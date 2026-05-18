Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Hà Lê

18/05/2026, 21:12

Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, đánh giá cao đà phát triển quan hệ Việt Nam – Nga và thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko - Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nhất là việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác, phát huy tối đa những thành quả đạt được, tiếp tục triển khai và kiến tạo các định hướng hợp tác lớn, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhận những nỗ lực của Đại sứ và Đại sứ quán Nga, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Gennady Bezdetko tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP/

Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Gennady Bezdetko chân thành chúc mừng Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị đầy trọng trách; khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Gennady Bezdetko vui mừng báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những tiến triển tích cực trong hợp tác hai nước thời gian qua cũng như các lĩnh vực, nội dung hai bên còn nhiều dư địa và có thể tiếp tục thúc đẩy; khẳng định phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Gennady Bezdetko đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đế kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch…

Nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga; thúc đẩy đối thoại, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kết nối, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, Thủ tướng M. Mishustin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng hữu nghị, chân thành mà các lãnh đạo và Nhân dân Nga đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối hoạt động đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, triển khai nghị quyết bằng hành động cụ thể, gắn với năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới công tác lãnh đạo, tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, yêu cầu tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; chuẩn bị tốt 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2…

Nhà nước sẽ là “người mua đầu tiên” với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện

Nhà nước sẽ là “người mua đầu tiên” với sản phẩm công nghệ chiến lược đủ điều kiện

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà nước phải làm tốt vai trò hướng dẫn, kết nối, đặt hàng, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và đóng vai trò "người mua đầu tiên" đối với sản phẩm công nghệ chiến lược khi đủ điều kiện...

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Chuyển đổi số trong khu công nghiệp: Từ chủ trương đến bài toán chi phí của doanh nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho Đồng Nai

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy