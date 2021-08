Thanh khoản đại tăng, VHM “phá đám” VN-Index ngay tại đỉnh

Dòng tiền đột ngột tăng vọt trong sáng nay, có lúc đẩy VN-Index tăng 1,05% so với tham chiếu nhưng vẫn chưa đủ để vượt qua đỉnh cao nhất tuần trước. Mặc dù độ rộng đang rất áp đảo, nhưng sức ì của VHM là quá lớn.

Thị trường có nhịp bùng nổ khá tốt kéo dài ngay từ lúc mở cửa đến 10h45. VN-Index vọt lên cao nhất 1371,29 điểm trong khi đỉnh cao nhất tuần trước là 1374,03 điểm hôm 11/8. Lẽ ra chỉ số đã có thể tốt hơn, nếu không có diễn biến bất ngờ ở VHM.

Cổ phiếu này vốn hóa quá lớn mà biến động sáng nay lại rất bất lợi. VHM đạt đỉnh tăng 1,58% so với tham chiếu ngay lúc kết thúc đợt ATO. Đó là cú nhảy vượt đỉnh lịch sử. Bất ngờ lực cung xuất hiện cực lớn nhanh chóng đánh úp hoàn toàn lượng mua.

VHM gần như rơi tự do trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên sáng. Cổ phiếu này chốt giảm tới 2,92% so với tham chiếu, nghĩa là mức biến động trong ngày tới 4,43%. Đó là một bull-trap cực lớn vì ngay từ đầu VHM đã phát tín hiệu vượt đỉnh lịch sử. Nhà đầu tư đổ xô vào mua và lượng hàng cũng khổng lồ đã xả ra.

Thanh khoản sáng nay của VHM cực lớn với gần 9,91 triệu cổ tương đương 1.176,7 tỷ đồng. Để so sánh thì cả phiên thứ Sáu tuần trước VHM giao dịch 10,16 triệu cổ và bình quân 20 phiên gần nhất tính đến hôm qua là 5,55 triệu cổ/ngày. Nếu chiều nay VHM tiếp tục giao dịch lớn nữa, thanh khoản rất có thể sẽ là kỷ lục.

Ảnh hưởng của VHM thì không cần bàn, mức giảm 2,92% so với tham chiếu đã khiến VN-Index mất tới 3 điểm. Độ rộng của VN30 không quá kém, có 17 mã tăng/9 mã giảm. Thậm chí GVR còn tăng kịch trần. Tuy nhiên sức kéo của VHM vẫn tạo nên một nhịp trượt dốc ở chỉ số cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu blue-chips nhiều mã vẫn tăng.

Từ đỉnh lúc 10h45, VN-Index và VN30-Index đều trượt dần, đến cuối phiên sáng chỉ số chính đã phải trải lại khoảng 0,53% so với đỉnh, VN30-Index trượt giảm 0,56%. Thật sự thì ngoài VHM, cũng có khá nhiều cổ phiếu khác cũng trượt theo.

VHM lao xuống ngay từ lúc 9h15 nhưng các chỉ số vẫn đạt đỉnh lúc 10h45. Điều đó cũng có nghĩa là nhịp trượt của các chỉ số từ đỉnh này đến hết phiên sáng có sự cộng hưởng của các mã khác bên cạnh tác động chính từ VHM. Nhiều cổ phiếu biến động giảm từ đỉnh khá sâu như VNM mất 1,1%, ACB mất 1,4%, GAS mất 1,26%, MSN mất 2,2%, MWG mất 1,33%, VIC mất 1,5%, VRE mất 1,38%...

Đối với các chỉ số khác cũng có hiện tượng tụt áp nhẹ tương tự: Midcap từ đỉnh tăng 1,78% đến cuối phiên sáng còn tăng 1,26%; Smallcap từ đỉnh tăng 2% còn tăng 1,62%.

Điểm tích cực là độ rộng sàn HoSE có co hẹp dần theo thời gian, nhưng vẫn luôn có sự áp đảo ở phía tăng. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h45 với 263 mã tăng/100 mã giảm. Nhịp trượt giảm đến cuối phiên sáng vẫn duy trì độ rộng với 250 mã tăng/114 mã giảm. Sự thay đổi chưa đến mức đẩy cổ phiếu tụt xuống dưới tham chiếu cho thấy vẫn đang có lực mua đỡ.

Thanh khoản đã có sự gia tăng đột biến. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 18.506,6 tỷ đồng, tăng 30% so với sáng hôm qua. Mức tăng tuyệt đối là 4.296 tỷ đồng. Như thế thanh khoản không chỉ do VHM xuất hiện xả đột biến vì cổ phiếu này chỉ tăng được 302 tỷ đồng so với cùng thời điểm. Rổ VN30 tăng thanh khoản 25,7% hay mức tăng tuyệt đối 1.488 tỷ đồng, cũng gấp gần 5 lần mức tăng của VHM. Tổng giá trị sàn HoSe khớp lệnh sáng nay đạt gần 15.784 tỷ đồng, con số tuyệt đối khoảng 3.490 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 335 tỷ đồng trên HoSE, HNX bị bán 37 tỷ đồng. SSI, VHM, VIC bị bán ròng đáng kể nhất, từ 44 tỷ tới trên 50 tỷ đồng. VNM, KBC, PVT bị bán ròng hơn 20 tỷ đồng. Phía mua ròng không có mã nào nổi bật.