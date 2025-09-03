Thấy gì đằng sau kỷ lục doanh thu kép của bộ phim “Mưa đỏ”?
Tuệ Mỹ
03/09/2025, 14:15
"Mưa đỏ" được ví như một khúc tráng ca bằng hình ảnh. Bộ phim tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam…
"Mưa đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của
nhà văn Chu Lai, phần kịch bản do chính nhà văn chấp bút. Lấy cảm hứng và hư cấu
từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972
của quân và dân ta, phim tập trung kể về Tiểu đội 1 - một trong những đơn vị
bám trụ tại trận địa khốc liệt này.
Bộ phim do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn
viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương
Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy… "Mưa đỏ" hiện
đang là bộ phim có doanh thu cao nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây hiện cũng là bộ phim đề
tài chiến tranh duy nhất lọt top 10 doanh thu phòng vé Việt Nam.
CƠN SỐT GÂY “CHÁY VÉ”
Sáng ngày 2/9, “Mưa đỏ” đã lập thành tích doanh
thu, trở thành một trong những phim Việt có tốc độ bán vé nhanh nhất từ trước
đến nay. Riêng trong ngày 1/9, tác phẩm thu về hơn 55 tỷ đồng, là tác phẩm điện
ảnh Việt có doanh thu trong ngày cao nhất, vượt kỷ lục của “Mai”. Hiện “Mưa
đỏ” đạt hơn 4,45 triệu lượt vé, tiếp tục được tăng suất chiếu với hơn
5.500 suất trên toàn quốc mỗi ngày.
Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng độc lập, nhiều
ngày qua, các rạp ở thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cháy vé “Mưa đỏ”, tạo
nên cơn sốt. Tác phẩm đạt tỷ lệ lấp đầy phòng vé là hơn 68,33%, tỷ lệ cao
so với mặt bằng các phim ra rạp. Box Office cho rằng thời gian tới, do ít dự án
nổi bật ra rạp, phim có thể vượt “Mai” (551 tỷ đồng), trở thành tác phẩm
điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời.
Đạo diễn, diễn viên Trần Bảo Sơn dự đoán: "Tôi hay nói
Việt Nam sắp tới sẽ có phim 1.000 tỷ và đây là bộ phim có thể đạt được. Mưa
đỏ xuất sắc!" Diễn viên Đào Thanh Mai chia sẻ sau khi xem Mưa đỏ: "Cần
nhiều hơn nữa những phim như Mưa đỏ, Địa đạo, Đào, Phở và Piano… để
khơi dậy tinh thần yêu nước và sự quả cảm của thế hệ trẻ, sẵn sàng cống hiến tuổi
xuân và xương máu của mình khi Tổ quốc cần".
Tại Hà Nội, rất nhiều khán giả than phiền vì khó đặt được vé
xem phim do các suất chiếu đều kín chỗ và được đặt chỗ trước. Rất nhiều gia đình đã mua vé cho mọi thành viên để cùng nhau đi xem phim như một hoạt động gắn kết dịp nghỉ lễ. Thậm chí, có khán giả đã xem phim tới 2 - 3 lần.
Đây là bộ phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối
cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu
tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp đã xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá
trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh,
giám đốc hình ảnh đã dùng tới bảy máy quay.
Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân
dân, Giám đốc sản xuất phim, cho biết tác phẩm được thực hiện dưới sự chỉ đạo từ
Bộ Quốc phòng, phối hợp với các cơ quan, ban ngành. Bên cạnh việc tôn trọng kịch
bản gốc vốn đã được Tổng cục Chính trị thông qua, ê-kíp đoàn phim còn phải bảo
đảm tính chân thực của lịch sử.
NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay đã tiếp cận kịch bản
của nhà văn Chu Lai vào khoảng năm 2012 - 2013 và cô đã đọc một mạch không dừng,
nước mắt không ngừng rơi.
Theo đạo diễn, tất cả vũ khí, khí tài sử dụng trong
phim đã được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các binh chủng của quân đội. Trong quá
trình quay, đoàn phim còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, mưa triền
miên nhưng tất cả đều nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhất cho tác phẩm.
Thay mặt ê-kíp làm phim diễn viên Hứa Vỹ Văn tâm sự đây là một bộ phim đặc biệt. Tất cả diễn viên khi đóng phim này không với tư cách diễn viên mà tư cách một người Việt Nam đi làm nhiệm vụ của mình, cống hiến cho phim, với niềm tự hào mãnh liệt.
