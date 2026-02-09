Thanh khoản giảm cực nhanh, tiền nghỉ Tết

Tâm lý nghỉ ngơi bắt đầu bao trùm thị trường khi thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay chỉ đạt gần 7.441 tỷ đồng, giảm 61% so với phiên trước và ở mức thấp kỷ lục 8 tuần. Độ rộng đang cho thấy sức ép từ bên bán vẫn nhỉnh hơn, dù không gây nhiều thiệt hại cho giá cổ phiếu.

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,07% (-1,16 điểm) với 129 mã tăng/162 mã giảm. Trong đó chỉ có 73 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm 11,8% giá trị khớp cả sàn. Phía tăng có 42 mã tăng trên 1%, chiếm 15,5% sàn. Như vậy đại đa số cổ phiếu đang dao động hẹp và cũng tập trung gần 73% thanh khoản phiên sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa hàng đầu vẫn đang phân hóa và nghiêng một chút về phía giảm. Cụ thể, trong 10 cổ phiếu lớn nhất, có 3 mã tăng và 7 mã giảm. VHM giảm 2,87%, BID giảm 1,36% là đáng kể nhất. Số tăng có VIC tăng 0,92%, GAS tăng 0,87% và MBB tăng 0,91%. VN30-Index vẫn đang tăng nhẹ 0,22% với 14 mã tăng/13 mã giảm.

Nhóm blue-chips thực ra vẫn khá tích cực, chỉ là cổ phiếu tầm trung mạnh còn nhóm trụ yếu hơn. DGC tăng 2,6%, VIB tăng 1,2%, MWG tăng 1,13%, PLX tăng 1,05%. Phía giảm trừ VHM và BID thì không đáng kể. Thanh khoản rổ VN30 chỉ đạt hơn 3.916 tỷ đồng. Nhìn từ rổ này thì trạng thái cân bằng đã được thiết lập và không có áp lực bán nào lớn. Các mã đỏ có thanh khoản cao nhất trong rổ như HPG, VCB, SSI, SHB, CTG – đều khớp từ 200 tỷ trở lên – chỉ có mức giảm rất nhẹ.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, số cổ phiếu giảm giá tuy nhiều hơn nhưng ngay trong nhóm giảm sâu nhất (từ 1% trở lên) cũng không có giao dịch lớn. Chỉ có 16 cổ phiếu giảm quá 1% đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng. Ngoài VHM và BID, không nhiều mã đáng chú ý: GEX giảm 2,04% khớp 136 tỷ; GMD giảm 1,96% khớp 52,4 tỷ; DGW giảm 2,06% với 44,8 tỷ; HAG giảm 1,24% với 44 tỷ; VGC giảm 2,64% với 39,3 tỷ…

Phía tăng cũng tương tự, chỉ có 17 mã khớp được quá 10 tỷ đồng và giá tăng trên 1%. Những cổ phiếu đáng chú ý là MWG tăng 1,13% với 224,9 tỷ; BSR tăng 1,63% với 120,7 tỷ; PNJ tăng 2,85% với 108,9 tỷ; KDH tăng 2,95% với 84,3 tỷ; DXG tăng 2,45% với 64,1 tỷ; DIG tăng 1,31% với 45,1 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm cường độ giao dịch rất nhiều. Phía mua, khối này chỉ giải ngân 938,7 tỷ đồng trên sàn HoSE, mức kém nhất 5 tuần. Phía bán đạt 1544,9 tỷ, cũng thấp nhất 5 tuần. Khối này bán ròng nhiều HPG -131,8 tỷ, VCB -110,1 tỷ, VHM -60,9 tỷ, VIC -52,9 tỷ. Phía mua ròng có GEL +76,2 tỷ, MBB +63,1 tỷ, KDH +29,7 tỷ.

Hiện tượng giảm mạnh thanh khoản hôm nay không đến từ những yếu tố thị trường mà mang tính thời điểm. Đợt bán lớn nhất để giảm rủi ro cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày đã kết thúc trong tuần trước. Nhưng ai muốn hạ tỷ trọng danh mục, giải phóng margin đã thực hiện xong. Dòng tiền sụt giảm mạnh do nhà đầu tư muốn nghỉ ngơi khi chỉ còn tuần này nữa là đến Tết. Kỳ vọng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trong vài phiên như vậy đã không còn, dòng tiền ngắn hạn thiếu động lực.

Hiện thị trường đang được trao vào tay bên bán nên thanh khoản cao hay thấp hoàn toàn do nhóm này quyết định. Thống kê biên độ dao động của giá cổ phiếu trong phiên đều rất hẹp nên một mặt nào đó, áp lực bán khá nhẹ. Hiệu ứng giảm giá chỉ do bên mua cũng tạm thời dừng lại, nhưng dòng tiền vẫn đủ để cân bằng với áp lực bán cũng yếu ở các mức giá dưới tham chiếu. Trạng thái ảm đạm này có thể còn kéo dài cho tới những ngày cuối trước kỳ nghỉ.