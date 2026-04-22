Thành tựu 15 năm làm CEO ở Apple của ông Tim Cook

Điệp Vũ

22/04/2026, 10:15

Ông Tim Cook, người đã dẫn dắt Apple qua một thời kỳ phát triển vượt bậc, sẽ rời khỏi vị trí CEO vào ngày 1/9/2026, sau 15 năm đảm nhiệm cương vị này...

CEO Tim Cook của Apple - Ảnh: Bloomberg.
CEO Tim Cook của Apple - Ảnh: Bloomberg.

Quyết định trên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Apple, công ty đã trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới dưới sự lãnh đạo của ông Cook. Ông sẽ chuyển giao quyền điều hành cao nhất ở “táo khuyết” cho ông John Ternus, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật phần cứng của Apple, nhưng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công ty trong vai trò Chủ tịch điều hành.

Trong nhiệm kỳ CEO tại Apple, ông Cook, 65 tuổi, đã chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường của hãng lần lượt vượt qua các mốc 1 nghìn tỷ USD, 2 nghìn tỷ USD và 3 nghìn tỷ USD. Đáng chú ý, ở cả ba cột mốc vốn hóa này, Apple là công ty đại chúng đầu tiên trên thế giới đạt được.

Tiếp đó, Apple lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 4 nghìn tỷ USD vào ngày 28/10/2025, trở thành công ty thứ ba trong lịch sử đạt được cột mốc này, sau Nvidia và Microsoft.

Hiện tại, Apple đang ở mức vốn hóa hơn 3,9 nghìn tỷ USD, tăng gấp hơn 10 lần so với mức 350 tỷ USD khi ông Cook tiếp quản cương vị CEO vào tháng 8/2011, không lâu trước khi huyền thoại công nghệ Steve Jobs qua đời vì căn bệnh ung thư.

Không phải mọi thứ đều suôn sẻ trong những năm ông Cook điều hành Apple. Tập đoàn đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), một lĩnh vực đang trở thành tâm điểm của ngành công nghệ. Dù đã hứa hẹn sẽ mang lại những tính năng mới dựa trên AI từ gần hai năm trước, Apple đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Sự chậm trễ này đã khiến Apple phải tìm đến Google để cải thiện trợ lý ảo Siri.

Dù vậy, ông Cook vẫn để lại một di sản lớn tại Apple. Ông đã tận dụng sự phổ biến của iPhone và các bước đột phá từ thời người tiền nhiệm Jobs để đưa Apple lên những tầm cao mới, vượt qua cả những kỳ vọng lớn nhất. Khi Apple đứng bên bờ vực phá sản vào giữa những năm 1990, không ai có thể nghĩ hãng sẽ đạt tới những thành tựu như ngày nay.

Trước khi qua đời, ông Jobs đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc ông Cook trở thành người kế nhiệm. Ông Jobs đã chiêu mộ ông Cook vào năm 1998 cho vị giám sát chuỗi cung ứng của công ty, và sự tôn trọng cũng như ngưỡng mộ của ông Jobs đối với ông Cook đã được thể hiện rõ qua việc này. Ông đã khuyên ông Cook nên tin tưởng vào bản năng và không nên bận tâm đến việc suy nghĩ "Steve sẽ làm gì?"

Ông Cook, một người gốc bang Alabama, từng làm việc tại Compaq Computer và IBM trước khi gia nhập Apple. Trên cương vị CEO, ông đã thiết kế một chuỗi cung ứng quốc tế phức tạp, tận dụng lao động giá rẻ và hiệu quả của các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Những bước đi này đã đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực của Apple như máy tính Mac, iPod, iPhone, và iPad. Nhờ đó, doanh thu hàng năm của Apple đã từ 108 tỷ USD vào thời điểm ông Cook trở thành CEO lên 416 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị bán chạy nhất của Apple đều được phát triển khi ông Jobs còn là CEO, điều này đặt ra câu hỏi liệu ông Cook có phải là một người giỏi về logistics hơn là một người có khả năng sáng tạo ý tưởng. Tuy đã duy trì và đẩy mạnh được đà tăng trưởng của Apple, ông Cook chưa tạo ra được một sự đổi mới mang tính bước ngoặt nào để định hình lại vị thế cạnh tranh của Apple trong hai thập kỷ tới như ông Jobs đã làm với iPhone.

Trong nhiệm kỳ CEO của ông Cook, Apple đã tạo ra hai dòng sản phẩm mới phổ biến là Apple Watch và tai nghe không dây AirPods, cùng với thiết bị Vision Pro cho trải nghiệm thực tế ảo, nhưng không sản phẩm nào trong số này đạt được tầm ảnh hưởng như những đột phá của ông Jobs. Trong khi đó, các dự án được quảng bá rầm rộ như nỗ lực phát triển xe tự lái của Apple vẫn chưa thành hiện thực sau nhiều năm nghiên cứu và đầu tư.

Sự phụ thuộc của Apple vào sản xuất ở nước ngoài đã buộc ông Cook phải trở thành một “nhà ngoại giao” tài ba, đặc biệt là khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Sau khi thuyết phục được ông Trump miễn trừ thuế quan cho iPhone và các sản phẩm khác trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, ông Cook đã phải đối mặt với thách thức lớn hơn trong nhiệm kỳ hiện tại.

Vừa yêu cầu Apple phải chuyển sản xuất iPhone từ Trung Quốc về Mỹ, ông Trump vừa áp một số biện pháp thuế quan lên thiết bị này. Tuy nhiên, ông Cook vẫn thành công trong việc giảm thiểu các chi phí này bằng cách chuyển sản xuất iPhone dành cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ và giành được một số miễn trừ sau khi hứa rằng Apple sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Việc ông Cook rời ghế đánh dấu một thời kỳ mới cho Apple, khi công ty đang đứng trước những thách thức lớn trong việc phát triển AI và duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ. Ông Ternus, 50 tuổi, người kế nhiệm vị trí CEO từ ông Cook, sẽ phải đối mặt với áp lực lớn để tiếp tục di sản của Cook và đưa Apple tiến xa hơn trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Với kinh nghiệm 25 năm làm việc tại Apple, trong đó có 5 năm giám sát kỹ thuật cho iPhone, iPad và Mac, ông Ternus được kỳ vọng sẽ mang lại những đổi mới và chiến lược mới để đưa Apple vượt qua những thách thức phía trước.

