Tháp ORION TT AVIO: Tạo sức hút trên thị trường bất động sản khu Đông Tp.HCM

Một chương mới của hành trình TT AVIO đã chính thức mở ra với Tháp ORION – giai đoạn 2, phiên bản nâng cấp hoàn hảo, kế thừa tinh hoa từ Tháp AVIS và tỏa sáng như “vì sao rực rỡ nhất” trên bầu trời bất động sản khu Đông TP.HCM.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN LINH HOẠT

TT AVIO – Tháp ORION đang tạo nên sức hút đặc biệt trên thị trường khi sở hữu mức giá cạnh tranh bậc nhất, chỉ từ 33,6 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, dự án còn mang đến chính sách thanh toán linh hoạt cùng “Đặc quyền đàm phán – One on One” – cam kết hiếm có dự án nào thực hiện.

Chính sự kết hợp giữa giá trị hợp lý, cơ chế tài chính linh hoạt và ưu thế “đàm phán thanh toán” đã mở ra cơ hội sở hữu dễ dàng hơn bao giờ hết cho khách hàng. Đây không chỉ là lợi thế bán hàng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của TT AVIO trong việc đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến giải pháp tối ưu và khác biệt trên thị trường bất động sản.

Với những ưu thế vượt trội ấy, TT AVIO – Tháp ORION không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nhà ở, mà còn khẳng định vị thế của mình như một lựa chọn chiến lược, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình an cư và đầu tư bền vững.

Mức giá ưu đãi cùng chính sách thanh toán cực kỳ linh hoạt của TT AVIO.

KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP – KIẾN TẠO GIÁ TRỊ SỐNG VỮNG BỀN

TT AVIO – Tháp Orion là tuyệt tác hiếm có, hội tụ trọn vẹn vị trí vàng, thiết kế tinh hoa, giá trị bền vững và chính sách khác biệt. Không chỉ là nơi an cư, tháp Orion còn là tuyên ngôn đẳng cấp với kiến trúc hiện đại, tinh mỹ và 89 tiện ích chuẩn quốc tế.

Với hơn 1.000 căn hộ đa dạng từ 1–3 phòng ngủ và TMDV linh hoạt, tháp Orion đáp ứng nhu cầu của người trẻ hiện đại, gia đình năng động lẫn nhà đầu tư tìm kiếm giá trị lâu dài. Từ hồ bơi muối khoáng Galaxy Pool, Royal Lobby sang trọng, Amazon Park xanh mát, đến Chill SkyZone và Vườn Nhật tầng thượng, mỗi tiện ích đều nâng tầm trải nghiệm sống, biến cuộc sống thường nhật thành kỳ nghỉ dưỡng 5 sao ngay giữa lòng thành phố.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, TT AVIO kết nối trực tiếp Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, chỉ mất 10 phút di chuyển đến trung tâm TP.HCM. Trong bán kính 5–10 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, chợ truyền thống và khu công nghiệp. TT AVIO xứng đáng là “điểm kết nối vàng” cho cả an cư và đầu tư bền vững.

Vị trí tâm điểm kết nối giữa của ngõ giao thương khu Đông TP.HCM của TT AVIO.

Đứng sau thành công của TT AVIO – Tháp Orion là tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm quốc tế từ Liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia – TT Capital – Koterasu Group, cùng sự đồng hành của nhà thầu hàng đầu Việt Nam Ricons. Sự bảo chứng này khẳng định chất lượng vượt trội, pháp lý minh bạch, tiến độ chuẩn xác. Đồng thời, đơn vị vận hành quốc tế Anabuki sẽ mang đến dịch vụ quản lý tinh gọn, chuẩn mực Nhật Bản, giúp cư dân an tâm tận hưởng một tổ ấm trọn vẹn.

Trên công trường, từng hạng mục thi công được triển khai khẩn trương, chỉn chu; còn ở mặt trận kinh doanh, đội ngũ sales bứt phá mạnh mẽ với chiến lược sắc bén, sẵn sàng biến cơ hội thành chiến thắng.

CATCH THE LAST CHANCE – THẮP LỬA CHIẾN BINH, ĐỊNH DANH KỶ LỤC

Lễ kick off Tháp ORION -TT AVIO với chủ đề “Catch the last chance” chính là cú nổ bùng vinh quang, mở ra cơ hội cuối cùng để nắm bắt thời cơ vàng. Với nguồn năng lượng khí thế cùng ngọn lửa thắp sáng tinh thần chiến binh và lời hiệu triệu cho quyết tâm không giới hạn. Các chiến binh sale hãy khẳng định bản lĩnh rực rỡ và thiết lập kỷ lục doanh số mới.

Sự kiện kick off “Catch the last chance” thu hút đông đảo các ‘chiến binh’ sales tham dự.

Thời khắc này không có chỗ cho sự chần chừ – từng cú chốt, từng bản hợp đồng sẽ là phát súng mở màn cho hành trình rực sáng của “chòm sao Orion” trên bầu trời thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM .

Kích hoạt sự tập trung và năng lượng cao độ nhất, bởi vinh quang chỉ thuộc về những người dám bứt phá tới cùng. Thời khắc vàng đã đến! Hãy cùng thắp lửa TT AVIO – Tháp ORION. Phá vỡ mọi giới hạn. “TT AVIO: Catch The Last Chance – Cơ hội cuối cùng định danh kỷ lục!”.