TRIỂN VỌNG MỚI CHO DÒNG PHIM CHIẾN TRANH
Hai năm trở lại đây, dòng phim đề tài chiến tranh cách mạng
thu hút sự chú ý lớn của khán giả, tạo làn gió mới ở thị trường điện ảnh trong
nước. Đầu tiên là phim “Đào, phở và piano” (2024) - do Phi Tiến Sơn đạo
diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng - thu gần 21 tỷ đồng và hòa vốn
sau gần ba tháng công chiếu.
Tháng 4 năm nay, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” – bộ
phim về những người lính chiến đấu ở "đất thép thành đồng" Củ Chi - của
đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt 172 tỷ đồng. “Địa đạo” cũng đã tạo nên hiện tượng
khi bộ phim thu hút một lượng lớn khán giả ngoài dự báo, trong đó có rất đông khán
giả trẻ.
Thành công của "Mưa đỏ" hay trước đó là "Địa đạo"
chứng tỏ nếu làm phim tốt, đầu tư tâm huyết thì dù là đề tài "kén khán giả"
như phim lịch sử, chiến tranh vẫn có thể làm nên kỳ tích doanh thu ở rạp Việt.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định, khán giả trẻ bây giờ
rất khác, họ sẽ phản biện, lí luận về những quan điểm lịch sử, sự kiện được nêu
ra trong mỗi tác phẩm. Vì thế, làm phim lịch sử, chiến tranh cho khán giả trẻ là không dễ dàng. Không thể giữ lối làm phim tuyên truyền đơn thuần, ngợi ca một
phía, một màu.
Theo đạo diễn này, “Mưa đỏ” thành công nhờ có góc nhìn
đa chiều, đậm tính đối thoại. Dung lượng 124 phút được phân bổ hợp lý, hội đủ
cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Giữa những phút giây xé nát tâm can vẫn có những tiếng
cười lạc quan của những anh lính trẻ. Giữa tinh thần bất khuất, kiên trung vẫn
có những phút yếu lòng len lỏi, là lúc người lính đối diện với bản ngã, với nỗi
sợ hãi, nỗi nhớ và tình yêu rất đỗi con người.
Theo anh Nguyễn Trí Viễn, nhà sản xuất của cả hai bộ phim “Địa
đạo” và “Mưa đỏ”, đồng thời cũng là nhà sản xuất của phim điện ảnh “Đất rừng
phương Nam”, nếu lấy “tri ân” làm thước đo thì hai bộ phim này đã đi xa hơn,
khác hơn. Cả “Địa đạo” và “Mưa đỏ” đều có yếu tố nhắc lại, đối thoại, gạn hỏi… không
chỉ để bày tỏ lòng biết ơn mà để gọi tên những mất mát chưa từng được gọi tên,
đặt câu hỏi cho hiện tại từ chính những hy sinh của quá khứ.
Đó là trách nhiệm thế hệ, là niềm tin vào giá trị của dân tộc,
là không để máu đổ trở thành một đoạn trống trong lịch sử. Sinh động hơn tri ân
là để người trẻ nghĩ về lịch sử không bằng mắt, mà bằng trái tim. “Chúng tôi lựa chọn
kể lại cho người trẻ hôm nay bằng ngôn ngữ của họ, làm cho ký ức có mạch đập.
Chúng tôi không dựng bia đá, mà dựng một bộ phim khiến khán giả trẻ thấy mình
trong đó - để họ khóc, run rẩy và lặng đi như thể chính mình đang ở trong hầm địa
đạo Củ Chi, hay giữa trận mưa đỏ Quảng Trị", Nguyễn Trí Viễn chia sẻ.
Cũng là phim Việt, “Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn” dù
đối đầu với hiện tượng “Mưa đỏ” nhưng vẫn đạt kết quả khả quan. Bộ phim có Hoài Linh, Tuấn Trần mang về hơn 19 tỷ đồng dịp cuối tuần qua, trên khoảng 4.000 suất chiếu. Bình quân mỗi suất bán được 54 vé - con số khá ấn tượng với phim Việt trong tuần mở màn. Cộng thêm doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt, tổng doanh thu tác phẩm đến hiện tại theo ghi nhận là hơn 32 tỷ đồng (sau 4 ngày công chiếu).
Tuần tới, thị trường phim Việt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngay sau dịp lễ, ba dự án nội tiếp tục nối đuôi ra rạp gồm “Cô dâu ma” (5/9), “Phá
đám sinh nhật mẹ”, “Bịt mắt bắt nai”, “Có chơi có chịu”, “Khế ước bán
dâu” ... Sự xuất hiện liên tiếp của loạt phim Việt hứa hẹn kéo dài mạch
nóng của phòng vé trong tháng 9.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: