Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index cũng như nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành dẫn dắt vẫn chưa về vùng hỗ trợ đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền lớn tham gia. Do đó, thị trường vẫn cần thêm thời gian trong khoảng từ 1-2 tuần để tích lũy trở lại (quanh vùng 1.100-1.120 điểm) hoặc tiếp tục điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ sâu hơn (quanh 1.040-1.050).

Thị trường đang tiến đến mùa báo cáo tài chính quý 3. Nếu đang trong giai đoạn tạo đáy thì đây là thời điểm tốt để lựa chọn cổ phiếu. Anh chị quan tâm những cổ phiếu/nhóm ngành nào? Vì sao?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Với tôi nhóm cổ phiếu hấp dẫn hiện nay có lẽ vẫn là nhóm bán lẻ, hóa chất, công nghệ và dầu khí.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Mặc dù thị trường có thể chưa thực sự xác nhận tạo đáy, nhưng tín hiệu trở nên bớt tiêu cực hơn trước vùng hỗ trợ mạnh 1.100 – 1.120 điểm và VN-Index sớm có cơ hội đạt trạng thái cân bằng trở lại sau khi thanh khoản đã về mức cạn kiệt.

Trong khi mùa báo cáo quý 3 tới gần có thể sẽ xuất hiện các nhóm ngành cũng như những cổ phiếu có báo cáo kinh doanh tích cực, từ đó thu hút được dòng tiền tham gia nhóm này và thị trường có thể sẽ vận động rất phân hóa.

Đồng thời, tôi thấy các cổ phiếu thuộc nhóm hàng hóa đang ở chu kỳ tăng giá, như Đường, Dầu khí, hóa chất…, hay nhóm cổ phiếu Dược phẩm và Vật liệu xây dựng… sẽ có kỳ báo cáo quý 3 tích cực.

Đây là những nhóm cổ phiếu mà tôi quan tâm và có kế hoạch mở dần vị thế mua nhằm đón đầu mùa báo cáo quý 3.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Mặc dù thị trường chung diễn biến có phần tiêu cực, có hai nhóm ngành tôi vẫn đánh giá khả quan ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là nhóm ngành dầu khí với các mã tiêu biểu như PVD, PVS, PVT với kỳ vọng giá dầu có thể duy trì trên mốc $85/thùng trong bối cảnh (1) nguồn cung dầu mỏ vẫn tiếp tục bị siết chặt trước ảnh hưởng của chiến tranh và việc gia hạn cắt giảm sản lượng khai thác của OPEC+, (2) nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong 4Q2023 do đây là thời điểm có nhiều dịp lễ tết khiến cho nhu cầu đi lại tăng cao và mùa đông đang đến rất gần.

Nhóm ngành thứ hai là đầu tư công với luận điểm Quý 4 thường là quý cao điểm đẩy mạnh việc xây dựng và giải ngân của chính phủ. Thực tế, giải ngân đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt mức kỷ lục, lần đầu tiên đạt trên 50% kế hoạch. Nếu như lạm phát trong nước và trên thế giới không có những diễn biến quá bất ngờ vào cuối năm, đầu tư công sẽ là động lực chính giúp cho chính phủ đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi kết quả kinh doanh quý 3 có lẽ sẽ không quá tác động như của quý 4, vì thông thường giai đoạn này các doanh nghiệp sẽ tập trung vào chiến lược, kế hoach thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các core chính hơn là tập trung vào kết quả kinh doanh.

Trong Q3/2023 lợi nhuận dự báo của đa phần các nhóm ngành sẽ ghi nhận sự cải thiện so với Q2/2023, xu hướng có phần tương đồng với diễn biến phục hồi của các hoạt động kinh tế và thương mại theo số liệu của Tổng cục thống kê. Xét về tăng trưởng so với cùng kỳ, các nhóm ngành Dầu khí, Dược phẩm, Công nghệ được dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tích cực ở mức hai chữ số trong Q3/2023. Ở chiều ngược lại, các ngành Thủy sản, Bất động sản, Phân bón, Bán lẻ, Điện dự báo sẽ suy giảm lợi nhuận so với Q3/2022.

Nhìn chung, mặc dù tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ sẽ cải thiện so với quý trước, mức độ cải thiện vẫn sẽ khá hạn chế. Do đó, động lực cải thiện về định giá và điểm số cho thị trường là không lớn trong mùa báo cáo quý này. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khả năng cao sẽ tích cực hơn trong Q4/2023 do cùng kỳ năm ngoái nhiều nhóm ngành có mức nền lợi nhuận thấp như Ngân hàng, Thép, Hàng tiêu dùng, Bất động sản và Chứng khoán.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Nếu giữa hoặc cuối tháng 10 thị trường có dấu hiệu tạo đáy tôi sẽ chú ý tới các cổ phiếu điều chỉnh mạnh về nền hỗ trợ tốt và ra kết quả kinh doanh tăng trưởng. Riêng về nhóm ngành thì ngành chứng khoán quý 3 sẽ có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng nhóm này tăng đã khá mạnh cần chọn cổ chiết khấu tốt và kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Các cổ phiếu liên quan đến đầu tư công cũng là điểm chú ý của tôi khi nhà nước sẽ càng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tuần qua anh chị có mua thêm hay không, tỷ trọng cổ phiếu hiện tại là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dựa trên dự báo thị trường khó có thể phá vỡ vùng hỗ trợ 1.100 – 1.120 điểm. Do vậy, khi VN-Index về vùng hỗ trợ này trong tuần qua đã thúc đẩy tôi thực hiện kế hoạch giải ngân vừa phải vào các cổ phiếu mục tiêu.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường vẫn diễn biến trong xu hướng giảm nên tôi chủ yếu giao dịch lướt sóng – bán giá cao xong mua lại giá thấp. Hiện tỷ trọng cổ phiếu của tôi vẫn đang ở mức giá thấp chỉ cầm 20-30% cổ phiếu. Tôi vẫn đang đợi thị trường có dấu hiệu tạo đáy và giải ngân.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cũng thực hiện mua thêm trong các phiên giao dịch tuần qua. Tỷ trọng cổ phiếu vừa tăng lên khoảng 60%.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Giai đoạn này ưu tiên của tôi vẫn là bảo vệ tài khoản ở mức an toàn tối đa: không sử dụng vốn vay, ưu tiên để dành tiền mặt và sức mua dự phòng. Có thể giải ngân ở một số nhóm cổ phiếu cơ bản có nền tốt, với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 khả quan ở những phiên giảm điểm của thị trường. Chúng ta có thể sử dụng lệnh chờ, tại vùng giá thấp, và không cần phải mua đuổi. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phân bổ tỷ trọng hợp lý trong danh mục, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trong giai đoạn khó này.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Trong phiên cuối tuần qua khi chỉ số đã xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn, tôi đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của mình lên mức 60%. Tuy nhiên việc gia tăng tỷ trọng này chỉ mang ý nghĩa trading ngắn hạn với 30% tỷ trọng dành cho việc đầu cơ.