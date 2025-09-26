Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Bất động sản

The Solia - Khu đô thị kiểu mẫu, sẵn sàng chào đón cư dân về ở

Thu Ngân

26/09/2025, 08:00

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu vắng những dự án hoàn thiện và đảm bảo chất lượng, sự xuất hiện của The Solia được ví như một “làn gió mới” mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Với quy hoạch bài bản, hạ tầng đã sẵn sàng và chính sách tài chính vượt trội, The Solia không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu “mua để chờ” mà thực sự trao cho khách hàng cơ hội “an cư ngay”.

Người mua tại The Solia vừa có thể an cư trong tầm tài chính nhẹ nhàng, vừa mở ra cơ hội đầu tư sinh lời rõ rệt. Nguồn: The Solia.
Người mua tại The Solia vừa có thể an cư trong tầm tài chính nhẹ nhàng, vừa mở ra cơ hội đầu tư sinh lời rõ rệt. Nguồn: The Solia.

QUY HOẠCH CHUẨN QUỐC TẾ – KHÔNG GIAN SỐNG KHÁC BIỆT

Điểm nhấn lớn nhất của The Solia chính là quy hoạch vượt chuẩn hiếm thấy. Trong khi nhiều khu đô thị khác vẫn áp dụng mô hình cũ, các tuyến đường nội khu tại The Solia có lộ giới từ 13–30m, rộng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với mặt bằng chung. Điều này mang đến không gian giao thông thông thoáng, thuận lợi cho việc di chuyển, đồng thời gia tăng giá trị lâu dài cho toàn khu.

Không chỉ vậy, vỉa hè tại The Solia được thiết kế rộng từ 3–6m, thay vì những dải nhỏ hẹp như thường thấy. Kết hợp với mặt tiền lên đến 6m, các dãy nhà tại đây mang lại cảm giác rộng rãi chẳng khác gì những “mini villa”. Đây không chỉ là điểm cộng về thẩm mỹ và công năng mà còn giúp gia chủ linh hoạt kết hợp an cư với kinh doanh, mở cửa hàng hoặc văn phòng tại chính ngôi nhà của mình.

Đáng chú ý, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, viễn thông đều được thiết kế ngầm, loại bỏ hình ảnh dây điện chằng chịt vốn gây mất mỹ quan ở nhiều khu vực. Hệ thống chiếu sáng hiện đại cùng cảnh quan đô thị được chăm chút kỹ lưỡng giúp The Solia trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, cư dân có thể tự hào về môi trường sống văn minh.

Trên tổng diện tích hơn 20,5ha, chủ đầu tư bố trí tới 10 cụm tiện ích đa dạng, bao phủ nhu cầu từ giáo dục, y tế, thể thao, giải trí đến không gian xanh. Mật độ tiện ích này tương đương với các đại đô thị hàng trăm hecta, mang đến cho cư dân một hệ sinh thái khép kín, mọi nhu cầu thường nhật đều được đáp ứng chỉ trong vài bước chân.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH “PHÁ VỠ RÀO CẢN”

Nếu hạ tầng vượt chuẩn là lợi thế đầu tiên, thì chính sách tài chính tại The Solia lại được xem là đòn bẩy giúp khách hàng dễ dàng sở hữu. Dự án mở bán với mức giá chỉ từ 19,5 triệu/m2, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng/nền, đã bao gồm sổ đỏ và chiết khấu. Đây là mức giá được đánh giá là vô cùng cạnh tranh so với mặt bằng khu vực, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà phố mới tại Bến Lức đã chạm ngưỡng 4–7 tỷ đồng/căn.

Chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách thanh toán cực kỳ linh hoạt. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% vốn tự có, trong đó 15% thanh toán đợt đầu để ký hợp đồng mua bán. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Đây là mức hỗ trợ hiếm thấy đối với dòng sản phẩm đất nền đã có sổ đỏ. Chính sách này giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, dễ dàng lên kế hoạch dài hạn mà vẫn tận dụng được cơ hội đầu tư.

Khác với nhiều dự án “bán trên giấy”, The Solia đã hoàn thiện 100% hạ tầng và 90% tiện ích trước khi mở bán. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian thực tế trước khi quyết định xuống tiền, loại bỏ hoàn toàn rủi ro thường gặp trên thị trường.

Đặc biệt, 100% sản phẩm đều có sổ đỏ – yếu tố then chốt giúp đảm bảo tính thanh khoản, đồng thời cho phép khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Cư dân có thể xây dựng nhà ở ngay khi đủ điều kiện tài chính, thay vì phải chờ đợi tiến độ từ phía chủ đầu tư.

Tiện ích ngoại khu quanh dự án cũng rất phong phú, từ trường học, bệnh viện, chợ truyền thống đến trung tâm thương mại hiện hữu, tạo sự thuận tiện tối đa cho cư dân. Đây còn là yếu tố quan trọng giúp khu đô thị nhanh chóng được lấp đầy, trở thành một cộng đồng sống sôi động và năng động ngay từ những ngày đầu.

Với tất cả những lợi thế về quy hoạch hạ tầng, vị trí chiến lược, chính sách tài chính đột phá và sự sẵn sàng bàn giao ngay, The Solia không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần mà còn là chuẩn mực mới cho một khu đô thị kiểu mẫu, hấp dẫn giới đầu tư.

The Solia có điểm khác biệt gì so với nhiều dự án khác? Dự án đã hoàn thiện hạ tầng 100%, tiện ích 90% trước khi mở bán, cư dân có thể an cư ngay.

Quy hoạch nội khu tại The Solia nổi bật như thế nào? Đường nội khu rộng 13–30m, vỉa hè 3–6m, mặt tiền 6m, tạo không gian thông thoáng và linh hoạt.

Chính sách tài chính tại The Solia có gì đặc biệt? Chỉ cần vốn tự có 30% (đợt đầu 15%), phần còn lại hỗ trợ vay lãi suất 0% và ân hạn gốc 24 tháng.

Vị trí của The Solia mang lại lợi thế gì? Nằm trên mặt tiền Vành Đai 4, dễ dàng kết nối TP.HCM, Long An, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ.

The Solia phù hợp với ai? Phù hợp cho cả khách hàng tìm nơi an cư lâu dài lẫn nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời bền vững.

Từ khóa:

The Solia

