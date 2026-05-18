Thủ tướng tiếp Đại sứ Nga thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga
Hà Lê
18/05/2026, 21:12
Chiều 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, đánh giá cao đà phát triển quan hệ Việt Nam – Nga và thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nhất là việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác, phát huy tối đa những thành quả đạt được, tiếp tục triển khai và kiến tạo các định hướng hợp tác lớn, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực.
Ghi nhận những nỗ lực của Đại sứ và Đại sứ quán Nga, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Gennady Bezdetko tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Gennady Bezdetko chân thành chúc mừng Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị đầy trọng trách; khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đại sứ Gennady Bezdetko vui mừng báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những tiến triển tích cực trong hợp tác hai nước thời gian qua cũng như các lĩnh vực, nội dung hai bên còn nhiều dư địa và có thể tiếp tục thúc đẩy; khẳng định phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Gennady Bezdetko đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đế kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch…
Nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga; thúc đẩy đối thoại, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kết nối, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, Thủ tướng M. Mishustin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng hữu nghị, chân thành mà các lãnh đạo và Nhân dân Nga đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 18/5/2026 thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, nhằm thống nhất chỉ đạo, điều phối hoạt động đàm phán, ký kết và thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam.
