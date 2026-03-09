Thứ Hai, 09/03/2026

Trang chủ Khung pháp lý

Thao túng cổ phiếu AAT: Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 25 người bị cấm giao dịch 2 năm

Hà Anh

09/03/2026, 09:37

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/12/2022, ông Tống Anh Linh đã có hành vi sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu AAT nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá.

Sơ đồ giá cổ phiếu AAT trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu AAT trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tống Anh Linh, một cá nhân tại Thanh Hóa, với số tiền phạt lên tới 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do ông Linh đã thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 30 tài khoản để mua bán cổ phiếu AAT, tạo ra cung cầu giả tạo. 

Trong khoảng thời gian từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/12/2022, ông Linh đã liên tục thực hiện các giao dịch nhằm thao túng giá cổ phiếu AAT của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa. Mặc dù kết quả kiểm tra không phát hiện khoản thu trái pháp luật từ hành vi này, nhưng mức phạt vẫn được áp dụng nghiêm khắc để răn đe.

Ngoài ra, 25 cá nhân khác cũng bị xử phạt vì đã cho ông Linh mượn tài khoản để thực hiện các giao dịch chứng khoán dẫn đến thao túng thị trường. Những cá nhân này bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 2 năm và không được đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư trong cùng thời gian.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng đã quyết định giữ nguyên diện kiểm soát và cảnh báo đối với cổ phiếu AAT. Điều này xuất phát từ các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính bán niên 2025 của công ty, chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về niêm yết và giao dịch chứng khoán.

Thao túng cổ phiếu CRC, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ cùng 8 người khác bị cấm giao dịch vì "cho mượn tài khoản"

17:14, 24/12/2025

17:14, 24/12/2025

Thao túng cổ phiếu CRC, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ cùng 8 người khác bị cấm giao dịch vì

Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

11:24, 26/06/2025

11:24, 26/06/2025

Trịnh Văn Quyết nhận án 7 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng thao túng chứng khoán

Hai cá nhân dùng 164 tài khoản thao túng giá cổ phiếu PDR

13:52, 24/03/2025

13:52, 24/03/2025

Hai cá nhân dùng 164 tài khoản thao túng giá cổ phiếu PDR

AAT cấm giao dịch chứng khoán thao túng thao túng thị trường chứng khoán

Án lệ mới cảnh báo rủi ro góp vốn vào doanh nghiệp

Án lệ mới cảnh báo rủi ro góp vốn vào doanh nghiệp

Trong số 10 án lệ do Tòa án nhân dân tối cao công bố và có hiệu lực từ ngày 1/2/2026, án lệ số 78/2025 thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, bởi những tác động trực tiếp tới hoạt động góp vốn và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong thực tiễn...

Thao túng cổ phiếu PAS, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ và 16 người cho mượn tài khoản bị cấm giao dịch hai năm

Thao túng cổ phiếu PAS, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ và 16 người cho mượn tài khoản bị cấm giao dịch hai năm

16 cá nhân đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022 đối với cổ phiếu PAS...

Liên quan đến trái phiếu, hàng loạt công ty bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Ông Phạm Khánh Phương - thành viên HĐQT SJC cùng cổ đông lớn của công ty bán chui cổ phiếu SJC bị phạt tiền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt 238 triệu đồng và cấm giao dịch

Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc SD2 bị phạt tiền 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá - tương ứng với 238 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

