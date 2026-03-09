Thao túng cổ phiếu AAT: Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 25 người bị cấm giao dịch 2 năm

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/12/2022, ông Tống Anh Linh đã có hành vi sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu AAT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tống Anh Linh, một cá nhân tại Thanh Hóa, với số tiền phạt lên tới 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ông Linh đã thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 30 tài khoản để mua bán cổ phiếu AAT, tạo ra cung cầu giả tạo.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/12/2022, ông Linh đã liên tục thực hiện các giao dịch nhằm thao túng giá cổ phiếu AAT của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa. Mặc dù kết quả kiểm tra không phát hiện khoản thu trái pháp luật từ hành vi này, nhưng mức phạt vẫn được áp dụng nghiêm khắc để răn đe.

Ngoài ra, 25 cá nhân khác cũng bị xử phạt vì đã cho ông Linh mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch chứng khoán dẫn đến thao túng thị trường. Những cá nhân này bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 2 năm và không được đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư trong cùng thời gian.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng đã quyết định giữ nguyên diện kiểm soát và cảnh báo đối với cổ phiếu AAT. Điều này xuất phát từ các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính bán niên 2025 của công ty, chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về niêm yết và giao dịch chứng khoán.